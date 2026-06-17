事業承継支援の地域自走化へ～京都府内全26市町村に事業承継支援実務家の育成を目指す

京都府事業承継・引継ぎ支援センター

京都府事業承継・引継ぎ支援センター（経済産業省委託事業／受託機関：京都商工会議所）は、地域における事業承継支援体制の強化と自走化を目的として、「事業承継計画策定支援人材養成事業（BSプランナー養成事業）」を開始します。

本事業は、専門講座、認定試験、実案件への伴走支援を一体的に実施し、地域で事業承継支援を担う実務家を育成するものです。

特に、認定後もセンターが案件の掘り起こしから事業承継計画策定まで伴走し、実務経験の蓄積を支援する仕組みは全国でも先進的な取組です。

※京都府事業承継・引継ぎ支援センター調べ

「後継者不足」の裏で進むもう一つの課題

中小企業の事業承継問題というと、「後継者不足」が注目されます。

しかし現場では、もう一つの課題が存在します。

それは、

「事業承継を支援できる実務人材の不足」 です。

事業承継は単なる後継者探しではありません。

経営者の想いの整理、経営課題の把握、株式や財務の整理、承継後の経営体制づくりなど、多くの課題を総合的に整理しながら進める必要があります。

そのため、事業承継計画を策定し、経営者に寄り添って支援できる人材が求められています。

研修だけでは実務家は育たない

これまで事業承継に関する研修やセミナーは数多く開催されてきました。

しかし、

「知識を学んだ人」

と

「実際に企業を支援できる人」

の間には大きな壁があります。

本事業では、この課題を解決するため、

STEP1 学ぶ

弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等による専門講座

STEP2 認定される

実務能力を重視した認定試験

STEP3 実践する

センター伴走による案件の掘り起こし・事業承継計画策定支援

という3段階の仕組みを構築しました。

全国初の「実務伴走型」育成モデル

本事業最大の特徴は、

「認定後からが本番」

であることです。

認定者はBSプランナーとして登録され、実際の企業支援に取り組みます。

その際、

どのように相談先を見つけるのか 経営者とどう対話するのか 事業承継計画をどう作るのか

について、センターのサブマネージャーが伴走支援を行います。

知識だけではなく、

「経験」

「実践力」

「地域で活動する力」

を身につけることを目的としています。