2026年6月20日オープン！火を囲むように、自然と向き合う。土肥邸 Nayaに薪サウナが誕生。築100年以上の納屋を再生した一棟貸しの宿に、新たな滞在体験が加わります

株式会社MAE

土肥邸 Nayaは、富山県立山町日中上野にある築100年以上の納屋をリノベーションした一棟貸しの宿です。2025年12月に「農業×ART」をコンセプトに開業し、立山の土や自然、地域に根ざした暮らしに触れながら、五感を取り戻すような滞在体験を提案してきました。

今回新たに加わる薪サウナは、電気やガスではなく、薪ストーブの火で室内を温めるサウナです。薪の火を眺め、木の香りや蒸気のやわらかさに包まれながら、素朴で静かな時間をお過ごしいただけます。

里山に残る原風景の中で楽しむひとときは、日常の忙しさから少し距離を置き、自分の感覚を取り戻す時間でもあります。宿泊とあわせて、火や水、草木の気配に身をゆだねる、土肥邸 Nayaならではの新たな滞在体験をお楽しみください。

導入の背景

今回設置する「TUBOSAUNA」は、“ひと坪の、ととのう居場所”をコンセプトにした無垢材のサウナです。土肥邸 Nayaは、その第一号の導入施設となります。

火や水、草木の気配を感じられる滞在体験のひとつとして、この薪サウナを導入しました。立山町の自然や暮らしを見つめてきた事業者のものづくりを取り入れることで、土肥邸 Nayaが大切にしている土地の空気や季節の移ろいを、より深く感じていただける滞在を提案し、この地域ならではの体験を、これからも育ててまいります。

土肥邸 Nayaについて

土肥邸 Nayaは、富山県立山町日中上野地区にある築100年以上の納屋をリノベーションした、一棟貸しの宿です。

かつて農機具を保管していた納屋を、家族や仲間と過ごしながら、自然や地域の営みに触れる滞在の場として再生しました。華美に整えすぎるのではなく、土地に残る農の気配や、季節ごとに変わる自然の表情を感じながら、静かに過ごす時間を大切にしています。

施設概要

施設名：土肥邸 Naya

所在地：富山県中新川郡立山町日中上野53番2

形態：一棟貸切型宿泊施設

定員：1～4名様

客室：ベッドルーム2室、リビング・ダイニング、バス、トイレ

薪サウナ利用料金：宿泊料金＋30,000円（税込・サービス料込）

※日帰り利用の場合はお問い合わせください



薪サウナオープン日：2026年6月20日

予約サイト：https://www.airbnb.jp/rooms/1501131905531877535(https://www.airbnb.jp/rooms/1501131905531877535)

お問い合わせ：https://www.instagram.com/doitei_naya/(https://www.instagram.com/doitei_naya/)

関連リンク

niwanoso：https://www.niwanoso.jp/(https://www.niwanoso.jp/)

TUBOSAUNA：https://sauna-base.com/tsubolp2/(https://sauna-base.com/tsubolp2/)