IAS、Spotify内外のポッドキャスト広告向けに、The Trade Deskを通じてエピソード単位の入札前最適化機能を提供開始

Integral Ad Science Japan 株式会社

2026年6月17日 - AI駆動のメディア品質で真のビジネス成果を導き出す、世界的なリーディングプラットフォームであるIntegral Ad Science（本社：米国ニューヨーク、日本オフィス：東京都千代田区、カントリーマネージャー：竹井 伸仁、以下 IAS）は本日、Spotifyとの戦略的パートナーシップの一環として、ポッドキャストのプログラマティック音声および動画広告向けの新しい「エピソード単位の入札前最適化ソリューション」を発表しました。広告主は今月より、The Trade Deskでエピソード単位の「コンテキスト・コントロール」を入札前にシームレスに適用できるようになります。これにより、ブランド適合性を高め、ブランド価値を保護し、ポッドキャスト広告のインプレッションにおけるメディア品質のパフォーマンス強化を実現します。

IASは、広告主が投資するあらゆるチャネルにおいて、AI駆動のメディア品質の計測と最適化を提供し、ソーシャル、CTV、音声、オープンウェブ全体でビジネス成果を高めるために必要な透明性とコントロールを提供しています。今回のソリューションにより、マーケターはディスプレイ広告や動画広告と同じ安心感と精度を持って、ポッドキャスト広告をSpotify Ad Exchangeを通じて大規模に購入できるようになります。ポッドキャスト広告は、強力な勢いを維持しており、IABのデータ(https://www.iab.com/news/digital-ad-revenue-climbs-to-nearly-300b-as-iab-celebrates-30-year-anniversary/)によると、米国だけでも2025年のポッドキャスト広告収入は前年比17.6%増の過去最高となる29億ドルに達したことが明らかになっています。

IASのCEO、リサ・アッツシュナイダーは、次のように述べています。

「プログラマティックの音声広告は、これまでも、拡大を続ける大規模なオーディエンスにブランドがリーチすることを可能にしてきましたが、今回のソリューションの提供開始により、さらに高度なコントロールも可能になります。The Trade Deskを通じて、Spotify向けのプログラマティックの音声広告に対応したエピソード単位の入札前最適化機能を導入することで、広告主が自社のブランド適合性基準に沿い、自信を持ってポッドキャスト広告への投資を推進できるよう支援します。」

Spotifyのポッドキャスト向け「コンテキスト・コントロール」入札前最適化ソリューションが提供する価値は以下の通りです。

- 規模拡大への安心感：デジタル広告キャンペーン全体で適用している同じブランド適合性基準を、Spotifyのポッドキャスト広告在庫に対しても入札前に適用できます。- エピソード単位の精度：番組やアプリレベルだけでなく、個々のエピソード単位で文脈分類が行われるため、精度が向上し、広告主がさらに多くの適切な広告機会を特定できるようになります。- 業界標準への準拠：広告主は、業界標準に準拠した11のカテゴリーにわたる33のコンテキスト回避セグメントから、3つのリスクレベル（高、中、低）に応じて選択できます。- シームレスなアクティベーション：IASの「コンテキスト・コントロール」の入札前セグメントは、The Trade Deskで直接、Spotify Ad ExchangeのPMPキャンペーンに適用できます。

本パートナーシップは、2025年5月にSpotify Audience Network向けのAI駆動型ブランドセーフティ＆適合性ソリューション(https://integralads.com/news/ias-spotify-brand-safety-and-suitability-features/)を発表したことに続き、IASとSpotifyとの連携をさらに拡大するものです。

IASのSpotifyポッドキャスト向け「コンテキスト・コントロール」セグメントは、本日よりThe Trade Deskを通じてご利用可能です。今後数か月以内に、他の主要なDSPプラットフォームにも順次展開される予定です。





Integral Ad Science（IAS）について

Integral Ad Science（IAS）は、AI駆動のメディア品質をブランド認知の向上から売上の拡大にいたるまで、確かなビジネス成果に結びつけるグローバルプラットフォームです。私たちは、オープンウェブ、ソーシャル、CTV、オーディオにわたり、広告主、広告代理店、パブリッシャーが透明性を高め、無駄を削減し、さらなる成長を実現できるよう支援しています。膨大なデータを実用的なインテリジェンスへと変換することで、IASはマーケターがグローバルキャンペーンをリアルタイムで最適化し、投資されたすべての広告予算の投資対効果を最大化できるようサポートします。詳細は、integralads.com/jp/をご覧ください。