パナソニック HVAC & CCが小学生を対象にした「第21回 環境絵画コンクール」を開催

パナソニックグループ

パナソニック HVAC & CC株式会社（以下、パナソニック）は、全国の小学生を対象に「未来へつなごう！おいしい空気・水・食べもの」をテーマにした「第21回 環境絵画コンクール」を開催します。このコンクールは、次世代の子どもたちが環境問題に関心を持ち、持続可能な未来を考えるきっかけとなるよう2006年から実施しており、2025年度は全国から1,454点の応募がありました。

きれいな空気、澄んだ水、おいしい食べものは、自然の恵みであり、私たちにとってとても大切な宝物です。これらを守り、未来につないでいきたいという思いを自由に表現した絵画とメッセージを募集します。

■「第21回 環境絵画コンクール」の実施概要

【募集テーマ】「未来へつなごう！おいしい空気・水・食べもの」

【目的】

・子どもたちが環境に関心を持ち、環境を意識した行動のきっかけをつくる。また、その思いを絵画で自由に表現できる機会を提供する。

・環境を大切にしたいという思いが込められた作品やメッセージを広く発信し、社会全体の環境への関心を高める。

【対象】全国の小学生（1年生～6年生）

【応募締切】2026年9月7日（月） ※当日消印有効

【応募方法】

以下のウェブサイトより応募票をダウンロードし、必要事項を記入してください。

応募票は、作品の裏面にテープで貼り付けてください。 ※のり付け不可

▼第21回 環境絵画コンクール 応募票

https://panasonic.co.jp/hvac-cc/corp/sustainability/environment/art-competition/pdf/form2026_zenkoku.pdf

▼作品送付先

作品は、以下のいずれかにご発送ください。

ウェブフォームをご利用の場合は、作品のみ別途ご発送ください。

〒525-8502 滋賀県草津市桜ケ丘5丁目1番5号E7棟

〒486-8522 春日井市鷹来町字下仲田4017番

【審査】応募作品は、環境教育関係者、パナソニック関係者などによる厳正な審査を経て、最優秀賞、社長賞、優秀賞、佳作、特別賞を選出します。

【入賞発表】審査結果は、2026年10月中旬にパナソニックのウェブサイトで発表します。

【賞品】

・応募者全員に参加賞を贈呈します。

・入賞者には、賞状と記念品（パナソニック製品を予定）を贈呈します。

・特別賞「春日井市長賞」を受賞した作品は、春日井市内のごみ収集車にラッピングされ、1年間、屋外で行う環境学習活動として小学校などの教育施設を巡回。その後は市内を走行しながら、環境へのメッセージを広く発信します。

・入賞作品を、各地の公共施設やパナソニックグループの施設などで展示します。また、パナソニックが発行する印刷物などにも掲載し、子どもたちの「環境を大切にしたい」という思いをより多くの人に届けます。

【お願い】個人情報保護のため、作品（裏面を含む）には氏名・住所・電話番号などを直接記入しないでください。

【後援】愛知県教育委員会、春日井市、春日井市教育委員会、草津市教育委員会、群馬県大泉町、大泉町教育委員会、山形県朝日町教育委員会

【連携】なごや環境大学

【お問い合わせ先】

パナソニック HVAC & CC株式会社

環境絵画コンクール事務局（品質・環境センター）

Email：eco@gg.jp.panasonic.com

＜関連情報＞

・第20回 環境絵画コンクール 入賞作品

https://panasonic.co.jp/hvac-cc/corp/sustainability/environment/art-competition/2025/index.html

・第20回 環境絵画コンクール 記念動画

https://channel.panasonic.com/jp/contents/43825/

・パナソニック HVAC & CC株式会社

https://panasonic.co.jp/hvac-cc/corp/

・パナソニックオウンドメディア「絵画で育む、パナソニックが環境絵画コンクールで子どもたちに届けたい未来の価値観」

https://panasonic.co.jp/hvac-cc/corp/about/media/article/environmental_art/