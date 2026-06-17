製造業特化AI・DXソリューション「iFactiS（アイファクティス）」を日本最大級の展示会「第38回 ものづくりワールド東京」で発表｜株式会社スクーティー

株式会社スクーティー

2026年7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級の製造業展示会「第38回 ものづくりワールド東京」に、株式会社スクーティー（本社：岡山県岡山市、取締役社長：掛谷 知秀）が、親会社である一井ホールディングス株式会社と共同出展いたします。本展示会にて、製造業に特化した新たなAI・DXソリューションブランド「iFactiS（アイファクティス）」を初めてお披露目いたします。

「iFactiS（アイファクティス）」は、製造業のバックボーンを持つ当社だからこそ生み出せる、「本当に現場で使える」最先端のAIソリューション群です。生産管理、ナレッジ検索（RAG）、CCTVリアルタイム検知、AI人員配置など、製造現場のあらゆる課題に包括的にアプローチする多彩なプロダクトのデモを、弊社ブース（E35-34）にてご体感いただけます。

第38回 ものづくりワールド東京 にスクーティーが出展！

ものづくり ワールドは、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などが出展し、製造業の設計開発、製造、生産技術、情報システム部門の方々が来場される、世界最大級の製造業の展示会です。

【出展概要】

■イベント ：第38回 ものづくりワールド東京

■開催日時 ：2026/7/1(水)-3(金) 10:00 - 17:00

■会 場 ：東京ビッグサイト

■ブース番号：E35-34

ものづくりワールド東京の来場に申し込む :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1691722271080129-HBS

なぜ製造業に「特化した」AIが必要なのか？

昨今、製造業においてDX（デジタルトランスフォーメーション）やAIの導入が急務とされていますが、現場のカルチャーや言語の壁、新しいシステムを定着させることの難しさなど、多くの課題が導入の障壁となっています。一般的なITツールでは、複雑な製造プロセスや職人の暗黙知といった「リアルな現場」のニーズをカバーしきれず、結果として使われないシステムになってしまうケースが少なくありません。

「iFactiS（アイファクティス）」が提供する現場志向のテクノロジー

我々は、テクノロジーを単なるシステムとしてではなく、現場で働く人々が自然に使える「新しい道具」として設計しました。「iFactiS（アイファクティス）」シリーズは、一井ホールディングスが長年培ってきた製造技術のノウハウと、スクーティーが持つ高度なAIシステム開発の技術が重なり合って初めて実現したソリューションです。

本展示会では、以下のコアプロダクトを中心に、日本のものづくりの変革を支える機能を先行公開いたします。

生産管理：業務効率の最大化

AIによる高度な需要予測とリソースの最適化により、無駄のない生産計画を立案し、業務効率を最大化します。

ナレッジ（RAG）：社内文書と技術の伝承

社内に点在する膨大な文書やマニュアル、熟練工のノウハウを生成AIを用いて高速に検索・抽出。技術伝承の課題を解決し、探すコストを圧倒的に削減します。

CCTVリアルタイム検知：現場の安全と品質を守る

工場内に設置されたカメラ映像から、作業の異常や危険な状況をAIが即座に察知。リアルタイムでのアラート発報により、安全管理を高度化します。

AI人員配置：シフトと熟練度を考慮した自動化

作業員の熟練度や保有スキル、シフト状況をAIが総合的に判断し、その日の生産計画に応じた最適な人員配置を自動で提案します。

デモ・提案・プレゼント！来場者限定の特典多数

当日はスクーティーブースにて、「iFactiS（アイファクティス）」シリーズの最新デモをご体験いただけます。本展示会が初公開となりますので、この機会にぜひご覧ください。ブースへお越しいただいた方限定で、ご希望の企業様には無料トライアルアカウントを受付させていただきます（提供サービスには限りがあり、トライアルは期間限定とさせていただきます）。

また、先着100名様には、弊社オリジナルグッズのプレゼントもご用意しております。さらに、ご希望の方にはその場で簡単なヒアリングを実施し、後日具体的なご提案をさせていただきます。

「生成AIに興味はあるが、どこから始めればいいかわからない」という方こそ、ぜひお越しください。スクーティーでは、初回相談からPoC、スケーリングまでのロードマップも丁寧にご案内していますので、ご相談内容に応じた最適なサービスをご紹介いたします。

こんな方はぜひブースへお越しください！

- 急な増産や欠品対応に追われ、属人的な生産計画からの脱却を目指している工場長や生産管理担当の方- 熟練工の退職が迫る中、彼らのノウハウや技術を若手へ効率的に継承したいとお悩みの経営者の方- 工場内の安全管理を強化し、目視確認の限界や見落としによる事故リスクを減らしたい現場責任者の方- 作業員のスキルやシフト調整に毎日膨大な時間を割かれており、人員配置を自動化したい労務・現場リーダーの方- これまで汎用的なITツールを導入したものの、現場のカルチャーに合わず定着しなかったご経験をお持ちのDX推進担当者の方- 現場のリアルな課題を理解し、単なるツール導入で終わらない伴走型のAI開発パートナーを探している方

スタッフ一同、来場者の皆様と直接お話できることを楽しみにしております。こちらのボタンからぜひお申し込みください！参加費は無料です。

ものづくりワールド東京の来場に申し込む :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1691722271080129-HBS

【会社概要】

社 名 ： 株式会社スクーティー

代表者 ： 取締役社長 掛谷 知秀

東京拠点：東京都豊島区南池袋1丁目16-15 ダイヤゲート池袋５F

本 社 ： 岡山県岡山市南区山田2117-3

設 立 ： 2015年11月

概 要 ： AIを活用したシステム開発を提供しており、開発拠点がベトナムにあります。「本当に現場で使える」製造業向けAIソリューション【iFactiS（アイファクティス）】、商品カタログを読み取って商品情報を一覧化するAI-OCR【SCUTI AI-OCR】、「探すコスト」を圧倒的に削減するAI文書検索【セキュアGAI】、生成AIで顧客の業務効率を実現する【生成AIコンサルティング】など、生成AIを活用した様々なサービスを提供します。

公式WEBサイト ： https://www.scuti.jp/

お問い合わせ先 ： https://www.scuti.jp/contact.html