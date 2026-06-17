猛暑でも快適に遊べる、家族の夏リゾート。那須高原で楽しむ多彩な体験や手持ち花火体験付き宿泊プランを販売【グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

那須連山の壮大な景観を望むリゾートホテル「グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ」（所在地：栃木県那須郡那須町／総支配人：リチャード・ティン トゥン）は、2026年の夏休みに、遊び・体験・くつろぎを一日を通して満喫できる多彩な体験型コンテンツを展開します。屋内でも快適に過ごせる新ファミリーラウンジでのひんやり体験をはじめ、真夏の雪遊び、また、音楽や地域文化を体感できるイベントや那須エリアの魅力体験など、多彩な体験を用意しています。

新ファミリーラウンジで味わう、マイナス40度のひんやりスイーツ

木と畳の温かみのある空間デジタルお絵かきスタジオマイナス40度のひんやり体験が楽しめる。つぶつぶ触感が楽しい「ディッピンドッツアイス」

2026年1月にオープンした新ファミリーラウンジ「KINOHA - Family Lounge & Library」は、宿泊者専用の屋内空間。木と畳の心地よい空間で、ご家族それぞれが「読む・遊ぶ・くつろぐ」時間を過ごせます。親子三世代でも安心して利用できる空間として、絵本や児童書、木製おもちゃ、デジタルお絵かきなど多彩なコンテンツを備え、館内でゆったりと過ごせる環境を整えています。ラウンジ内では、ソフトドリンクやビール、お菓子とともに、真夏の暑さを忘れさせる“マイナス40度”の世界が創り出すひんやりスイーツを用意。つぶつぶサラサラのディッピンドッツアイスが、ひと粒ごとに心地よい冷たさを広げ、外の猛暑とは別世界の涼しさを演出します。ドリンクにトッピングするなどのアレンジも楽しめ、見た目にも涼やかで、滞在をより印象的に彩ります。

※ドリンクやディッピンドッツアイス等の提供は15:00～18:00です。

詳細：https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/lounge/kinoha/

今夏イチオシの体験！真夏に雪遊びが楽しめる3日間限定イベント「サマースノースプラッシュin NASOBO2026」

ホテル敷地内のアクティビティエリア「NASOBO」に、期間限定で“真夏の雪あそび”が登場。青空の下、炎天下にひんやりとした人工雪が舞い降りる、季節を超えたサプライズ体験が広がります。会場では、雪遊びやソリ滑り、水鉄砲など、子どもたちが夢中になって駆け回るアクティビティが勢ぞろいします。ソリ遊びや水鉄砲合戦に使えるアイテムも無料で貸し出すため、手ぶらで来館してもすぐに楽しめるのが特徴です。

また、「ガーデンプール」もオープンしており、“雪×水”のダブルで楽しむ、ここだけの夏の遊び場を展開します。

真夏に舞い降りる雪 ※写真はイメージです（AI生成）雪の上で楽しむアクティビティ水遊びも思いのままに

「サマースノースプラッシュ in NASOBO2026」概要

開催日：2026年7月24日（金）～7月26日（日）

時間：13:00～17:00

会場：ホテル敷地内アクティビティエリア「NASOBO」

料金：オールインクルーシブに含まれます。

備考：予約不要の宿泊者限定イベントです。

天候や気温などにより、内容が変更または中止となる場合がございます。

詳細：https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/plan/summer-snow-splash2026/

音楽や地域文化を体感できるイベント

夏の夜を彩る「夏休みナイトラウンジミュージック2026」

夏の夜を彩る、1時間だけの音楽体験。毎週金曜日の夜は、ナイトラウンジが素敵な音楽に包まれます。非日常のホテル空間で、心に寄り添う音楽の癒やしをお届けします。ジャズやポップス、オールディーズまで、あたたかな音色と心に響く演奏を楽しめます。

「夏休みナイトラウンジミュージック2026」概要

開催日：2026年7月3日（金）から8月28日（金）までの毎週金曜日開催

時間：21:00～22:00

会場：ホテルラウンジ

料金：観覧無料・オールインクルーシブに含まれます。

伝説と体験が融合する夏イベント「第2回九尾の狐とキラナ祭り」

ステージパフォーマンスマルシェ・ワークショップ

ホテルを会場に「第2回 九尾の狐とキラナ祭り」が開催されます。本イベントは宿泊者以外の方も参加可能で、地域住民や観光客の方にも気軽に楽しんでいただけるイベントです。那須に伝わる九尾の狐の物語をモチーフとした本イベントでは、バルーンパフォーマンスやジャグリングショー、演武劇、和太鼓、沖縄三味線、二胡演奏、よさこいなど、多彩なステージプログラムを実施します。また、マルシェやワークショップも展開し、世代を問わず楽しめる内容です。

「第2回 九尾の狐とキラナ祭り」概要

開催日：2026年8月9日（日）

時間：9:30～18:00

会場：ロイヤルホール・ホテルラウンジ・屋外

内容：ステージパフォーマンス 9:30～18:00

ワークショップ・マルシェ 9:30～18:00

料金：オールインクルーシブに含まれます。



※各種イベントの詳細は、ホテルイベントカレンダーをご参照下さい。

https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/eventcalendar/

ファミリーに最適、花火体験とお部屋シアターを楽しむ夏休み

2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、宿泊プラン「ファミリー サマー花火エクスペリエンス ― スペシャルプロモーション ―」を公式予約サイト限定で販売します。本プランは、手持ち花火付きの夏季限定宿泊プランとして、屋外での花火体験と、ファミリー向け客室「ファミリースーペリア」での滞在を組み合わせた内容です。

