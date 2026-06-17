お好み焼きを焼いてご当地シールがもらえる！学ぶ体験型イベント開催中　お好み焼き・鉄板焼ききん太

株式会社テイル

株式会社テイル（本社：京都府 代表取締役：金原 章悦）が運営する「お好み焼・鉄板焼 きん太」は、2026年6月15日（月）から8月16日（日）までの期間限定で、小学生以下のお子様に対して店舗にて「きん太ご当地シール」プレゼントキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、お子さまがお好み焼きを自分で焼く体験をする参加型企画です。期間限定で対象のお子さまには、関西6府県をモチーフにしたオリジナル「ご当地きん太シール」を1枚プレゼント。全6種類を集めると、限定のシークレットシールを進呈します。

また、Instagram投稿キャンペーンも同時開催し、抽選で25名様にはオリジナルサーモスタンブラーをプレゼントいたします。

「きん太ご当地シール」キャンペーン開催の背景

きん太ご当地シールキャンペーン開催中

家族で外食する機会は増える一方で、お子さまが主体的に参加できる体験型コンテンツは限られています。

そこで今回、関西各地の魅力を楽しく学びながら、お子さまの好奇心や達成感を育む企画として「きん太ご当地シール」を企画しました。

シールには京都・滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山の名物や観光資源をテーマに採用。家族で楽しみながら地域文化への理解を深められる内容となっています。

ご当地シールラインナップ

今回登場するシールは関西限定の全6種類。

・京都きん太

・滋賀きん太

・大阪きん太

・兵庫きん太

・奈良きん太

・和歌山きん太

さらに、全種類をコンプリートした方にはシークレットシールをプレゼントいたします。

夏休みの思い出を投稿！ Instagram投稿キャンペーンも開催

期間中、「おいしそう！」「たのしそう！」「おもしろい！」をテーマにInstagram投稿キャンペーンを実施します。

応募方法

１.きん太で撮影したお気に入りの写真を投稿

２.ハッシュタグ「#きん太」を付ける

３.公式アカウント「@kinta_officialgram」をメンション

プレゼント内容

オリジナルタンブラー

抽選で25名様

きん太社長自ら投稿をチェックし、当選者を選出します。

開催概要

▪️開催期間：

2026年6月15日（月）～8月16日（日）

▪️開催店舗：

関西エリアのきん太各店舗

▪️対象：

小学生以下

▪️参加費：

無料

▪️内容：

対象のお子さまにご当地シールを1枚プレゼント

全6種類コンプリートでシークレットシール進呈

▪️特集ページ

https://kinta.co.jp/gotouchi/

会社概要

商号：株式会社テイル

創業：1997年3月

代表者：代表取締役 金原 章悦(カネハラ ショウエツ)

所在地：〒611-0031 京都府宇治市広野町茶屋裏８－３ ﾚｼ゛ﾃ゛ﾝｽ大久保駅前ﾋ゛ﾙ １階

事業内容：飲食業・小売業

URL：https://kinta.co.jp/ お好み焼・鉄板焼 きん太

https://horumonya-kinchan.com/ ホルモン屋きんちゃん

https://unagi-kaneya.jp/ 鰻・和牛 かねや