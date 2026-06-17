ツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFE」東京、大阪、尾道（広島）3都市で今年も期間限定オープン！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」 ※1)は、「第113回ツール・ド・フランス」の放送にあわせ、毎年、ご好評をいただいておりますツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFE 」(以下「ツールカフェ」)を東京、大阪、尾道（広島）の3都市にて期間限定でオープンいたします。

各店舗では、フランスらしい、おしゃれなデザインが魅力のツール・ド・フランス公式グッズを豊富に取り揃えています。

また、店内のスクリーンでレースを観戦しながら、ツール・ド・フランスにちなんだ各店舗オリジナルの限定メニューもお楽しみいただけます。オリジナルメニューの情報は特設サイトhttps://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/(https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/)にて公開しています。

ツール・ド・フランスの魅力が詰まった「ツールカフェ」では、グッズの購入特典や、オリジナルメニューのご注文でお受け取りいただける特典もご用意しています。お一人でのご来店はもちろん、ファン同士でのご来店や、まだツール・ド・フランスをご覧になったことがないご家族・ご友人とのご来店も、心よりお待ちしております。

※1：J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、 BS放送（スカパー!）でご覧いただけるスポーツテレビ局です。

※ツール・ド・フランス公式グッズは、J SPORTSオンラインショップでもご購入いただけます。あわせてご利用ください。

【ツール・ド・フランス公認カフェ 】 https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/(https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/)

■東京

- 名称：Tour de France CAFE@TOKYO- 場所：サイクルカフェ＆ダイニング TORQUE SPICE & HERB, TABLE & COURT〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目21-3 渋谷ストリーム4階- 期間：6月22日(月)～7月30日(木)- 定休日：無休- 営業時間：午前11:00～午後10:00(ラストオーダー FOOD ・ DRINK 午後9:00 /グッズ販売 午後10:00まで)

※7月2日（木）は、カフェ利用のみ終日貸切営業のためご利用いただけません。あらかじめご了承ください。グッズコーナーは午後4時～午後5時を除き通常通りご利用いただけます。

■大阪

- 名称：Tour de France CAFE@OSAKA- 場所：SHIMANO SQUARE〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル4階- 期間：6月30日(火)～7月26日(日)- 定休日：月曜（月曜日が祝日の場合はその翌平日）- 営業時間：午前11:00～午後7:00(ラストオーダー FOOD 午後6:00 / DRINK・グッズ販売 午後6:30まで)

■尾道（広島）

ツール・ド・フランス公式グッズも多数販売 ！

公式SNSで随時情報発信中！！J SPORTSオンラインショップX @jsposhop(https://x.com/jsposhop)

- 名称：Tour de France CAFE@ONOMICHI- 場所：ONOMICHI U2 内各ショップ〒722-0037 広島県尾道市西御所町5-11- 期間：6月30日(火)～7月26日(日)- 定休日：無休- 営業時間：午前9:30～午後6:30＜FOOD・DRINK＞Butti Bakery / Yard Cafe 午前9:30～午後6:30The RESTAURANT 平日午前11:30～午後2:30 L.O 土日祝午前11:30～午後3:00 L.O※ランチ営業時間のみ＜グッズ販売＞SHIMA SHOP 午前10:00～午後6:00販売商品（一部）ランチョンマット(ツールカフェ限定商品) 販売価格：880円グラス(ツールカフェ限定商品) 販売価格：990円御朱印帳 販売価格：2,750円Tシャツ 販売価格：4,400円スマートフォンハンドストラップ 販売価格：1,650円テディベアキーホルダー 販売価格：各2,200円販売先- ツールカフェ東京・大阪・尾道 各店 https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/(https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/)- J SPORTSオンラインショップ https://store.jsports.co.jp/shop/e/ecytf/株式会社ジェイ・スポーツ

＜J SPORTSに関する一般の方のお問い合わせ先＞

J SPORTSカスタマーセンター0570-099-333（ナビダイヤル／午前10:00～午後8:00）

J SPORTS オフィシャルサイト https://www.jsports.co.jp/