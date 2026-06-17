パーソルキャリアが「日本BtoB広告賞」を受賞

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを運営するパーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）は、一般社団法人日本BtoB広告協会が主催する「日本BtoB広告賞」において「映像部門＜採用系映像＞銀賞」を受賞しました。

「日本BtoB広告賞」は、BtoB広告分野のコミュニケーションツールに焦点を当て、企業コミュニケーション活動および制作技術に優れた作品を表彰するもので、1980年から開催されているコンテストです。

2026年6月8日に開催された表彰式には、広告主である三菱重工業株式会社 山根 崚氏をはじめ、制作パートナーの株式会社FEVV 吉沢 大和氏、制作を手掛けた当社採用プロモーショングループ長谷川 誠が参加しました。

作品の特徴

三菱重工業株式会社の「航空宇宙事業」を、いかに身近に感じさせるか、自分ゴト化させるか、という観点を大切に制作しました。事業や製品のわかりやすさではなく、”転職の気分をリアリティにのせて描く”ことをベースとし、会話劇にて構成。短い時間の中で、登場人物の関係性や転職に対する不安／期待が伝わるよう、セリフの一つひとつを丁寧に紡ぎました。

広告主：三菱重工業株式会社

作品名：となりの仕事「先輩への報告」

Webサイト：https://www.youtube.com/watch?v=a_gu1HjC6_A

審査員からの評価ポイント

女性を起用し、日常の何気ないシーンを切り取ることによって、「航空宇宙事業」への転職が”特別な選択肢ではない”ことを表現している点を、”現代的な切り口”として評価いただきました。

受賞コメント

表彰式の様子：左から、採用プロモーショングループ長谷川 誠、三菱重工業株式会社 山根 崚氏、株式会社FEVV 吉沢 大和氏採用ソリューション事業部 採用プロモーショングループ プランナー 長谷川 誠

本作品は、三菱重工業様の「航空宇宙事業」に対し、“いかに身近に感じてもらうか”をテーマとして企画／制作いたしました。

規模が大きなモノづくりであり、特殊な事業でもあるため、縁遠さを感じてしまう。もしくは、就労先として意識すらしていない。そんな候補者に向けて、自分自身を投影できるようなコミュニケーション設計をベースとしています。採用におけるクリエイティブの在り方を考える機会が多い中で、本プロジェクトを通じて、「採用 × クリエイティブ」の可能性をもう一度信じてみたい、そう感じられるプロジェクトとなりました。

また、これまで「人材会社」としての認知が強かったパーソルキャリアにおいて、今後さらに「採用 x クリエイティブ」の分野を切り拓いていくきっかけにもなったのではないでしょうか。

大変貴重な気づきや機会を与えてくださった、三菱重工業様、そして制作パートナーのみなさまに、この場を借りて感謝を申し上げます。

日本BtoB広告賞とは

一般社団法人日本BtoB広告協会が主催（後援：経済産業省・日刊工業新聞）するBtoB広告の普及、振興をはかるために1980年から開催しているBtoB広告作品のコンテストです。 このコンテストはBtoB広告分野のコミュニケーションツールにスポットを当て、その広告作品を通して展開される企業コミュニケーション活動（広告主）と制作にかかわる総合技術（制作社）の優れているものを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。

日本BtoB広告賞：https://www.bbaa.or.jp/jigyo/sogo(https://www.bbaa.or.jp/jigyo/sogo)

■パーソルキャリア株式会社について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/

＊パーソルグループの「はたらく」表記について

パーソルグループでは、誰もが自分の”はたらく”を自分で決められる世界の実現を目指しています。人それぞれの多様なはたらき方・生き方を表現したいという想いを込めて、漢字ではなくひらがなの「はたらく」という表現を用いています。