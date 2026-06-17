総再生440万超・新潟発ラッパーARBOL、孤独と再起を夏サウンドに乗せた新シングル『ALONE』を6月17日リリース

株式会社BUZZ GROUP

新潟県長岡市を拠点に活動するラッパー・ARBOL（アルボル）が、新シングル『ALONE』を2026年6月17日に全世界配信リリースいたします。孤独の中でも前へ進もうとする姿勢を夏サウンドに乗せた本作は、夢を追うすべての人に響く共感必至のナンバーです。過去を赤裸々に語ったYouTube企画の総再生数は440万超。今もっとも目が離せないラッパーが、また新たな旗を立てます。

■ 「ALONE」とは。夢の途中で感じる孤独と前進

ジャケット写真「ALONE」

夢を追う中で仲間や大切な人が離れていき、孤独を感じながらも、それでも前に進もうとする――。

新シングル『ALONE』は、ARBOLが自身の実体験をもとに、孤独の中でも前へ向かい続ける人間の強さをテーマにした楽曲です。さまざまな人が自分と重ね合わせ、深く共感できる普遍的なテーマを持ちながら、夏を感じるサウンドにより夕方のドライブBGMとしても最高の一曲に仕上がっています。

夢を追うすべての人へ。あなたの孤独に、このビートが寄り添います。

■ TOPIC｜ARBOLの壮絶な過去と440万再生の反響

ARBOLの音楽をより深く理解するには、その生き様を知る必要があります。

過去の過ちを清算し、ラッパーとして成り上がる覚悟を赤裸々に語ったYouTube企画は、公開以来総再生数440万超を記録しています。同じ過ちを繰り返してほしくないというメッセージ、そして同じく再起を図る人々へのエールは、同じような境遇を持つ多くの視聴者の心に届いています。

【ARBOL出演 YouTube企画一覧】

■ 2026年のARBOLはさらに加速する

- グルメンタリー【刑務所決定】(前編)「入りたくねぇよ。」→ https://youtu.be/lw_YAs-F0KM?si=nkP0Bm-Swz89rntF- グルメンタリー【獄中】(ARBOL編 第3話)→ https://youtu.be/6qLFwrGHQuA?si=msdybNaMM5CHCtdX- グルメンタリー【出所メシ】(ARBOL編 第4話)→ https://youtu.be/nakD5BQDKfQ?si=25YIz_QV_hovmLTx- 街録ch ～あなたの人生、教えて下さい～ ARBOL→ https://youtu.be/92l4y34_Efg?si=yku5HGgToeFTwcd1

本作『ALONE』のリリース以降も、ARBOLは短いスパンでのシングル配信を継続いたします。

さらに客演あり・なしの2パターンのEP作品のリリースも控えており、2026年のARBOLのスピード感は圧巻です。EPの客演には、あの注目アーティストの参加も予定されています。続報にご注目ください。

■ ARBOLプロフィール

1998年生まれ、新潟県長岡市を拠点に活動する個性派ラッパーです。フェイスタトゥー×ブロンドヘアという唯一無二のビジュアルと、実体験に裏打ちされた重厚なリリックが特徴です。

2021年に代表曲「Reboot」をリリースし注目を集め、2025年にはファーストアルバム『The next episode』を発表。生まれ変わった姿で日本のHIPHOPシーンに再び到来し、コンスタントなリリースと精力的なライブ活動で独自の存在感を放ち続けています。

主なディスコグラフィー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/433_1_3ecb9d32e1dfb86566cc90aa54f7113a.jpg?v=202606171052 ]

■ 配信情報

タイトル： ALONE

アーティスト： ARBOL

配信日： 2026年6月17日（水）

配信サービス： Spotify / Apple Music / Amazon Music / LINE MUSIC / YouTube Music / iTunes / TikTok ほか

今すぐ聴く :https://arbol.bfan.link/alone

■ SNS・公式リンク

Instagram：https://www.instagram.com/arbol__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@arbol_official

株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【お問い合わせ先】

株式会社BUZZ FACTORY

担当：大井

MAIL：hijiri@buzz-factory.info

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