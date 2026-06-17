カレーパングランプリ２０２６授賞式スケジュール確定のお知らせ

日本カレーパン協会

一般社団法人日本カレーパン協会（東京都江戸川区、理事長やすひさてっぺい）は「今一番うまいカレーパンはどれだ？」を合い言葉に実施するカレーパンの日本一決定戦である『カレーパングランプリ(R)２０２６』授賞式のスケジュールが決定しましたことをお知らせします。

＜＜＜イベント概要＞＞＞



名 称： カレーパングランプリ(R)２０２６授賞式

日 程： ２０２６年７月２０日（月曜日・海の日）

報道関係者様 受付開始１２：３０ 授賞式１３：３０～１５：００

場 所：大崎ブライトコアホール（東京都品川区北品川５丁目５－１５大崎ブライトコア3階）

主 催：一般社団法人日本カレーパン協会

登壇者：やすひさてっぺい理事長（一般社団法人日本カレーパン協会）

後 援：六甲バター株式会社、昭和産業株式会社、日清製粉プレミックス株式会社、

オリエンタル酵母工業株式会社、一般社団法人日本唐揚協会

注）下記受付はメディア関係者のみとさせて頂きます。会場の都合上、参加人数に限りがありますことをご了承ください。

メディア事前申請：https://kyokai.fans.ne.jp/currypan/form/form.php?no=6

＜＜＜当日スケジュール（予定）＞＞＞



内容：「カレーパングランプリ(R)️２０２６授賞式」

１２：３０～ 報道関係者受付

１３：００～ 受付開始

１３：３０～ 授賞式開始

主催者挨拶

趣旨説明

今年の傾向（トレンド）

～主題～

11部門受賞カレーパン発表

QBB賞受賞カレーパン発表

SHOWA賞受賞カレーパン発表

日清製粉プレミックス賞受賞カレーパン発表

オリエンタル酵母賞受賞カレーパン発表

１５：００ 終了（予定）

１５：００～ ベーカリー懇親会

※授賞式の模様は、当日オンラインでのライブ配信も予定しております。

詳細は後日公式サイト等で発表いたします。

＜＜＜なぜリアル授賞式を開催するのか＞＞＞

2025授賞式

それは、出場ベーカリーにとっての「成果発表の場」であるからです。

ネット投票や審査を経た栄誉を、同業者・関係者からの拍手と共に讃えられる舞台は、日頃の努力を実感できる貴重な場です。

ただの結果発表に終わらせず、人と人、人とパンがつながる場を作ることが、グランプリの大きな意義のひとつだと考えています。

＜＜＜なぜ当日スケジュールがこの順番なのか＞＞＞

それは、例年の流れをベースに構成することで、参加者にとっても主催者にとってもわかりやすく、スムーズな進行が可能だからです。授賞式は、「主催者挨拶」「趣旨説明」から始まり、各部門ごとの受賞発表へと進んでいく構成となっています。

部門ごとに順を追って発表することで、それぞれの受賞内容を整理しながら共有でき、登壇するベーカリーの皆さまや、配信をご覧いただく視聴者にとっても、落ち着いて発表を受け止められる流れとなっています。

この構成は、情報の整理と感情の整理を同時に行いやすくし、各部門の受賞の喜びをしっかりと伝えるために、毎年磨き上げられてきた進行順なのです。

＜＜＜日本カレーパン協会とは＞＞＞

日本カレーパン協会は、カレーパンを通じて地球に住むすべての人を笑顔にするために存在し、争い・孤独・貧困など、あらゆる問題をやさしくカレーパンに包み込み、国内はもとより世界中の人々とカレーパンを通じて連帯し、笑顔あふれる平和な世の中を創造する為に活動しています。２０２５年６月１日 ６０,０００名のカレーパンタジスタ（協会員）が趣旨に賛同し活動しております。

