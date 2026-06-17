【フタバフルーツパーラー】初夏の訪れを告げる、艶めくアメリカンチェリー。2種の仕立てで魅せる特製パフェと爽やかなアロマのフルーツサンドを、新宿店・川崎店にて期間限定で販売開始！

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年6月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、東京・中野区にある老舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションで展開する「フタバフルーツパーラー」の新宿店、川崎店において、旬のアメリカンチェリーを存分に堪能できる商品を、期間限定で販売いたします。

旬のアメリカンチェリーを多彩な味わいで

フタバフルーツパーラーは、創業80年を超える中野駅前の老舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションから誕生しました。

四季折々の“旬”を大切にするフタバフルーツパーラーでは、その時期にもっとも美味しい果物を、最も魅力的なかたちで味わっていただくことを信条としています。

今回、期間限定で販売する商品には、初夏に旬を迎えるアメリカンチェリーを贅沢に使用いたしました。

「サマールージュパフェ アメリカンチェリー&ティー」では、弾けるような果汁が特徴の「フレッシュ」なチェリーと、深いコクと甘酸っぱさを引き出した「バルサミコハニーマリネ」の2種類を使い、

香り高い紅茶ゼリーやカシスソルベとのハーモニーを心ゆくまでご堪能いただけます。

また、「季節のフルーツサンド アメリカンチェリー・ブラン」では、艶めくアメリカンチェリーをコクのあるマスカルポーネクリームで包み込みました。オレンジの爽やかなアロマを添えた、初夏にぴったりの軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

生産者が手塩にかけて育てた旬の果実を、パフェやフルーツサンドといった最も魅力的なかたちでお届けする、初夏にふさわしい食体験をご提供いたします。

※仕入れ状況により変更の可能性がございます。

アメリカンチェリー メニュー詳細

▪️販売期間

販売期間：6月16日(火)～7月中旬

※販売終了時期は仕入れ状況により変動する場合がございます。

▪️販売店舗

・フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店

・フタバフルーツパーラー アトレ川崎店

▪️メニュー詳細

価格：1,600円（税込 1,760円） ドリンク付：1,850円（税込 2,035円）サマールージュパフェ アメリカンチェリー&ティー

2種のチェリー（マリネとフレッシュ）の味わいを楽しむパフェ。

紅茶ゼリーの香りとカシスソルベをアクセントに、ミルクアイスクリーム、スティックパイ、フィアンティーヌ＆ナッツ、オレンジシャンティなどを合わせました。

価格：1,400円（税込 1,540円） ドリンク付：1,650円（税込 1,815円）季節のフルーツサンド アメリカンチェリー・ブラン

艶めくアメリカンチェリー＆マスカルポーネクリームに、オレンジの爽やかなアロマを添えたこだわりのフルーツサンドです。

販売店舗 (新宿・川崎)

フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店

電話番号：03-6709-9848

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館5F

営業時間：11:00 - 20:00

フタバフルーツパーラー アトレ川崎店

電話番号：044-280-6838

住所：〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F

営業時間：10:00 - 21:00

フタバフルーツパーラーについて

■ブランド詳細

フタバフルーツパーラーは、フルーツを主役にしたスイーツを提供するお店。

そこにはたくさんのこだわりや、思いが詰まっています。

フルーツの幸せをもっと身近に

フレッシュなフルーツは、気持ちを明るくしてくれる。フタバフルーツパーラーはそう信じています。できるだけ多くの人に感じてもらえるよう、お店の立地はお客様の生活と距離が近い場所に。ゆっくり座れるカフェもあれば、気軽に立ち寄れるクレープスタンドも。そしてフルーツに手を加えスイーツにすることで、さらにとっておきの存在に。年齢も、国籍も、体質も、信条もすべて超えて、フルーツとスイーツで誰もが幸せになれる場所を目指しています。

フタバフルーツとのコラボレーション

1941年創業の老舗フルーツ屋「フタバフルーツ」と、カフェ・カンパニーとのコラボレーションにより誕生したフタバフルーツパーラー。三代目 成瀬大輔さんは、フルーツの目利きのプロ。全国の果物生産者と深いつながりを持ち、フルーツの個性や生産者の思いを届けてくれます。スタンダードなものから、成瀬さんセレクトの高品質で希少性の高いものまで、他店にはない品種を取り扱っております。

旬のフルーツを使った期間限定メニュー

フタバフルーツパーラーでは、全国各地から厳選した旬のフルーツをふんだんに使用した、期間限定メニューをご提供しています。季節ごとの果実の魅力を活かしたパフェやクレープ、ドリンクなど、その時期だけの特別な味わいをお楽しみいただけます。

・フタバフルーツパーラー ホームページ

https://futaba-fruits-parlor.jp/

・フタバフルーツパーラー instagram

https://www.instagram.com/futabafruitsparlor/

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年6月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc