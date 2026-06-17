マイシェルパ、大阪府孤独・孤立対策公民連携プラットフォームに参画

株式会社マイシェルパ

メンタルヘルス支援サービスを展開する株式会社マイシェルパ（以下、当社）は、大阪府が孤独・孤立状態にある方の支援体制を整備するために設置した「大阪府孤独・孤立対策公民連携プラットフォーム」に参画したことをお知らせします。

「大阪府孤独・孤立対策公民連携プラットフォーム」では、孤独・孤立に関する施策を進めるために、行政と民間企業やNPO等の支援機関の連携を促進します。

当社は医学博士・精神科専門医が運営するメンタルヘルス支援サービス「マイシェルパ」を通じて、オンラインや電話で気軽に相談やカウンセリングを受けられる環境を整え、深刻化の予防を支援します。

当社は、内閣府孤独・孤立対策官民連携プラットフォームにも参画しています。

https://my-sherpa.co.jp/news/7058/

◼️ 大阪府孤独・孤立対策公民連携プラットフォーム詳細

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090020/fukushisomu/kodoku_koritsu/platform.html

◼️ メンタルヘルス支援サービス「マイシェルパ」について

「マイシェルパ」は、医学博士・精神科専門医が運営するメンタルヘルス支援サービスです。精神科専門医によって厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで気軽に受けることができます。カウンセラーはご自身で選ぶことも、選んでもらうことも可能で、同じカウンセラーによる継続的支援も可能です。

サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

マイシェルパ for business：https://my-sherpa.co.jp/lp/corporate-plan001/

◼️ 株式会社マイシェルパについて

当社は、オンラインカウンセリングを中心に、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開しており、すべてのカウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。これまでに累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

2025年3月号「Forbes JAPAN」の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出・掲載されました。

【会社概要】

名称：株式会社マイシェルパ

代表者：代表取締役 松本良平（医学博士・精神科専門医）

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-2-15 虎ノ門YSビル10階

設立：2016年7月

URL：https://my-sherpa.co.jp/

「マイシェルパ」サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

＜ご相談・お問い合わせ先＞

https://my-sherpa.co.jp/contact/