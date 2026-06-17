今こそ、みんなでみんなを支えあう「共助」を社会のあたりまえに。　都道府県民共済の新たなメッセージ「安心を支え続ける青の共済」を6月17日より始動

全国生活協同組合連合会

全国47都道府県で非営利の共済事業を行う都道府県民共済（神奈川県では全国共済と呼称）の元受団体である、全国生活協同組合連合会（所在地：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：吉井康二、以下「全国生協連」）は、2026年6月17日（水）より、新たなメッセージ「安心を支え続ける青の共済」を始動します。

物価高や自然災害など暮らしを取り巻く不安が高まる今、創業以来50年以上にわたり月々2,000円＊の手頃な掛金と全国2,100万件の加入者同士の支えあいにより暮らしの安心を支えてきた都道府県民共済が、これまでイメージカラーとしてきた「青」を改めて掲げ、「共助」の価値を社会に提示します。

TVCMやオンライン、映画館などの様々な接点で、つながる安心、つながっていく安心を伝えてまいります。

新たなメッセージ立ち上げの背景 ～社会環境の変化で高まる「共助」のニーズ～

新たなメッセージ「安心を支え続ける青の共済」を開始した背景には、激変する社会環境において、私たちが50年以上にわたって培ってきた「共助」の社会的意義の、かつてないほどの高まりがあります。

現代の社会環境は大きく変化しており、今後も社会の構造変化はさらに加速していくと予想されます。かつて「家族」や「地域」が自然に担っていた支えあいの機能が少しずつ弱まり、不安が広がる時代だからこそ、今改めて人と人が手を取りあう「共助」の存在意義を示す必要があると考えました。

都道府県民共済は、個人が自分のために備える「自助」の仕組みでありながら、集まった掛金が結果として誰かの危機を救う「自助から始まる、共助の仕組み」として、地域に根ざして保障を続けてまいりました。今では全国47都道府県、2,100万件の大きな助けあいの輪となりました。

都道府県民共済の事業は、利益の最大化を目的とする一般的な保険とは成り立ちが異なり、「助けあう仕組み」そのものです。営利を目的としていないので、剰余が出れば「割戻金」として加入者全員（3月31日現在のご加入者が対象）に還元されます。経済的な余裕がある人や若い層だけが誰かを助けるといった一方通行のものではなく、年齢や属性に関わらず、全世代が一丸となってお互いを助けあう構造こそが私たちの本質です。その持続可能な循環の価値は、これからの時代においてさらに高まっていくと確信しています。

だからこそ私たちは、月々2,000円＊という手頃な掛金で確かな安心を分かちあうという、共済事業の本質的な“原点”に立ち返ります。加入者の皆さま、そしてこれから加入いただく皆さまとも、一つの輪、一つのチームとして社会を支えあい、この事業が持つ社会的意義をこれからの世の中に広げていきたい。私たちは「助けあいの輪」をさらに全国へと広げていく決意を新たにし、「安心を支え続ける青の共済」を始動いたします。

＊埼玉県民共済は取り扱い共済が一部異なります。

「安心を支え続ける青の共済」に込めた想い ～ご加入者同士が支えあう「チーム」に～

物価高や自然災害、世界情勢の変化など、暮らしを取り巻く不安が大きくなる今こそ、みんなでみんなを支えあう「共助」の仕組みが、改めて求められているのではないかと考えました。

都道府県民共済は、創業以来50年以上にわたり、加入者同士が支えあう仕組みとして、地域に根ざして保障を届け続けてきました。それは、加入者の皆さまが、まるでひとつの「チーム」のようにお互いを支えあいながら、安心を支え続けてきた、ということでもあります。

これまでは、手頃な掛金や割戻金制度などを通じて、家計に寄り添う価値を訴求してきました。今回は、保障の提供だけにとどまらず、加入者同士が支えあう「共助」の仕組みそのものの価値に、改めて光を当てています。

そこで生まれたコンセプトが「安心を支え続ける青の共済」。デザインモチーフに選んだのは「応援団」。一人ひとりが、それぞれの人生を歩みながらも、お互いを支えあって生きている。そんな「共助」の姿をひとつの「チーム」で表現したい。そこで加入者の皆さまを、お互いに応援しあう「応援団」と定義し、都道府県民共済の、みんなでみんなを支えあう、「共助」の仕組みを可視化しました。

デザインカラーは「青」

創業以来イメージカラーとしてきた、都道府県民共済を象徴する「青」は、無限の深みと広がりをもつ、47都道府県をつなぐ空の色。政党や宗教とは無縁で、個人的な思惑が入り込む余地のない、純粋無垢な助けあいや思いやりの集まりを象徴しています。この色に、私たちの想いと理念を込めて世の中に改めて発信することで、「あ、あの『青の共済』ね。」と、都道府県民共済グループを思い出していただきたいと考えています。

Web動画やTVCMを通じて助けあいの輪を広げる

「安心を支え続ける青の共済」の始動にあわせ、幅広い世代に共済の価値を届けるための施策を展開します。2026年6月17日（水）からはWeb動画を先行配信、新TVCMを6月20日（土）から放映いたします。

■Web動画概要

それぞれの世代のライフイベントを応援する様子を描いたWeb動画を制作。各動画は都道府県民共済グループ公式YouTubeチャンネルほかにて公開します。

動画タイトル：

都道府県民共済 チーム青の共済 / 私の就活 （30秒）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o-r4eb-rkAI ]

都道府県民共済 チーム青の共済 / 結婚の挨拶 （30秒）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aNPWkZpxTDo ]

都道府県民共済 チーム青の共済 / 息子の作文 （30秒）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=PrxqOmrHYZ4 ]

都道府県民共済 チーム青の共済 / 母の入院 （30秒）

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=9cGQlZxd4fk ]

動画公開日：2026年6月17日（水）

■TVCM概要

新TVCMを、2026年6月20日（土）より放映します。

タイトル：

都道府県民共済 チーム青の共済 / 安心を支え続ける （30秒）

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=OQDbkHae46s ]

WEBCM 公開日：2026年6月17日（水）

TVCM 放送開始日：2026年6月20日（土）

TVCM 放送エリア：全国

都道府県民共済グループとは

この共済事業は、全国生協連が共済元受団体として厚生労働省の認可を受け、全国の都道府県で実施しています。全国生協連の会員となった各生協（会員生協）がそれぞれの都道府県知事の認可を受け、共済取扱団体として全国生協連と連携し、グループで事業を運営しています。

※東京都は「都民共済」、北海道は「道民共済」、大阪府・京都府は「府民共済」、その他の県が「県民共済」ですが、神奈川県のみ「全国共済」という名称で事業を運営しています。