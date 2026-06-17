Prox Industries、ユニバーサルロボットとの戦略的パートナーシップにより、Physical AIの産業実装に向けた研究を加速

Prox Industries株式会社

Prox Industries株式会社（以下、Prox Industries）は、ユニバーサルロボット（以下、UR）の「フィジカルAI開発支援プログラム」を通じて、協働ロボット「UR3e」2台による双腕ロボット構成を活用したPhysical AIの研究開発を加速します。

VLA（Vision-Language-Action）や強化学習をはじめとする先端研究の実装・検証に加え、製造・物流工程へのPhysical AI実装を見据えた手法開発および実証を進めていきます。

昨今、VLAなどの基盤モデル技術の進展により、従来のロボット制御では自動化が難しかった工程への応用可能性が高まっています。たとえば、柔軟物を取り扱う多段階工程や、環境や対象ワークの種類・状態・位置・姿勢が一意に定まらない工程など、これまで自動化の難易度が高かった領域への社会実装に期待が広がっています。

一方で、製造・物流の現場では、生産性や安全性に直結するため、ロボットには高い処理速度と安定した動作が同時に求められます。こうした高い実装要件をクリアしていくためには、VLA等の基盤モデルが持つ柔軟性を活かしながら、現場ごとのタスクや制約に応じて実装手法を最適化していくことが重要です。

Prox Industriesでは、これまでの顧客プロジェクトで培ってきた現場実装に向けた知見を活かし、Physical AIを産業現場で活用可能な技術へと発展させるための研究・開発を進めていきます。具体的には、特定の多段階タスクをサブタスクに分解し、各サブタスクに対してVLA、コンピュータビジョン（CV）、IK（逆運動学）などを適切に組み合わせる、AI＋ルールベースのハイブリッドアプローチの検証を加速させます。今後は、産業現場におけるニーズが広く、自動化要求の高いターゲットタスクを抽出し、実用性と再現性を備えた制御パイプラインの構築に取り組んでいきます。

■今後の展望

Prox Industriesは、特定のロボットメーカーやプラットフォームに限定されない独立系のPhysical AI開発企業として、今後も様々なロボットを活用した研究開発に取り組んでいきます。

人手不足の解消や生産性向上が求められる産業現場には、依然として従来の自動化では対応が難しい工程が数多く存在します。Physical AIの価値は、そうした現実世界の複雑な環境に適応し、実際の現場で安定して機能することで初めて発揮されるものです。

Prox Industriesでは、研究開発を通じて得られた知見をもとに、製造・物流・建設・インフラ・農業をはじめとする幅広い産業現場において、Physical AIの社会実装に挑戦してまいります。

また、今後開催される展示会等において、研究成果をデモンストレーションとして発信していく予定です。直近では、2026年7月1日から3日に東京ビッグサイトで開催される第38回ものづくりワールド 東京展「フィジカルAI展」への出展・展示を見据えています。

・第38回ものづくりワールド「フィジカルAI展」

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.prox%20industries%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-f717b141-fec3-45d3-9f61-900aeb4b783c.html#/

◾UR日本支社代表 山根 剛 氏のコメント

「URの協働ロボットはこれまで、製造現場での自動化用途に加え、世界中の大学や研究機関において、先進的なロボティクス技術の研究開発を支えるプラットフォームとして長年活用されてきました。開発者が求める柔軟性や拡張性を備えるとともに、URを用いた先行研究の知見や開発資産がコミュニティ内に蓄積・共有されていることから、フィジカルAI開発に適した基盤となっています。

こうした背景を踏まえ、当社では『フィジカルAI開発支援プログラム』を展開しています。本プログラムでは、実機の提供や特別価格の適用、技術支援、共同プロモーションなどを通じて、パートナー企業によるフィジカルAIの開発から現場実装までを一貫して支援し、その取り組みの加速に貢献してまいります。」

◾ユニバーサルロボットについて

ユニバーサルロボット（UR）は、協働ロボットの先駆者であり、リーディングカンパニーです。

2008年に世界初の商用協働ロボット(アーム型ロボット)を発表した当社は、その後も製品ポートフォリオを拡充するとともに、直感的なインターフェースと多様な機能を備えた独自のソフトウェアである PolyScope を進化させてきました。さらに、サードパーティー製周辺機器群である UR+ をはじめとした、販売代理店、認定システムインテグレータ、およびURロボットを組み込んだ装置を販売するOEMパートナーで構築されるグローバルなパートナーエコシステムを構築。これにより、ユーザーが自動化の導入時に直面する複雑さやコストといった課題を解決し、誰もが容易に自動化を実現できる環境を提供しています。

現在、ユニバーサルロボットは米Teradyne Inc. 傘下の企業として、デンマーク(オーデンセ)に本社を置き、日本を含む世界20ヵ国に支社を構えています。これまでに世界50か国以上で累計100,000台を超える協働ロボットを世界中に販売しています。

https://www.universal-robots.com/ja/

◾ Prox Industries株式会社について

Prox Industriesは、「日本から物理知能を実装する」をテーマに掲げ、AIとロボットの融合によって、これまで人にしか担えなかった物理労働の領域に知能を実装することを目指す、東京大学 松尾研発スタートアップです。

Physical AIの中核技術を専門とする研究者・技術者が集い、国内エンタープライズ企業を中心に複数のPhysical AIプロジェクトを推進しています。ヒューマノイド、四足歩行ロボット、協働ロボット、モバイルマニピュレータなどの多様な実機や、NVIDIA Omniverseを中心とするシミュレーション環境を活用しながら、Sim2Real・Real2Simを含む高度な技術課題に取り組んでいます。

アカデミアの先端技術と産業現場のニーズをつなぎ、ロボット基盤モデルの研究開発、学習パイプライン構築、実機導入に向けた評価・改善までを一気通貫で支援することで、Physical AIの研究開発と社会実装を前進させ、日本の次の産業基盤づくりに取り組んでいます。

会社名：Prox Industries株式会社

所在地：東京都文京区本郷3丁目30番10号 本郷K&Kビル4階

代表者：代表取締役 亀井 悠二

会社HP：https://prox-industries.jp/

X公式アカウント：https://x.com/prox_industries

LinkedIn公式アカウント：https://jp.linkedin.com/company/prox-industries