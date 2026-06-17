丸の内エリア横断イベント「MARUNOUCHI SUMMER FEST」ワークショップ　カルビープレゼンツ『サマースクール!』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO: 江原 信、以下、カルビー)は、「MARUNOUCHI SUMMER FEST」（主催：MARUNOUCHI SUMMER FEST実行委員会）にて行われる「MARUNOUCHI SUMMER WORKSHOP」に参画し、親子向け体験プログラム「カルビープレゼンツ『サマースクール!』」を2026年8月20日（木）から8月22日（土）までの3日間で開催します。

丸の内エリアでは、働く場に加え、交流や学び、楽しみを通じて生活の質を高める場としての役割が求められています。本イベントは、企業や店舗、公共空間が連携し、まち全体で体験価値を提供する取り組みとして企画されました。丸の内に本社を構える企業として、イベントの趣旨に賛同し、本ワークショップに参画します。

これまでカルビーは、「食」を通じて人と社会をつなぐフードコミュニケーション活動を全国各地で展開しています。本プログラムでは、小学生の親子を対象に、オンライン工場見学やSDGsにつながる食育授業、AIを活用したパッケージ制作など、“学び”と“楽しさ”を掛け合わせた体験を通じて、夏休みの思い出と新たな発見の機会を創出してまいります。

●プログラム内容

＜オンライン工場見学プログラム＞

ポテトチップスができるまでの工程を、北海道工場とのオンライン中継を通じて学ぶ

＜カルビーSDGs授業プログラム＞

商品パッケージを題材に、資源や環境への配慮など“食とサステナビリティ”を体験的に学ぶ

＜AIオリジナルパッケージ制作ワークショップ＞

お手持ちのスマートフォンを活用し、生成AIで「未来のお菓子」をテーマにオリジナルパッケージを制作

＜カルビー○×クイズ＆着ぐるみ撮影会＞

クイズを通じて商品理解を深めるとともに、「かっぱえびせん」キャラクター“かっぱえびくん”との撮影会を実施

●スケジュール

8月20日（木）：

15:00～16:00 カルビー○×クイズ＆着ぐるみ撮影会

17:00～18:00 カルビーSDGs授業プログラム

8月21日（金）：

15:00～16:00 オンライン工場見学

17:00～18:00 カルビーSDGs授業プログラム

8月22日（土）：

11:30～13:00 カルビー○×クイズ＆着ぐるみ撮影会

14:30～17:30 AIオリジナルパッケージ制作ワークショップ

※各プログラムの詳細は公式サイトをご確認ください。

※8月22日（土）のみ各プログラム後に、お土産が当たるカプセル抽選会を予定しております。

●対象

・主に小学生とその保護者の親子（1回あたり25組程度を予定）

・年齢に応じたプログラムを実施（低学年・高学年で内容を区分）

●会場

コンファレンススクエア エムプラス（M＋）「サクセス」

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5-2 三菱ビル 1F

●申込方法

「MARUNOUCHI SUMMER WORKSHOP」ページよりお申し込みのうえ、抽選にてご参加

https://www.marunouchi.com/lp/marunouchisummerfest2026/#workshop

「MARUNOUCHI SUMMER FEST」開催概要

名称：MARUNOUCHI SUMMER FEST（マルノウチ サマー フェス）

期間：2026年7月24日（金）～8月23日（日）

※開催期間や開催日は各イベントによって異なります。

場所：丸の内エリア各地

主催：MARUNOUCHI SUMMER FEST実行委員会

「MARUNOUCHI SUMMER FEST」公式サイト：

https://www.marunouchi.com/lp/marunouchisummerfest2026/