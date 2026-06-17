【西武渋谷店イベント限定】石垣島のティダが渋谷に！SUNファーム「石垣島のティダパインを使ったパインアップルラングドシャ」もちにゃんコラボで販売決定！

株式会社ディー・ビジュアル

石垣島SUNファームの人気商品『石垣島のティダパインを使ったパインアップルラングドシャ』が、『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』にて販売されることが決定しました。

さらに今回は、「ひとりでも多くの方に石垣島の恵みを気軽に楽しんでいただきたい」という想いから、通常の箱入り販売だけでなく、イベント限定でバラ売り販売も実施予定です。

画像０１ 石垣島の太陽が育んだ“黄金の宝物”ティダパインを贅沢に使用した極上スイーツ、『沖縄・石垣島のティダパインを使ったパインアップル・ラングドシャ』画像０２ 今回会場で販売される『沖縄・石垣島のティダパインを使ったパインアップル・ラングドシャ』１０個入りパッケージ画像０３ ラングドシャはフランス語で「猫の舌」という意味って、知ってました？もちにゃんにピッタリだね！（画像はイメージです）

◼️ 石垣島の太陽が育てた特別なパイナップル

沖縄県・石垣島の強い日差しをたっぷり浴びて育った「ティダパイン」。

「ティダ」とは沖縄の言葉で“太陽”を意味し、その名の通り、鮮やかな黄金色と豊かな香り、そして強い甘みが特徴です。ティダパインは石垣島SUNファームが丹精込めて育てる商標登録品種で、酸味が少なく、ジューシーで濃厚な味わいから高い人気を集めています。

◼️ 石垣島限定の人気土産が渋谷へ

今回販売される『パインアップルラングドシャ』は、その希少なティダパインを使用したチョコレートをサンドした特別なラングドシャ。

サクッと軽やかなクッキー生地から広がるパインの香りと、ほんのり甘酸っぱい風味が特徴で、石垣空港でも人気のお土産として販売されています。

一口食べると、まるで石垣島の青い空と南国の風景が目の前に広がるような、爽やかな味わいを楽しむことができます。

◼️ 台湾生まれのもちにゃんが認めた「もちウマ認定」

台湾で誕生し、多くのグルメやスイーツとコラボレーションを続けてきたもちにゃん。

今回の『パインアップルラングドシャ』は、そんなもちにゃんが自信を持っておすすめする「もちウマ認定」スイーツとして登場します。

台湾の人気パイナップルケーキや沖縄の伝統菓子とともに、石垣島が誇る南国スイーツをぜひ会場でお楽しみください。

◼️ もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版がdアニメストアにて独占絶賛配信中です！



◼️ SUNファームとは

沖縄県石垣島でパイナップルやマンゴーなどの南国フルーツを栽培する農園です。石垣島の豊かな自然と強い日差しのもと、品質にこだわった果実づくりを続けており、代表品種である「ティダパイン」は濃厚な甘みと豊かな香りで高い評価を得ています。地域の魅力を全国へ届けることを目指し、石垣島ならではの商品開発にも積極的に取り組んでいます。

■ イベント情報

西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場）

地下１階 食品売場 （７月１５日（水）～８月３日（月）

４階 365cafe （６月２３日（火）～７月6日（月）

https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

主な内容（予定）

イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。

お問い合わせ

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