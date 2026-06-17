テンダ、生成AI活用を支えるMicrosoft 365へのデータ統合を支援～国内No.1実績のShareGateで、移行から運用までワンストップ支援～

株式会社テンダ

株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、企業における生成AI活用を支える情報基盤整備を推進するため、Microsoft 365へのデータ統合に関する無料相談会を開始いたします。

背景

近年、Microsoft Copilotをはじめとする生成AI活用への期待が高まっています。

しかし、多くの企業では、

- ファイルサーバー- SharePoint- 各種クラウドストレージ

などに情報資産が分散しており、AIを十分に活用できないという課題を抱えています。

生成AIの価値を最大限に引き出すためには、Microsoft 365へのデータ集約と、継続的なガバナンス・運用管理が不可欠です。

テンダは、日本国内におけるShareGate販売実績 No.1、ShareGate移行支援実績 No.1の豊富な実績を活かし、お客様の情報基盤モダナイゼーションを支援しています。

ShareGateが実現する「移行＋運用＋AI活用」

ShareGateは、Microsoft 365への移行を効率化するだけではありません。運用フェーズまで継続的に活用することで、AIが参照しやすい情報環境を維持し、Microsoft Copilotなどの生成AI活用を加速します。

【ShareGateによる移行支援機能】

- SharePoint ServerからSharePoint Online- ファイルサーバー統合- Microsoft Teams／OneDrive環境整備

【ShareGateによる運用支援機能】

無料相談会開催

- サイト管理（サイト・コンテンツ統合）- アクセス権管理- Teams管理（チーム、チャンネル統合）- 利用状況分析- 不要コンテンツの棚卸し- ライフサイクル管理- ガバナンス強化

テンダでは、生成AI時代に向けた情報基盤整備をテーマに、無料相談会を開催しており、構想策定から移行、運用まで、一貫してご支援いたします。



【主な相談内容】

今後の展開

- 現状ヒアリング、課題確認- Microsoft 365移行相談- ShareGate製品デモ- 運用改善・ガバナンス強化

テンダは今後も、国内トップクラスのShareGate導入実績と豊富なMicrosoftソリューションの知見を活かし、お客様のDX推進と生成AI活用を支える情報基盤づくりに貢献してまいります。

参考：弊社SharePoint、Teams関連サービス、ツール詳細

弊社では、SharePointおよびTeamsに関して幅広く、コンサルティング、サービス、ツールのご提供と、導入や運用のご支援を提供しております。詳しくは、下記URLをご参照ください。

- ShareGate事例：https://mssp.tenda.co.jp/case/3053/- SharePointデータ移行（ShareGate）ページ：https://mssp.tenda.co.jp/sharepoint_migration/sharegate/- SharePoint運用改善（ShareGate）ページ：https://mssp.tenda.co.jp/sharepoint_migration/operation/- MSソリューションページ：https://mssp.tenda.co.jp/- Microsoft 365情報発信メーリングリスト登録：https://form.k3r.jp/tenda_msales/tenda_ml2- お問い合わせ：https://mssp.tenda.co.jp/contact/

※Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

取材に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp

※弊社はリモートワークを実施しておりますので、お問い合わせは上記メールアドレスまでお願いいたします。