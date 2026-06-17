総再生440万超・新潟発ラッパーARBOL、孤独と再起を夏サウンドに乗せた新シングル『ALONE』を6月17日リリース
新潟県長岡市を拠点に活動するラッパー・ARBOL（アルボル）が、新シングル『ALONE』を2026年6月17日に全世界配信リリースいたします。孤独の中でも前へ進もうとする姿勢を夏サウンドに乗せた本作は、夢を追うすべての人に響く共感必至のナンバーです。過去を赤裸々に語ったYouTube企画の総再生数は440万超。今もっとも目が離せないラッパーが、また新たな旗を立てます。
ジャケット写真「ALONE」
■ 「ALONE」とは。夢の途中で感じる孤独と前進
夢を追う中で仲間や大切な人が離れていき、孤独を感じながらも、それでも前に進もうとする――。
新シングル『ALONE』は、ARBOLが自身の実体験をもとに、孤独の中でも前へ向かい続ける人間の強さをテーマにした楽曲です。さまざまな人が自分と重ね合わせ、深く共感できる普遍的なテーマを持ちながら、夏を感じるサウンドにより夕方のドライブBGMとしても最高の一曲に仕上がっています。
夢を追うすべての人へ。あなたの孤独に、このビートが寄り添います。
■ TOPIC｜ARBOLの壮絶な過去と440万再生の反響
ARBOLの音楽をより深く理解するには、その生き様を知る必要があります。
過去の過ちを清算し、ラッパーとして成り上がる覚悟を赤裸々に語ったYouTube企画は、公開以来総再生数440万超を記録しています。同じ過ちを繰り返してほしくないというメッセージ、そして同じく再起を図る人々へのエールは、同じような境遇を持つ多くの視聴者の心に届いています。
【ARBOL出演 YouTube企画一覧】
- グルメンタリー【刑務所決定】(前編)「入りたくねぇよ。」→ https://youtu.be/lw_YAs-F0KM?si=nkP0Bm-Swz89rntF
- グルメンタリー【獄中】(ARBOL編 第3話)→ https://youtu.be/6qLFwrGHQuA?si=msdybNaMM5CHCtdX
- グルメンタリー【出所メシ】(ARBOL編 第4話)→ https://youtu.be/nakD5BQDKfQ?si=25YIz_QV_hovmLTx
- 街録ch ～あなたの人生、教えて下さい～ ARBOL→ https://youtu.be/92l4y34_Efg?si=yku5HGgToeFTwcd1
■ 2026年のARBOLはさらに加速する
本作『ALONE』のリリース以降も、ARBOLは短いスパンでのシングル配信を継続いたします。
さらに客演あり・なしの2パターンのEP作品のリリースも控えており、2026年のARBOLのスピード感は圧巻です。EPの客演には、あの注目アーティストの参加も予定されています。続報にご注目ください。
■ ARBOLプロフィール
1998年生まれ、新潟県長岡市を拠点に活動する個性派ラッパーです。フェイスタトゥー×ブロンドヘアという唯一無二のビジュアルと、実体験に裏打ちされた重厚なリリックが特徴です。
2021年に代表曲「Reboot」をリリースし注目を集め、2025年にはファーストアルバム『The next episode』を発表。生まれ変わった姿で日本のHIPHOPシーンに再び到来し、コンスタントなリリースと精力的なライブ活動で独自の存在感を放ち続けています。
主なディスコグラフィー
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/433_1_3ecb9d32e1dfb86566cc90aa54f7113a.jpg?v=202606171052 ]
■ 配信情報
タイトル： ALONE
アーティスト： ARBOL
配信日： 2026年6月17日（水）
配信サービス： Spotify / Apple Music / Amazon Music / LINE MUSIC / YouTube Music / iTunes / TikTok ほか
今すぐ聴く :
https://arbol.bfan.link/alone
■ SNS・公式リンク
Instagram：https://www.instagram.com/arbol__official
TikTok：https://www.tiktok.com/@arbol_official
株式会社 BUZZ FACTORY
社名：株式会社 BUZZ FACTORY
代表者：渡辺憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作
HP：https://buzz-factory.info/
※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
【お問い合わせ先】
株式会社BUZZ FACTORY
担当：大井
MAIL：hijiri@buzz-factory.info
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