＜＜協会概要＞＞

協会名：一般社団法人日本カレーパン協会

代表者：やすひさ てっぺい

設立日：２０１７年２月（旧 任意団体 日本カレーパン協会として、法人格２０１２年９月）

所在地：134-0088 東京都江戸川区西葛西６丁目９－１８ トリヴァンベール１０３

ＴＥＬ：O３-４５８８-O１８O

ＵＲＬ：https://currypan.jp/

＜＜協会会長＞＞

日向崇文

愛知県名古屋市出身。２０２４年８月に開催された日本カレーパン協会会長選挙によって選出され日本カレーパン協会の三代目会長に就任。元々カレーパンが好きで幼少期より意識せずそばにいたのがカレーパン。２０１９年よりカレーパンタジスタとしての活動を開始し、そこから年間１，０００食の外食・食べ歩き活動を開始。 仕事柄、全国各地を渡り歩いている為、カレーパン協会にノミネートされている数々のベーカリーを訪問し、年間１，０００食のうち３００～３５０個のカレーパンを実食済。（かれこれ６年目に突入）直近５年間で約１，５００個のカレーパンを実食した経験を生かし、これからの任期２年間で、年間４００個、５００個と更に実食を続けていきたい。

＜＜協会理事長＞＞

やすひさ てっぺい

コミュニティ構築や協会運営などで、最も注目を集める協会プロデューサーの一人。

独自のWEB戦略で、公開より半年間で唐揚げ好き（カラアゲニスト）１，０００人以上を集め、２０万名の協会員を超える世界最大のファン協会、一般社団法人日本唐揚協会の会長 兼 理事長。

唐揚げコミュニティ構築運営の実績を買われ、様々なコミュニティ構築、コミュニティ運営のプロデュース、コンサルティングなども数多く手がける中、２０１３年４月より日本カレーパン協会運営に顧問として参画し、現在は理事長としてカレーパンコミュニティでの采配を振るう。なお、カレーパンは好きではあるが、唐揚げほどではない。

- 食したカレーパン：のべ１,３００種

- 食した唐揚げ：５．５t（鶏換算２,５００羽）

＜＜日本カレーパン協会運営会社＞＞

ケーアールジー株式会社

協会設立、協会運営代行などの支援を実施する会社です。基本的にはシステム開発会社として協会の支援をおこなってきていましたが、その延長にて設立や運営支援を行なっています。世界最大のファン協会である日本唐揚協会の立ち上げがから支援してきたノウハウがあり、ファン協会支援ではNo1の実績を誇っています。

URL：https://krg-inc.jp/

＜＜＜協賛企業＞＞＞

六甲バター株式会社

１９４８年に当時の農林省指定のマーガリン製造工場として創立し、わずか６年後に現在の看板に。そのわずか４年後、オーストラリアから輸入した原料チーズを使ったプロセスチーズを生産し、「QBB」ブランドとして全国区に躍進。今や老若男女に浸透する「ベビーチーズ」を筆頭としたチーズ作りのノウハウは、古くから業務用チーズにも活かされているもので、長きにわたり多くの専門店グルメの下支えをしています。

昭和産業株式会社

１９３６年の創業以来、「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」ことをグループ経営理念に、大地の恵みである小麦、大豆、菜種、トウモロコシなどの穀物を余すところなく、小麦粉、プレミックス、植物油、糖化製品、配合飼料などに加工し、皆様の食生活にお届けする事業に取り組んでまいりました。多種多量の穀物を取り扱う当社独自のビジネスモデルによるシナジー効果を生かし、これからも「穀物ソリューション・カンパニー」として多様なニーズに応えてまいります。

日清製粉プレミックス株式会社

２０１２年に小麦粉界のリーディングカンパニー日清製粉グループの一員として誕生し、「ドーナツミックス」や「ケーキミックス」などの業務用プレミックスの開発と製造、販売を担っています。食感や温度帯、経時変化も考慮した数千通りの組み合わせから生み出す最適な配合を様々なユーザーに提供し、多くの食品メーカーや飲食チェーン、スーパー、コンビニからの支持を得ています。

オリエンタル酵母工業株式会社

酵母を起点に"技術立社"を標榜するBtoBメーカーです。１９２９年に日本で最初の製パン用イーストメーカーとして創立し、 日本におけるパンの普及と質の向上に取り組んでまいりました。 カレーを含め、多彩かつ良質な食品素材を幅広いお客様へ提供し、食文化のより良い発展に貢献してまいります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

一般社団法人日本カレーパン協会 広報担当

報道関係者専用フォーム：https://kyokai.fans.ne.jp/currypan/form/form.php?no=6

電話：O3-4588-O18O メールアドレス：ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ＠ｃｕｒｒｙｐａｎ．ｊｐ