コレドウ株式会社、「マネジメント改革を、やりっぱなしで終わらせない。」をコンセプトにサービス提供領域を拡張

コレドウ株式会社

研修・制度・ツールが「現場で活かされない」課題に、組織診断から運用定着まで一気通貫で対応

コレドウ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽良竜太、以下「当社」）は、AIを活用した目標設定・進捗管理・評価支援サービス「コレドウ」の提供領域を拡張します。

今回の拡張では「マネジメント改革を、やりっぱなしで終わらせない。」をコンセプトに、組織診断、マネジメント分析、目標・対話・評価の設計、AIツールによる運用定着までを一気通貫で支援する体制へと強化します。

多くの企業では、管理職研修、評価制度の見直し、目標管理ツールの導入など、マネジメント改善に向けた取り組みが行われています。一方で、研修で学んだ内容が日々の行動に結びつかない、制度を設計しても現場で運用されない、ツールを導入しても使われなくなるといった課題も少なくありません。当社は、こうした課題の背景に、施策と現場マネジメントの分断があると考えています。

目標・対話・評価の運用は、人事制度上の作業ではなく、マネージャーが組織を動かすための中核的なマネジメント活動です。コレドウは、経営や上司の期待を現場の具体的な行動につなげ、進捗確認や振り返りのサイクルを継続的に回すために、以下の4つの領域を支援します。

4つのサービス領域

1. 組織診断

ヒアリングとアンケートを通じて、組織が抱える課題を構造的に把握します。経営や上司の期待が現場の具体的な行動まで落ちているか、目標が日々の業務と結びついているか、マネージャーごとの運用差がどこにあるかを確認し、打ち手の優先順位を明確にします。

2. マネジメント分析

現場で目標・対話・評価がどのように機能しているかを分析します。マネジメントが回っている部分と止まっている部分を切り分け、改善すべき論点を明らかにします。

3. 目標・対話・評価の設計

分析結果をもとに、目標の立て方、1on1などの対話、振り返り、評価へのつなげ方を設計します。既存の評価制度を大きく変えるのではなく、現行制度に沿いながら、制度と現場行動が結びつく形に整えます。

4. AIツールによる運用定着

AIツールと伴走支援により、設計した運用を日々の習慣として定着させます。目標設定、行動計画、進捗確認、振り返り、評価材料の整理までを支援し、マネージャーの経験やスキルに過度に依存しない運用を目指します。

これにより、目標管理を期初と期末だけの「点」の管理ではなく、日々の進捗・対話・振り返りがつながる「線」のマネジメントサイクルへと変えていきます。

監修

本サービス領域の設計にあたっては、人事・組織開発の第一人者である志水静香氏（株式会社Funleash 代表取締役 兼 CEO、元ランスタッド取締役・最高人材開発責任者〈CPO〉）に監修いただいています。

代表取締役 曽良竜太 コメント

コレドウはもともと、目標設定や評価運用における現場の負荷を下げるためのサービスとして提供を始めました。しかし、多くの企業と向き合う中で、課題は単に「目標が作れない」「評価コメントが大変」ということだけではないと感じるようになりました。経営や上司の期待が現場の具体的な行動まで落ちていない。目標が日々の業務と結びついていない。1on1や面談が、次の行動や評価につながっていない。こうしたマネジメントの分断が、多くの組織で起きています。

だからこそコレドウは、施策を現場のマネジメント行動に接続することにこだわります。研修や制度、ツールを「入れて終わり」にせず、現場で動き続ける仕組みにする。それが今回のサービス拡張の狙いです。

コレドウについて

コレドウは、「マネジメント改革を、やりっぱなしで終わらせない。」をコンセプトに、組織の現状診断から、目標・対話・評価の設計、AIツールによる運用定着までを一気通貫で支援するサービスです。期初・期末に偏りがちな目標・評価の運用を、日々の進捗・対話・振り返りがつながる継続的なマネジメントサイクルへと変えていきます。

https://mgmt.koredou.jp(https://mtmt.koredou.jp)

会社概要

会社名：コレドウ株式会社

代表者：代表取締役 曽良竜太

所在地：東京都渋谷区道玄坂1－10－8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

設立：2026年3月

事業内容：AIを活用した目標設定・進捗管理・評価支援サービス「コレドウ」の開発・提供、研修の企画・実施

URL：https://koredou.jp