事業承継支援の地域自走化へ～京都府内全26市町村に事業承継支援実務家の育成を目指す

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京都府事業承継・引継ぎ支援センター

京都府事業承継・引継ぎ支援センター（経済産業省委託事業／受託機関：京都商工会議所）は、地域における事業承継支援体制の強化と自走化を目的として、「事業承継計画策定支援人材養成事業（BSプランナー養成事業）」を開始します。


本事業は、専門講座、認定試験、実案件への伴走支援を一体的に実施し、地域で事業承継支援を担う実務家を育成するものです。


特に、認定後もセンターが案件の掘り起こしから事業承継計画策定まで伴走し、実務経験の蓄積を支援する仕組みは全国でも先進的な取組です。


※京都府事業承継・引継ぎ支援センター調べ



「後継者不足」の裏で進むもう一つの課題


中小企業の事業承継問題というと、「後継者不足」が注目されます。


しかし現場では、もう一つの課題が存在します。


それは、


「事業承継を支援できる実務人材の不足」 です。




事業承継は単なる後継者探しではありません。




経営者の想いの整理、経営課題の把握、株式や財務の整理、承継後の経営体制づくりなど、多くの課題を総合的に整理しながら進める必要があります。


そのため、事業承継計画を策定し、経営者に寄り添って支援できる人材が求められています。



研修だけでは実務家は育たない


これまで事業承継に関する研修やセミナーは数多く開催されてきました。


しかし、




「知識を学んだ人」







「実際に企業を支援できる人」




の間には大きな壁があります。




本事業では、この課題を解決するため、


STEP1　学ぶ


弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等による専門講座


STEP2　認定される


実務能力を重視した認定試験


STEP3　実践する


センター伴走による案件の掘り起こし・事業承継計画策定支援


という3段階の仕組みを構築しました。



全国初の「実務伴走型」育成モデル


本事業最大の特徴は、


「認定後からが本番」


であることです。


認定者はBSプランナーとして登録され、実際の企業支援に取り組みます。


その際、


どのように相談先を見つけるのか 経営者とどう対話するのか 事業承継計画をどう作るのか


について、センターのサブマネージャーが伴走支援を行います。


知識だけではなく、


「経験」
「実践力」
「地域で活動する力」


を身につけることを目的としています。