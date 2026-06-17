紙の名刺や重いカタログはもう不要。スマホにかざすだけで企業の魅力を瞬時に伝える次世代デジタル名刺『Organized Card（オーガナイズドカード）』を提供開始
中小企業のブランディングやWeb制作を手掛ける株式会社DIANT（本社：茨城県古河市、代表取締役：三宅 大）は、NFC（近距離無線通信）テクノロジーと自社のデザイン力を融合させた次世代のブランディング・インターフェース『Organized Card（オーガナイズドカード）』の提供を開始いたしました。
スマートフォンにかざすだけで、名刺情報やホームページ、電子カタログ、SNSなどを瞬時に相手の端末に表示させることができ、名刺交換のペーパーレス化や営業活動の業務効率化、店舗の集客力向上を実現します。
【URL】 https://diant.co.jp/organized-card/
■ 開発の背景：対面ビジネスに残る「もったいない」機会損失をなくしたい
どれだけ素晴らしい実績や製品を持っていても、相手に届かなければ存在しないのと同じです。現代のビジネスシーンでは、以下のような「機会損失」が数多く放置されています。
- 名刺交換をしても、連絡先に登録され机の奥に眠ってしまう
- 営業のたびに分厚いカタログを持ち歩き、更新のたびに印刷し直すコストと無駄
- 店舗で「SNSのフォロー」や「LINE登録」をお願いしても、検索の手間があり動いてもらえない
- お金をかけて作った自社のホームページや動画が、名刺交換の後に見られていない
私たちはデザイン会社として、企業の「価値（らしさ）」を視覚化してきましたが、せっかく作ったWebサイトやコンテンツへの「アナログな入り口（対面時の導線）」に課題を感じていました。 そこで、対面のコミュニケーションにおける「所作」や「第一印象」までもデザインし、企業のブランド価値を高めるDXソリューションとして『Organized Card』を開発いたしました。
■ 『Organized Card』とは？ 3つの特徴
スマートフォン（NFC対応機種）にカードやタグを「ピッ」とかざすだけで、事前に設定されたリンク先へ瞬時にアクセスできるサービスです。
1. 専用アプリ不要。かざすだけのスマートな体験 Suica等で馴染みのある安全なNFC技術を活用。相手側も自分側もアプリのインストールは一切不要で、スマートフォンの上部にかざすだけで情報が共有できます。充電も不要で半永久的に使用可能です。
2. 今ある「HP」や「PDFカタログ」の価値を最大化（資産の有効活用） 新しいシステムを一から作る必要はありません。貴社がすでに持っているホームページ、自己紹介動画、LINE公式アカウント、PDFの電子カタログなどのURLをまとめる「ハブ」として機能します。クラウド上でリンク先を書き換えられるため、役職変更やキャンペーンが変わってもカードの再発行は不要です。
3. テンプレートに依存しない「DIANT Quality」のフルオーダーメイドデザイン 既存のデジタル名刺サービスのような画一的なテンプレートは使用しません。企業のVI（Visual Identity）に基づき、プロのデザイナーがカードの券面からタップ後のプロフィールページまで、ブランドの世界観を統一してデザインします。
■ 解決したい課題に合わせた「3つの利用スタイル」
Style 01：デジタル名刺（情報交換・自己紹介） 初対面の相手にカードをかざし、顔写真、経歴、実績、SNSリンクなどをまとめたプロフィールページを表示。紙の名刺では伝えきれない「人となり」や「会社の魅力」を第一印象で強く印象付けます。
Style 02：電子カタログ（業務効率化・営業支援） 営業先で重たいパンフレットを取り出す代わりに、カードをかざして最新の電子カタログ（PDFや電子書籍）を表示。常に最新の情報をお客様に提示でき、印刷コストや在庫切れのリスク、荷物の負担をゼロにします。
Style 03：設置型NFCアイテム（店舗の販促・集客） 飲食店やサロンのレジ横・卓上に、店舗のインテリアに馴染むデザインの「NFC内蔵POPやプレート等」を設置。お客様自身のスマホをかざしてもらうことで、LINE公式アカウントの友だち追加や、Googleマップの口コミ投稿画面へストレスなく誘導し、登録率を劇的に向上させます。
■ 目的と予算に合わせて選べる3つの料金プラン
用途や規模に合わせて選べる3つのプランをご用意しました。複数名での全社導入も推進しやすいよう、2枚目以降の増刷コストは大幅に抑えた設定としています。
ライトプラン：16,800円
シンプルなデジタル名刺としての利用や、既存URL（自社HPやSNS等）への誘導に最適です。
スタンダードプラン：25,300円
スマホ閲覧に最適化された「専用プロフィールWebページ」の制作を含む標準プランです。
プレミアムプラン：要お見積り
電子カタログ機能や独自システムとの連携など、柔軟なカスタマイズに対応します。
【追加発行（増刷）】 1枚あたり 4,500円
※初回と同一デザインフォーマットを使用する場合。社員様への一斉導入コストを抑えられます。
■ 今後の展望
株式会社DIANTは、「ソリューションデザイン」を通じて、情報が『伝わり』、可能性が『広がり』、人々が『つながる』、心が『はずむ』社会の実現を目指しています。 今後は、当社の伴走型ブランディングサービス『Tsumugi』と連携し、企業の「価値の旗」をリアルな対面コミュニケーションの場でも力強く発信できるツールとして、地域の企業や店舗のDX・ブランディングを支援してまいります。
■ 会社概要
会社名： 株式会社DIANT（ディアント）
代表者： 代表取締役 三宅 大
所在地： 茨城県古河市鴻巣1121 白楽ビル2F
事業内容：
- ブランディングデザイン（伴走型ブランディング『Tsumugi』など）
- プロモーションデザイン（ホームページ制作、ビジネスツール、看板製作など）
- カンパニーデザイン（組織づくり支援）
Webサイト： https://diant.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社DIANT 担当：［担当者名］ TEL：0280-33-3634 （受付時間：月～金 10:00～17:00） Email：info@diant.co.jp