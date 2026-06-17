テンダ、生成AI活用を支えるMicrosoft 365へのデータ統合を支援～国内No.1実績のShareGateで、移行から運用までワンストップ支援～
株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、企業における生成AI活用を支える情報基盤整備を推進するため、Microsoft 365へのデータ統合に関する無料相談会を開始いたします。
背景
近年、Microsoft Copilotをはじめとする生成AI活用への期待が高まっています。
しかし、多くの企業では、
- ファイルサーバー
- SharePoint
- 各種クラウドストレージ
などに情報資産が分散しており、AIを十分に活用できないという課題を抱えています。
生成AIの価値を最大限に引き出すためには、Microsoft 365へのデータ集約と、継続的なガバナンス・運用管理が不可欠です。
テンダは、日本国内におけるShareGate販売実績 No.1、ShareGate移行支援実績 No.1の豊富な実績を活かし、お客様の情報基盤モダナイゼーションを支援しています。
ShareGateが実現する「移行＋運用＋AI活用」
ShareGateは、Microsoft 365への移行を効率化するだけではありません。運用フェーズまで継続的に活用することで、AIが参照しやすい情報環境を維持し、Microsoft Copilotなどの生成AI活用を加速します。
【ShareGateによる移行支援機能】
- SharePoint ServerからSharePoint Online
- ファイルサーバー統合
- Microsoft Teams／OneDrive環境整備
【ShareGateによる運用支援機能】
- サイト管理（サイト・コンテンツ統合）
- アクセス権管理
- Teams管理（チーム、チャンネル統合）
- 利用状況分析
- 不要コンテンツの棚卸し
- ライフサイクル管理
- ガバナンス強化
無料相談会開催
テンダでは、生成AI時代に向けた情報基盤整備をテーマに、無料相談会を開催しており、構想策定から移行、運用まで、一貫してご支援いたします。
【主な相談内容】
- 現状ヒアリング、課題確認
- Microsoft 365移行相談
- ShareGate製品デモ
- 運用改善・ガバナンス強化
今後の展開
テンダは今後も、国内トップクラスのShareGate導入実績と豊富なMicrosoftソリューションの知見を活かし、お客様のDX推進と生成AI活用を支える情報基盤づくりに貢献してまいります。
参考：弊社SharePoint、Teams関連サービス、ツール詳細
弊社では、SharePointおよびTeamsに関して幅広く、コンサルティング、サービス、ツールのご提供と、導入や運用のご支援を提供しております。詳しくは、下記URLをご参照ください。
- ShareGate事例：https://mssp.tenda.co.jp/case/3053/
- SharePointデータ移行（ShareGate）ページ：
https://mssp.tenda.co.jp/sharepoint_migration/sharegate/
- SharePoint運用改善（ShareGate）ページ：
https://mssp.tenda.co.jp/sharepoint_migration/operation/
- MSソリューションページ：https://mssp.tenda.co.jp/
- Microsoft 365情報発信メーリングリスト登録：https://form.k3r.jp/tenda_msales/tenda_ml2
- お問い合わせ：https://mssp.tenda.co.jp/contact/
※Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
株式会社テンダ 概要
【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内
【設 立】1995年6月
【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃
【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）
【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業
【URL】https://www.tenda.co.jp/
【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/
取材に関するお問い合わせ
株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp
※弊社はリモートワークを実施しておりますので、お問い合わせは上記メールアドレスまでお願いいたします。