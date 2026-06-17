AI検索時代、自社ブランドは「選ばれる」か？Google「AI Overviews」の影響と“ゼロクリック”対策を徹底解説する無料ウェビナーを6月25日にキュービックが開催

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）は、2026年6月25日（木）に、企業のマーケティング・広報担当者向け無料ウェビナー「“ゼロクリック”時代のブランディング対策とは ― AI Overviewsの影響・競合分析・施策を徹底解説 ―」をオンラインで開催いたします。生成AIの普及により、検索結果画面からリンク先を開くことなく情報取得が完結する「ゼロクリック化」が進行しています。本ウェビナーでは、AIの回答がブランドの「第一印象」を決める時代において、企業がいかにしてAI内で認知・比較検討される状態を作るべきか、当社運営メディアでの1年以上の実践知をもとに具体策を解説します。

◼️開催背景：気づかない間に、AIの回答がブランドの「第一印象」を決めている

近年、Google検索における「AI Overviews」の浸透など、ユーザーの情報収集・意思決定プロセスは急速に変化しています。AIが生成した回答を起点に、商品やサービスが検討・選択するケースが増加する一方、企業側では以下のような新たな課題が生じています。

- 自社ブランドがAI回答内に表示されない。- AIの回答内で、競合ブランドばかりが候補として挙げられてしまう。- 表示されていても、企業の意図しない文脈で言及されている。

従来の顧客コミュニケーション設計だけでは対応が難しいこの状況下において、AIの回答内でいかに自然に語られ、選ばれるブランドになるかという「新たな視点」が急務となっています。

◼️ウェビナーの特長：自社メディアで培った「ブランデッドSEO(R)（AIO）」のノウハウを公開

本ウェビナーでは、キュービックが運営する心ときめくお買い物メディア『your SELECT.』において、1年以上にわたり実践してきた「ブランデッドSEO(R)（AIO）」の知見を公開します。単なる検索流入増加の施策にとどまらず、AI時代における競合分析の手法から、AIの回答内でブランドが想起される状態を作るための具体的な対策までを網羅的にお伝えします。

◼️登壇者

【主なプログラム】- AI Overviewsの最新動向とブランドへの影響：検索行動の変化を整理し、企業が押さえるべきポイントを解説。- AI時代における競合分析の進め方：AIの回答内で、競合とどのように比較・言及されているかを把握する分析手法を紹介。- AIの回答内で「選ばれるブランド」になるための施策例：実際の事例を交えながら、ブランドが自然に語られ、想起される状態の作り方を解説。武井 明 / 株式会社キュービック your SELECT. 営業顧問

事業会社と代理店でマーケティングに従事し、その後は広告プラットフォーマーの立場で数多くの企業のコンテンツマーケティングを支援。クライアントへの新興ソリューションの導入・伴走支援を得意とし、『your SELECT.』でも現場に立ちながら「AI時代の検索対策」に関する一次情報のノウハウ化を進めている。

◼️開催概要

“ゼロクリック”時代のブランディング対策とは― AI Overviewsの影響・競合分析・施策を徹底解説 ―

開催日時：2026年6月25日（木）12:00～13:00

開催形式：オンライン配信（Zoomウェビナー）

参加費： 無料（事前登録制）

対象： 企業のマーケティング担当者、広報・ブランド責任者、オウンドメディア運営者

※同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。

【お申し込みはこちら】

下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

URL：https://forms.gle/T8ybqbyuBFxRhwmi7

◼️『your SELECT.』について

『your SELECT.』は、「ずっと 愛着（ときめき）がわく ものえらび」をコンセプトに、本当に良いものを厳選し、ユーザーにとって心がときめくような買い物体験を提供しています。これからも専門家や著名人と共に、買い物の楽しさを広げ、企業とユーザーを結びつける取り組みを続けていきます。

URL：https://cuebic.co.jp/your_select/

企業様向け：タイアップ・広告のご相談はこちら

『your SELECT.』では、貴社商品やサービス訴求のプロモーションが可能な広告メニューをご用意しております。広告メニューの詳細については、以下URLの専用ページより、お問い合わせください。

URL： https://cuebic.co.jp/your_select/advertisement

◼️キュービックについて

キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、心ときめくお買い物メディア『your SELECT.(https://cuebic.co.jp/your_select/)』や、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ(https://www.hop-job.com/)』を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

会社名 ：株式会社キュービック

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 世一 英仁

設立 ：2006年10月

URL ：https://cuebic.co.jp/

◼️本件のお問い合わせ先

株式会社キュービック プロダクト推進部／your SELECT.

事業部長：團野智典

プランナー：野瀬里彩子

E-mail ： your_select@cuebic.co.jp

Tel ： 03-6908-9765