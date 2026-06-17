ニューヨーカー メンズ「SUMMER TOPS STYLE -大人の夏は、トップスで決まる。-」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「SUMMER TOPS STYLE -大人の夏は、トップスで決まる。-」を自社通販サイトで公開しました。

大人の夏は、トップスで決まる。

SUMMER TOPS STYLE -大人の夏は、トップスで決まる。-

シンプルになりがちな夏の装いは、トップス選びが重要です。

一枚でさまになるデザインや上質な素材感、快適な着心地を備えたアイテムを厳選。

オンにもオフにも取り入れやすい、大人のためのスマートなコーディネートをご提案します。

▽特集ページはこちらから

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NEWYORKER TARTAN SHIRT - 日差しの中で着るニューヨーカータータン -

今季のシーズンタータン「サンライトニューヨーカータータン」を主役にしたカジュアルシャツスタイル。

爽やかなホワイトパンツを合わせることで、柄の存在感を引き立てながらも上品な印象にまとめました。

ネクタイをアクセントに効かせた、遊び心のある大人の夏の着こなしです。

サンライトニューヨーカータータン 半袖ショートボタンダウンシャツ

シャツ 税込 \18,700

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パンツ 税込 \29,700

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ネクタイ 税込 \15,400

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DRESS T-SHIRT - 1枚で様になる白Tシャツ -

白Ｔシャツにベージュパンツを合わせた、クリーンな夏の休日スタイル。

上質なピマコットンを使用したドレスＴシャツは、透けにくさと美しいシルエットを両立し、一枚で着ても品よく決まる一着です。

気負わず着られて、きちんと見える。大人の日常に寄り添う夏の定番スタイルです。

NY CARE FREE ホワイト 半袖ドレスTシャツ

シャツ 税込 \13,200

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パンツ 税込 \23,100

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キャップ 税込 \8,800

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BUTTERFLY JAQUARD SHIRT - 個性を纏う、バタフライ柄シャツ -

繊細なバタフライ柄をジャカードで表現したシャツが主役のサマースタイル。

チャコールグレーのスラックスを合わせることで、柄の存在感を引き立てながらも落ち着いた印象にまとめました。

個性と品格を兼ね備えた、大人の休日にふさわしい着こなしです。

バタフライジャカード 半袖ショートボタンダウンシャツ

シャツ 税込 \16,500

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Tシャツ 税込 \13,200

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パンツ 税込 \29,700

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ベルト 税込 \17,600

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SKIPPER KNIT POLO - レイヤードでアレンジするニットポロ -

一枚でも様になるスキッパーニットポロに、Ｔシャツを重ねて軽快なアクセントをプラス。

爽やかなブルーとカーキグリーンの組み合わせが、夏らしい清涼感を演出します。

リラックス感と品の良さを両立した、大人のためのカジュアルスタイルです。

【UCT】スキッパー ニットポロシャツ

ニットポロシャツ 税込 \22,000

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Tシャツ 税込 \13,200

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パンツ 税込 \18,700

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『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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