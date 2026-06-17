株式会社あわえ、遊亀聖悟が代表取締役COOに就任

株式会社あわえ

株式会社あわえ（本社：徳島県海部郡美波町）は、2026年6月3日開催の定時株主総会を経て、遊亀聖悟が代表取締役COOに就任したことをお知らせいたします。これにより、創業者である吉田基晴が代表取締役CEO、遊亀聖悟が代表取締役COOを務める共同代表体制へ移行いたします。あわえが創業以来大切にしてきた「日本の地方をもっと元気に、地方の力で日本を元気に」という理念を、より広く、より持続的に社会へ届けていくための経営体制の進化です。

体制移行の背景

あわえは2013年の創業以来、徳島県美波町を拠点に、サテライトオフィス誘致支援、多地域就学支援（デュアルスクール）、自治体向け展示会（地域×Tech）など、地方創生に関わる各種事業を展開してまいりました。これまでに全国362の自治体とともに歩み、地域の現場で生まれる課題と可能性に向き合い続けてきました。

人口減少、担い手不足、地域経済の再構築、都市と地方の関係性の変化など、地方を取り巻く環境は大きく変化しています。これからの地方創生には、構想や制度を理解するだけでなく、地域の現場に入り、行政・企業・住民・地域団体など多様な主体のあいだに立ちながら、事業として実装し続ける力が求められています。

新体制のもと、あわえは創業以来積み重ねてきた地域との関係性を次世代へ継承しながら、個人の力に依存する経営から、組織として価値を届け続ける経営へと進化してまいります。

新経営体制

代表取締役COO 遊亀聖悟について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7672/table/48_1_2fa5211c6a0af5718aaeae9458d6c969.jpg?v=202606171052 ]

徳島県美波町出身。33歳。大阪大学経済学部卒業後、株式会社三井住友銀行を経て、株式会社あわえへ入社。入社後は複数部署で地域の現場と事業推進を横断的に経験し、近年は経営企画室長として組織運営にも携わってきました。

また、美波町議会議員として地方自治の現場にも関わり、地域の制度、予算、意思決定、住民生活に近い場所から地域づくりに携わってきました。民間企業、地域の生活者、地方自治の現場という複数の立場を経験してきたことは、あわえが提唱してきた「ひとり複数役社会」を体現する歩みでもあります。

今後は代表取締役COOとして、事業推進、組織運営、人材育成、自治体・企業・地域との連携強化を担い、地方創生の現場における実装力をさらに高めてまいります。

コメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7672/table/48_2_3abaf490251a4de670091df458bb149b.jpg?v=202606171052 ]代表取締役CEO 吉田基晴

あわえは、徳島県美波町という地方の現場から、地方創生に関わる事業を続けてきました。私たちが大切にしてきたのは、地方を一方的に支援の対象として捉えることではありません。地方にある人、自然、文化、産業、暮らしのなかに、これからの日本社会に必要な価値を見いだし、それを事業として形にしていくことです。

これからの地方創生に必要なのは、理念だけでも、制度だけでも、ビジネスだけでもありません。地域に入り、現場を見つめ、関係者の立場や力学を理解し、それぞれの力を結び合わせながら、具体的な成果へとつなげていく実装力です。

遊亀は、金融機関、あわえ、そして地方自治の現場という複数の立場を経験しながら、地域の課題を一方向からではなく、複数の視点で見つめてきました。これは、あわえが提唱してきた「ひとり複数役社会」を体現する歩みであり、当社の次の経営フェーズにとって大きな力になると確信しています。今後、私は代表取締役CEOとして理念・事業構想・対外的な関係構築を担い、遊亀が代表取締役COOとして事業推進と組織運営を牽引する体制を整えてまいります。

代表取締役COO 遊亀聖悟

あわえが13年かけて積み重ねてきたものは、一つひとつの地域に向き合い、現場に足を運び、関係者の皆さまと共に考え、実行してきた歩みそのものです。

私自身、あわえの一員として事業の現場に関わるとともに、地域に暮らす一人として、また地方自治の現場に携わる立場として、地域づくりに向き合ってきました。その経験を通じて、地域の課題は一つの立場からだけでは捉えきれないこと、行政・企業・住民・地域団体それぞれの視点や役割を重ね合わせながら前に進めることの大切さを学びました。

これからの私の役割は、あわえが創業以来培ってきた価値を、より多くの地域へ、より確かな形で届けられる組織にしていくことです。特定の誰かに依存するのではなく、チームとして価値を再現し、届け続けられる会社へと進化させてまいります。

今後について

人口減少社会において、地域の課題はますます複雑化し、行政だけ、民間だけ、地域だけでは解けないものが増えています。だからこそあわえは、地域の多様な主体と連携しながら、構想を実装へ、実装を継続へ、継続を地域の力へとつなげていく会社であり続けます。

「日本の地方をもっと元気に、地方の力で日本を元気に。」--この原点を大切にしながら、あわえは次の地方創生のかたちを、地域の現場からつくってまいります。

会社概要

社名： 株式会社あわえ

本社： 徳島県海部郡美波町日和佐浦114

拠点： 新宿区/安平町/小千谷市

事業： サテライトオフィス誘致支援(https://www.awae.co.jp/service-so)、多地域就学支援(デュアルスクール)(https://dualschool.jp/)、展示会事業(地域×Tech)(https://localtech.jp/)等

設立： 2013年6月

HP： https://www.awae.co.jp/