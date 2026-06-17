【ココス】ザクザク食感が楽しい「ドバイチョコ」の純氷ふわふわかき氷が新登場！フルーツたっぷりで毎年人気の「しろくま」や、「ポップブルー」なども勢ぞろい ココスで“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売開始

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ココスジャパン（代表取締役社長：一木 直哉 本社：東京都港区）が全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、6月23日（火）より、“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売開始します。

ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げたココスの夏の定番スイーツです。

第2弾では、フルーツがたっぷりのった毎年人気の「しろくま」をはじめ、世界中でブームとなった“ドバイチョコ”をイメージしたかき氷など全7種類のフレーバーをご提供します。別添えのシロップをかけると爽やかな色合いに変化する「ポップブルー」も登場。第1弾で登場した「いちご」や「宇治金時」、「マンゴー」に加え、食後にぴったりなミニサイズも引き続き販売します。

ココス自慢のドリンクバーでは、期間限定で「梅昆布茶」をご用意しています。冷たいかき氷を召し上がられた後は、「梅昆布茶」でほっと一息、温まっていただくのがおすすめです。

ぜひこの機会にお近くのココスで、贅沢な味わいの“純氷ふわふわかき氷”をお楽しみください。

※ 504店舗で販売予定です。（6月17日時点）

※ 空港店舗では実施しません。

※ 9月中旬に販売終了予定です。

※ テイクアウトはできません。

【商品概要】通常サイズ全6種 890円（税込979円）

しろくま

毎年ご好評いただいている、鹿児島名物“しろくま”をイメージしたかき氷です。

純氷ふわふわかき氷に、りんごやバナナ、キウイなどのフレッシュフルーツ、さくらんぼやみかん、パイナップルのシロップ漬け、北海道産あずきや黒豆を華やかに飾り付けました。コク深いミルクシロップと優しい甘さのふわとろホイップがフルーツやあずき、黒豆とマッチします。

ドバイチョコ

カダイフ（細麺状の生地）やナッツのザクザク食感が楽しい“ドバイチョコ”をイメージした、リッチな味わいのかき氷です。“ナッツの女王”とも呼ばれるピスタチオの風味豊かなシロップをたっぷりかけ、カダイフやピスタチオ、キャンディングアーモンド、ふわとろホイップをトッピングしました。別添えのチョコソースをかけていただくことで“ドバイチョコ”のようなチョコの濃厚な味わいを堪能でき、カダイフやナッツのザクザクとした食感もお楽しみいただけます。

ポップブルー

爽やかなブルーの見た目と、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが夏を想起させるフレーバーです。

別添えのレモンシロップをかけていただくと、ブルーから紫に色が変化します。今年はパイナップルのシロップ漬けと、おさかなの形をしたグミを添えることで、夏の海のような見た目に仕上げました。お好みで別添えのパチパチキャンディーをトッピングして、ソーダのような弾ける爽快感をプラスしてお楽しみください。

★継続販売中！★

いちご

宇治金時

第2弾では黒豆を追加しました！

マンゴー

★ミニサイズ★ 全6種：540円（税込594円）

食後にぴったりなサイズもご用意しています。

・こぐま

・ミニ！黒みつきなこ

・ミニ！いちご

・ミニ！宇治金時

・ミニ！マンゴー

・ミニ！ポップブルー

ミニ！黒みつきなこ

※ 商品画像は、追いシロップや別添えのトッピングがかかった状態です。