LLMOで集客し、動画活用で信頼構築する方法。アムールが無料ウェビナーを開催

アムール株式会社

AI検索最適化（AEO／GEO／LLMO）支援を行うアムール株式会社（本社：東京都、代表取締役：沖野耕基）は、株式会社HERO IS YOUとの共催により、「AI時代のBtoBマーケティング 集客から受注までを“自動化”する方法」をテーマとした無料オンラインウェビナーを開催いたします。

BtoB企業の顧客は、問い合わせや商談の前に長い比較検討期間を設ける傾向があります。近年はその比較検討プロセスに生成AIが入り込み、「おすすめの会社は？」「どのサービスが自社に合うのか？」とAIに相談しながら候補企業を選定する行動が増えています。

本ウェビナーでは、AI検索で候補企業として認識・推薦されるためのAEOとLLMOの考え方に加え、動画コンテンツを活用した信頼構築や商談化のポイントについて解説します。

開催の背景

無料お申込みはこちら :https://hero-is-you.tokyo/aeo-btob-marketing/

近年、BtoB企業の顧客は問い合わせや商談の前に、生成AIを活用して候補企業やサービスを比較・検討するようになっています。企業にとっては、検索結果で見つけてもらうだけでなく、AIに理解され、比較検討時に候補企業として認識・推薦されることが重要になりつつあります。

アムール株式会社は、「AI検索で選ばれる企業を増やす」をテーマに、AI検索最適化（AEO／GEO／LLMO）の支援を行っています。その中で、多くの企業が「AI検索への対応方法が分からない」「比較検討期間中の顧客との接点づくりが難しい」といった課題を抱えていることが分かってきました。

そこで本ウェビナーでは、LLMOによる認知獲得と、動画コンテンツを活用した信頼構築の考え方を通じて、AI時代のBtoBマーケティング実践法を解説します。

こんな方におすすめ

・AI検索時代のBtoBマーケティング戦略を学びたい経営者、マーケティング責任者の方

・AEO（AI検索最適化）やLLMOの具体的な取り組み方法を知りたい方

・SEOだけでなく、AI検索も見据えた集客施策を検討している方

・商談前の信頼構築から受注までの仕組み化を進めたい方

ウェビナー概要

ウェビナー詳細内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176783/table/9_1_c67e76bf02ee21fb349b056ea728cffc.jpg?v=202606171052 ]

「SEO対策は行っているのに問い合わせが増えない」

「AI検索への対応方法が分からない」

「比較検討期間中の顧客との接点づくりに課題を感じている」

このような課題を感じているBtoB企業の担当者も多いのではないでしょうか。

本ウェビナーでは、AEOとSEOの違いから、AI検索で候補企業として認識・推薦されるための具体的な施策を解説します。

また、BtoB企業に共通する「比較検討期間が長い」という特性を踏まえ、顧客が比較検討中にAIへ何度も相談する時代において、どのようにAI上で候補企業として認識・推薦される状態をつくるのかについても具体的にお伝えします。

さらに、AI検索を通じて獲得した見込み顧客に対し、動画コンテンツを活用して課題理解を深めてもらい、商談前の信頼構築につなげる方法についても紹介します。

AI検索で認知を獲得し、動画活用によって信頼構築を行う実践的なノウハウをお持ち帰りいただける内容です。ぜひご参加ください。

登壇者プロフィール

無料お申込みはこちら :https://hero-is-you.tokyo/aeo-btob-marketing/アムール株式会社 代表取締役 沖野 耕基

大手コンサルティング会社にて、300社以上のBtoB企業のマーケティング支援に従事。SEO、コンテンツマーケティング、Webサイト改善、リード獲得支援など幅広い領域で成果創出を支援してきた。

現在はアムール株式会社を創業し、AI検索最適化（AEO／GEO／LLMO）を中心に、企業がAIに理解・引用・推薦されるための戦略設計から実行支援までを行っている。

「AI検索で選ばれる企業を増やす」をテーマに、AI検索時代における認知獲得から商談創出までの仕組みづくりを支援している。

株式会社HERO IS YOU 代表取締役 松 元太 氏

動画制作・動画マーケティング支援事業を展開し、企業の営業活動やマーケティング活動における動画活用を支援。これまで数多くの企業の動画制作や運用支援に携わり、認知拡大から信頼構築、商談化までを見据えたコンテンツ戦略を手掛けている。

近年は、生成AI時代における動画コンテンツの活用や、商談前の顧客理解を深めるための動画マーケティングにも注力。企業の魅力や価値を伝えるコンテンツ設計を通じて、営業・マーケティングの成果向上を支援している。

アムール株式会社について

アムール株式会社は、AI検索対策（AEO・GEO・LLMO）・SEO・コンテンツマーケティング・Webサイト改善・Zoho CRM/SFA導入支援を通じて、中小企業の集客から商談管理までを一気通貫で支援する総合デジタルマーケティング会社です。

生成AI時代において、企業がAI検索上で正しく理解され、比較検討の中で選ばれる状態づくりを支援しています。ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewなどの生成AI向けのAI検索対策を通じて、企業の専門性・実績・信頼性を伝える情報設計を行い、AIに引用・推薦される企業づくりを支援しています。

会社概要

アムール株式会社

代表者：代表取締役 沖野 耕基

所在地：東京都中央区銀座1丁目12-4 N&E BLD.7階

事業内容：AI検索最適化（AIO／LLMO／AEO）支援、SEO対策、Webサイト制作、コンテンツ制作、Webマーケティング支援、Zoho CRM導入支援

URL：https://amour-inc.jp/

本件に関するお問い合わせ

取材・講演依頼など歓迎しております。お気軽にご相談ください。

Eメール：k-okino@amour-inc.jp