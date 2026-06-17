Sansan、脱炭素・ESG経営を支援するASUENEと協業開始

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社（以下、Sansan）は、CO2排出量の見える化や脱炭素・ESG経営支援サービスを提供するアスエネ株式会社（以下、アスエネ）との協業を本日開始します。

本協業により、Sansanの経理AXサービス「Bill One」とサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」の機能連携を開始するほか、販売パートナーとして、サービスの相互提案を行います。2027年3月期から東京証券取引所の上場企業で順次義務化されるCO2排出量の開示に対し、Bill Oneの請求書データを活用することで、企業のサステナビリティ情報開示の効率化や管理体制の強化を後押しします。

■協業の背景

世界的な気候変動問題への危機感の高まりを背景に、2023年には国際的なサステナビリティ開示基準が定められるなど、企業にサステナビリティ対応を求める法制度が急速に整備されています。サステナビリティ基準委員会（SSBJ）では、国際基準と同等かつ、日本の市場環境に即した独自のサステナビリティ開示基準の制定を進めています。2027年3月期からは、一定時価総額以上の企業から段階的に、有価証券報告書でのCO2排出量などの開示が新たに義務化されるため、各企業では算定およびデータ開示の対応が求められます。

取引先からの原材料の調達や輸送などサプライチェーン全体が開示対象になることから、CO2排出量の算出には多岐にわたるデータの収集が必要となります。取引実績が記載されている請求書を活用した算出では、担当者が、各拠点からの請求書を集約することや、明細単位で専用システムに手入力する作業が発生し、大きな負荷が伴っていました。今回、あらゆる形式・手段で受け取る請求書を手間なくデータ化できる経理AXサービス「Bill One」と、請求書データを基に、CO2排出量を算出・見える化できるサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」が連携することにより、排出量算出の負荷を大幅になくせると判断し、協業に至りました。

■協業による提供価値

Sansanが提供する経理AXサービス「Bill One」では、企業があらゆる拠点で取引先から受け取る請求書を代理で受領し、高精度にデータ化・一元管理することができます。

アスエネが提供するサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」は、自社管理のデータを反映できるほか、グループ会社、サプライヤーなど、さまざまなステークホルダーからデータを収集し、CO2排出量を算出することができます。両サービスの連携および販売面での連携により、以下の効果を見込みます。

・データ連携による、CO2排出量算出の効率化と管理体制の強化

請求金額や勘定科目、部門名といったBill One上のデータが、ASUENEへ自動で反映され、CO2排出量の算定に活用することができます。これにより、担当者は、各拠点からの請求書の集約や開封・スキャン作業、算出用のシステムに必要な情報を手入力する作業を削減できるほか、誤入力も大幅になくしていくことができます。また、ASUENEのCO2排出量データに請求書データがひもづけられるため、算定根拠をすぐに参照できるようになり、第三者による監査、保証対応を円滑化します。

Bill OneとASUENEのデータ連携によるCO2算出フローのイメージ図

・販売パートナー契約締結による、GX推進の強化

Sansanとアスエネが販売パートナー契約を締結することにより、それぞれの顧客に対し、両サービスを組み合わせて提案することができるようになります。経理業務を支援してきたSansanと、企業の脱炭素・ESG経営を支援してきたアスエネの両社の知見を掛け合わせることで、企業に求められるサステナビリティ情報の算出および開示を支援し、脱炭素経営およびGX（グリーントランスフォーメーション）の推進を後押しします。

■本機能連携を紹介するセッションを開催

本サービス連携の具体的な取り組みについて、2026年7月23日に開催予定の「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」内の特別セッションにて発信します。セッションでは、SSBJ対応や第三者保証を見据えた実務課題を踏まえ、両社の連携や取り組みについて紹介予定です。

以下の特設サイトより、事前参加登録（無料）が可能です。

https://asuene.com/asueneesgsummit/2026

（以上）

■アスエネ株式会社 会社概要

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

URL：https://corp.asuene.com/

■「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える「Bill One」

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務の課題を解決する、経理AXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスに、AIとテクノロジーの力で「なくせる」をつくることで、経理部門だけでなく、全社の働き方を変えます。

https://bill-one.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/