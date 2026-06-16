株式会社music2.0、世界最大級の音楽の祭典「Sonar Barcelona 2026 +D」に2年連続登壇！

株式会社music2.0

『Wabi Sabi Music Vol.2 “間(ma)”』

～最先端サイエンス、日本画、医学・脳波、エレクトロニック・ミュージックが交錯する神戸発のイノベーションを世界へ～

音楽・テクノロジー・サイエンスの融合によるイノベーション創発を目指す株式会社music2.0（本社：兵庫県神戸市）は、スペイン・バルセロナで開催される世界最大級のクリエイティブ・ビジネス・カンファレンス「Sonar Barcelona 2026 +D」に、2年連続で公式招聘プログラムとして登壇することをお知らせいたします。

現地時間2026年6月18日（木）、歴史的建造物「Llotja de Mar」のStage Pati+Dにて、日本の音楽プロデューサー・浅田祐介が、プロジェクトの第2章となる『Wabi Sabi Music vol.2 “間(ma)” ~Inbetween~』を発表。レクチャーとライブ・デモンストレーションを交え、世界中から集まるクリエイター、科学者、起業家に向けて成果を実演いたします。

また、本登壇に先駆け、6月16日には現地名門校「ラサール大学（La Salle-URL）」との国際共同プロジェクトとして、キャンパス内のドーム空間「Cúpula」にて、最先端テクノロジーと日本伝統美術が融和するイマーシブ・ライブ・インスタレーションを実施。その最先端の成果をSonar+Dのステージへと直結させます。

■ セッションテーマ：日本の哲学概念「間（MA）」を探求する

第1章で探求した、音の不完全さや無常さの中に美を見出す「わびさび」から進化し、今年は日本の哲学的な概念である「間（MA）」へと焦点を移します。 「間」とは、テクノロジーとアート、有機的知性と人工知能、現実世界と空想世界という、相反する二つの極の間に存在するダイナミックでクリエイティブな空間です。エレクトロニック・サウンドスケープとアコースティックを融合させる浅田祐介が、「『間』から、一体何が立ち現れるのか？」という本質的な問いにアプローチします。

■ 本プロジェクトの見どころと国際共同研究への発展

1. サイエンスデータの芸術的拡張（SPring-8との融合）

兵庫県播磨科学公園都市にある世界最高峰の大型放射光施設「SPring-8」において、研究データとして生成された日本の伝統工芸「和紙」の超高解像度ミクロデータを起点に採用。デジタルツール（TouchDesigner）を用いて、ミクロの世界を美しいビジュアルへとリアルタイムに変容・拡張させ、空間に投影します。

2. オーガニックな「J-botanica」

サウンドと日本画ライブペイントの同期 和の情緒あふれるオーガニックなサウンドスケープ（J-botanica）にインスパイアされながら、浅田祐介のピアノ生演奏と、新進気鋭の日本画家・林樹里が、その場で巨大なキャンバスに命を吹き込むライブペインティングを敢行。音・映像・絵画が互いにリアルタイムで影響を与え合うインタラクティブなアート空間を現出させます。

3. 医学・脳波アプローチ

新ユニット「The Veritas」始動 本セッションには、ハーバード大学医学部客員教授であり医師・コンポーザーでもある根来秀行氏が参画。40Hzの音波や脳波、音楽が人体に与える影響について科学的アプローチを解説するとともに、浅田と根来氏による新ユニット「The Veritas」の新曲『Vagus Control』などを世界初披露いたします。

4. メディアアートと認知科学を横断する「学術論文」への発展

当日のパフォーマンスは、映像と現場に残された絵画が一体のアートワークとして記録されます。さらに、ラサール大学のクサビエ（Xavier）教授により、メディアアートと認知科学を横断する学術論文としての共同研究・開発への発展も計画されています。

■ 実験都市・神戸から世界への挑戦：Kobe Calling 2026へのステップ

本プロジェクトは、2026年に神戸での開催を目指している国際的先端複合イベント「Kobe Calling 2026」への重要なステップ（先遣隊）であり、神戸の最先端サイエンスアセットをグローバルに発信する実証実験（プロトタイプ）です。国内外のビジネス界や自治体からも高い注目を集めています。

■ 開催概要（Sonar+D 登壇情報）

日時： 2026年6月18日（木）14:30 - 15:15（現地時間）

会場： Llotja de Mar （Stage Pati+D）

公式ページ： https://sonar.es/en/activity/wabi-sabi-music (※連動プログラムとなるラサール大学での共同プロジェクト発表は6月16日に同大学「Cúpula」にて実施)

■ 登壇者・主要メンバープロフィール

浅田祐介（Yusuke Asada）

音楽プロデューサー／作編曲家／キーボーディスト／一般社団法人 日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ（JSPA）代表理事 1990年代よりJ-POPやCM音楽の分野で活躍。Chara、CHEMISTRY、JUJU、Crystal Kay、SMAPなど多数のアーティストのプロデュース・作編曲を手がける。エレクトロニックとアコースティックの融合を得意とし、テレビ番組や映画音楽にも楽曲を提供。ハッカソンを主宰するなどテクノロジーにも強い知見を持ち、業界内でも大きな影響力を持つスーパーミュージシャン。

根来秀行（Hideyuki Negoro）

MD, PhD／医師／ハーバード大学医学部客員教授／プロデューサー／コンポーザー／ミュージシャン 医学の最先端で活躍する傍ら、音楽家・コンポーザーとしての顔を持つ。本プロジェクトでは医学・科学の視点から音楽と脳波・身体の連動（40Hz等）を実証。浅田祐介との新ユニット「The Veritas」としても活動を開始。

林樹里（Jurie Hayashi）

日本画家 1989年大阪府生まれ。2018年東京藝術大学大学院保存修復日本画博士課程修了。日本絵画の伝統的な技法や材料を用い、江戸時代の琳派に見られる「たらしこみ」や「にじみ」の技法研究を起点に、描く行為と画材がもたらす偶発的な現象との往還を通じて、自然との対話を試みている。近年は「Sawari」シリーズとして各地の空気や音を自身の内に「さわり（ノイズ）」として響かせ、即興的に描く活動を展開。

Sonar Barcelona について

スペイン・バルセロナを拠点とする、音楽とクリエイティブ・テクノロジーを統合した世界最大級の国際的フェスティバル。特に、同時開催される国際カンファレンス「Sonar+D」は、科学者、起業家、アーティストが一堂に会する場であり、AIやバイオテクノロジー、データサイエンスをアートの力で社会へ実装するための世界的なハブとして機能しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社music2.0（担当：井上）

Mail：kanako.i@music2point0.com

URL：https://www.instagram.com/kobecalling/?hl=ja