しまね移住相談会in東京を開催！～島根県民が移住のリアルをお伝えします～

島根県

島根県への移住・定住を促進するため、「仕事」「暮らし」「住まい」等、移住に関する様々な情報を収集できる機会の提供が求められています。そこで、移住検討者への情報提供や相談対応を行う対面型のイベントを大阪・東京の2回開催いたします。

第2回目となる今回は東京・有楽町で開催。定住財団だけでなく市町村や関係機関が集結し、移住に役立つ情報の提供や相談を受け、島根県への移住意識の醸成を図ることを目的とします。

■概要

［開催日時］令和8年7月11日（土）11:00～16:00

［会 場］東京交通会館12階 カトレアサロンA・B（千代田区有楽町2-10-1）

［内 容］

定住財団の移住支援スタッフに相談できる「総合相談ブース」や県内18市町村の「市町村ブース」、専門的な相談ができる「テーマ別相談ブース」も9つ設置し、移住全般に関する個別相談に対応します。

その他、「資料・情報収集コーナー」など気軽に情報を得られるエリアや、島根を体感できるミニコーナー、しまねっこガチャガチャ、しまね移住促進キャラクター「いやしまねちゃん」のフォトコーナーなど、気軽に楽しんでいただけるブースもご用意しています。

［プレゼント情報］

・先着200名にご当地パン（バラパン）をプレゼント

・スタンプを集めて抽選にチャレンジすると、往復航空券（島根⇔東京）や島根県産米、

しまねっこグッズが当たるチャンス

・ブース相談をされた方には「しじみ汁」のふるまい有り

■しまね移住相談会in東京 特設サイト

https://www.kurashimanet.jp/shimane-migrationfair-tokyo2026/

■お問い合わせ先

公益財団法人ふるさと島根定住財団 ＵＩターン推進課 三上

TEL：0852-28-0690／E-mail：uiturn@teiju.or.jp