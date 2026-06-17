【新発売】広告費を品質へ還元する世田谷コスメ、新クリアクレンジングリニューアル発売

株式会社サルボ

2015年の発売から11年。 “広告費をかけず、品質に投資する”という姿勢を貫く世田谷コスメは、

このたび4代目となる新商品 「クリアクレンジング」 を2種発売いたします。

毎回の生産ごとにお客さまの声を反映し、製造企業と共にアップデートを重ねてきた世田谷コスメが、 「落とすケア」の理想形を追求した自信作です。 敏感肌でも使える低刺激設計と、メイク・皮脂・毛穴汚れをすばやく浮かせる 天然由来成分多数配合×独自開発のクッションジェルで、肌への摩擦を最小限に抑えながら、 毎日のクレンジングを心地よく仕上げます。

肌悩みで選べる2種類

【ココナッツ：乾燥ケアタイプ】（乾燥・ハリ・ツヤ）

2種の植物オイル、「シアバター*¹」と「茶の実オイル*²」を新配合し、乾燥ケア特化成分は合計7種*³になりました。 洗い上がりの肌にしっとりとしたツヤのある潤い肌に。

【京都宇治抹茶：毛穴ケアタイプ】（毛穴汚れ・黒ずみ*⁴）

2種の植物エキス、「アーチチョーク葉エキス*⁵」と「マンダリンオレンジエキス*⁶」を新配合し、毛穴ケア特化成分は合計7種*⁷になりました。 毛穴の奥までクリアに洗い上げさっぱり透明感*⁸のある肌に。

両タイプとも、各特化成分とあわせ、ECOCERT認証原料を含む“25種類*⁹の保湿成分”を配合し、 肌悩みに合わせた仕上がりを実現しました。

＊1シア脂（保湿成分）＊2チャ種子油（保湿成分）＊3ヤシ油、アルガニアスピノサ核油、スクレロカリアビレア種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、シア脂、チャ種子油（全て保湿成分）＊4古い角質や汚れ＊5保湿成分＊6マンダリンオレンジ果皮エキス（保湿成分）＊7チャ葉、ダイズ種子エキス、ヒバマタエキス、スサビノリエキス、ライチー果皮エキス、ハマメリス葉エキス、アーチヨーク葉エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス（全て保湿成分）＊8汚れが落ちキメが整った肌の印象のこと＊9ココナッツ：ヤシ油、アルガニアスピノサ核油、スクレロカリアビレア種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、シア脂、チャ種子油・京都宇治抹茶：チャ葉、ダイズ種子エキス、ヒバマタエキス、スサビノリエキス、ライチー果皮エキス、ハマメリス葉エキス、アーチヨーク葉エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス・（以下２種共通）ハトムギ種子エキス、ドクダミエキス、タチジャコウソウ花／葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉エキス、カンゾウ根エキス、カニナバラ果実エキス、ブドウ果実エキス、ワイルドタイムエキス、ビルベリー葉エキス、カミツレ花エキス、ルイボスエキス、コメヌカエキス、加水分解コラーゲン、プラセンタエキス、セラミド（セラミNP、セラミドNG、セラミドAP）、ヒアルロン酸Na、アスコルビルグルコシド

共通特徴

- 天然成分多数配合×独自開発クッションジェルで“擦らず落とす”- W洗顔不要／マツエクOK／濡れた手・顔OK- 敏感肌でも使える低刺激設計（パッチテスト済）- 鉱物油・パラベン・エタノール・紫外線吸収剤・合成香料・合成着色料／7つの無添加- 国産重曹使用*¹⁰（洗浄成分）- MADE IN JAPAN- 400gの大容量／価格：各1,980円（税込）

＊10炭酸水素Na（保湿成分）

開発背景

世田谷コスメを運営する株式会社サルボ（東京都世田谷区桜新町）は、社員3名の小さな会社です。

社長とマネージャーは、発売以来11年今も月に1～2回バラエティショップやドラックストアの店頭に立って販売プロモーションを行い、お客さまの声を直接聞きながら商品づくりを続けています。

また、事務所でもお買い物ができるため、地域のお客さまが直接ご来店くださいます。

そのためスタッフ全員が、日々リアルなお声を受け取れる環境が整っています。

この “お客さまの声がダイレクトに届く体制” こそ、私たちサルボの最大の自慢です。

「肌がつっぱらないクレンジングがほしい」 「毛穴汚れをもっとスッキリ落としたい」 といった声をもとに、今回の処方を一から見直しました。

容器デザインも一新し、背を低くして安定感を高め、ポンプの押しやすさを改善。

よりナチュラルで誠実なデザインへと進化しています。

商品概要

- 商品名：世田谷コスメ クリアクレンジング （ココナッツ／京都宇治抹茶）- 内容量：各400g- 価格：各1,980円（税込）- 販売場所：公式オンラインストア、Amazon、Ｙａｈｏｏ！ 全国のバラエティショップ、ドラックストア、スパーマーケット（一部店舗にて販売中）

【世田谷コスメ公式オンラインストア】

https://setagayacosme.com/

会社概要・お問い合わせ先

株式会社サルボ 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-12-12 カーサウワボ2F

TEL：03-3428-1038

お問い合わせメールアドレス ：info@salvo.co.jp

【株式会社サルボHP】

https://www.salvo.co.jp/