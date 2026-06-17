ツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFE」東京、大阪、尾道（広島）3都市で今年も期間限定オープン！
スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」 ※1)は、「第113回ツール・ド・フランス」の放送にあわせ、毎年、ご好評をいただいておりますツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFE 」(以下「ツールカフェ」)を東京、大阪、尾道（広島）の3都市にて期間限定でオープンいたします。
各店舗では、フランスらしい、おしゃれなデザインが魅力のツール・ド・フランス公式グッズを豊富に取り揃えています。
また、店内のスクリーンでレースを観戦しながら、ツール・ド・フランスにちなんだ各店舗オリジナルの限定メニューもお楽しみいただけます。オリジナルメニューの情報は特設サイトhttps://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/(https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/)にて公開しています。
ツール・ド・フランスの魅力が詰まった「ツールカフェ」では、グッズの購入特典や、オリジナルメニューのご注文でお受け取りいただける特典もご用意しています。お一人でのご来店はもちろん、ファン同士でのご来店や、まだツール・ド・フランスをご覧になったことがないご家族・ご友人とのご来店も、心よりお待ちしております。
※1：J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、 BS放送（スカパー!）でご覧いただけるスポーツテレビ局です。
※ツール・ド・フランス公式グッズは、J SPORTSオンラインショップでもご購入いただけます。あわせてご利用ください。
【ツール・ド・フランス公認カフェ 】 https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/(https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/)
■東京
- 名称：Tour de France CAFE@TOKYO
- 場所：サイクルカフェ＆ダイニング TORQUE SPICE & HERB, TABLE & COURT
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目21-3 渋谷ストリーム4階
- 期間：6月22日(月)～7月30日(木)
- 定休日：無休
- 営業時間：午前11:00～午後10:00(ラストオーダー FOOD ・ DRINK 午後9:00 /グッズ販売 午後10:00まで)
※7月2日（木）は、カフェ利用のみ終日貸切営業のためご利用いただけません。あらかじめご了承ください。グッズコーナーは午後4時～午後5時を除き通常通りご利用いただけます。
■大阪
- 名称：Tour de France CAFE@OSAKA
- 場所：SHIMANO SQUARE
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル4階
- 期間：6月30日(火)～7月26日(日)
- 定休日：月曜（月曜日が祝日の場合はその翌平日）
- 営業時間：午前11:00～午後7:00(ラストオーダー FOOD 午後6:00 / DRINK・グッズ販売 午後6:30まで)
■尾道（広島）
- 名称：Tour de France CAFE@ONOMICHI
- 場所：ONOMICHI U2 内各ショップ
〒722-0037 広島県尾道市西御所町5-11
- 期間：6月30日(火)～7月26日(日)
- 定休日：無休
- 営業時間：午前9:30～午後6:30
＜FOOD・DRINK＞
Butti Bakery / Yard Cafe 午前9:30～午後6:30
The RESTAURANT 平日午前11:30～午後2:30 L.O 土日祝午前11:30～午後3:00 L.O
※ランチ営業時間のみ
＜グッズ販売＞
SHIMA SHOP 午前10:00～午後6:00
ツール・ド・フランス公式グッズも多数販売 ！販売商品（一部）
ランチョンマット(ツールカフェ限定商品) 販売価格：880円
グラス(ツールカフェ限定商品) 販売価格：990円
御朱印帳 販売価格：2,750円
Tシャツ 販売価格：4,400円
スマートフォンハンドストラップ 販売価格：1,650円
テディベアキーホルダー 販売価格：各2,200円
販売先
- ツールカフェ東京・大阪・尾道 各店 https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/(https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/)
- J SPORTSオンラインショップ https://store.jsports.co.jp/shop/e/ecytf/
公式SNSで随時情報発信中！！J SPORTSオンラインショップX @jsposhop(https://x.com/jsposhop)株式会社ジェイ・スポーツ
＜J SPORTSに関する一般の方のお問い合わせ先＞
J SPORTSカスタマーセンター0570-099-333（ナビダイヤル／午前10:00～午後8:00）
J SPORTS オフィシャルサイト https://www.jsports.co.jp/