【夏の思い出を彩る「手持ち花火体験」】

夏休みの思い出の夜を花火で

本プランでは、1部屋につき手持ち花火が1セット付いており、ホテル敷地内の指定スペースにて花火を楽しめます。ホテルでの滞在に夏ならではの楽しみを添え、ご家族そろって思い出に残るひとときを過ごせます。

【ファミリー向け客室「ファミリースーペリア」で過ごす滞在価値】

シングルベッド 2 台とエキストラベッド 2 台を完備プロジェクターも設置

本プランは、「スーペリアツイン」「ファミリースーペリアツイン‐ベビールーム」「ファミリースーペリアツイン -キッズルーム」の3タイプの客室が対象です。なかでも「ファミリースーペリアツイン- キッズルーム」は、客室内にプロジェクターを備えており、クッションソファとテーブルを囲みながら、家族で映画や動画鑑賞を楽しめます。お子さまとのアニメ鑑賞や夜のリラックスタイムにも最適です。外での体験に加え、「お部屋でも楽しめる」ことで滞在の幅が広がります。また、客室は約36平方メートル の広さを有し、小さなお子さま連れでも安心してお過ごしいただけるよう、浴室、トイレ、洗面台をそれぞれ独立して配置しています。洗い場付きの広々としたバスルームでは、お子さまと一緒にゆったりと入浴いただけます。家族それぞれが快適に、心地よくお過ごしいただける客室です。

予約・詳細：https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/plan/summer-fireworks-plan-2026/

専用予約ページ(https://all.accor.com/booking/ja/accor/hotel/C1I6?compositions=2&stayplus=false&snu=false&accessibleRooms=false&hideWDR=false&hideHotelDetails=false&dateIn=2026-07-01&dateOut=2026-07-02)にて宿泊日と人数をご入力のうえ、お部屋をご選択ください。「スペシャルプロモーション」と表示された、対象の手持ち花火付きプランをご確認のうえ、ご予約へお進みください。

那須エリアならではの魅力を満喫できる限定宿泊プラン

「那須高原りんどう湖ファミリー牧場花火大会」観覧席付きプラン

那須高原の心地よい夜風の中で、園内の広大な湖を舞台にした臨場感あふれる花火

那須高原りんどう湖ファミリー牧場で開催される花火大会の観覧席付き宿泊プランです。夜空に輝く花火を、家族で鑑賞できます。本プランには、ご宿泊料金のほか、那須高原りんどう湖ファミリー牧場の入園料（入園は16時から）と花火観覧席の料金が含まれています。



【プラン名】「那須高原りんどう湖ファミリー牧場花火大会」観覧席付き宿泊プラン

【利用日】2026年7月19日（日）・8月8日（土）・13日（木）・14日（金）・15日（土）・

22日（土）・9月20日（日）・21日（月・祝）

【ご予約・詳細】https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/plan/rindokohanabi/

【備考】・花火大会の開催時間はご宿泊される日により変わります。

＜1＞7月・8月にご宿泊の場合 19：30～20：00

＜2＞9月にご宿泊の場合 19：00～19：30

・本プランをご利用の場合、ご夕食のお席を17：00から用意します。変更をご希望される

場合は当日フロントにお申し付けください。（当日のご予約状況によりご希望に添えない

場合がございます。）

・りんどう湖ファミリー牧場までの送迎はございません。

・りんどう湖ファミリー牧場の駐車代金は含まれておりません。現地でお支払いください。



自然を駆け抜ける爽快体験「ジャイロライドパーク」コラボプラン

ジャイロライドで那須の森を探検3～4歳のお子さまにはミニバギーをご用意

四季を通して楽しめる那須の人気アクティビティ施設「ジャイロライドパーク」と連携した、体験付き宿泊プランを販売しています。電動立ち乗りマシン「ジャイロライド」で森の中を駆け抜ける約30分の体験は、子どもから大人まで楽しめるアクティビティ。自然の中を進む爽快感と没入感を味わえます。小さなお子さま向けのミニバギーもあり、家族全員でアクティブな時間を共有できるのも魅力です。体験後はジャイロライドコースに併設されたグランピングテラスで、焚き火のぬくもりとともに、おしゃれなアウトドアカフェタイムも楽しめます。（カフェメニューはプランに含まれておりません。別途有料となります。）

当ホテルでは体験利用券付きの宿泊プランとして販売しており、アクティビティを求める旅行者やグループに大人気です。

【プラン名】ジャイロライドパーク体験チケット付き宿泊プラン

【期間】通年（詳細は公式サイトにて）

【ご予約・詳細】https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/plan/jyairoraido/

【備考】・2名様以上の体験で無料送迎を承ります。送迎を希望のお客様は、事前にジャイロライド

パークへの問い合わせが必要です。

・カフェメニューはプランに含まれておりません。別途有料です。



グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ

那須高原を一望できるリゾートホテルサファリツインマウンテンビュー開放的な空間「大浴場」

グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパは、那須連山の壮大な景色と、その裾野に広がる那須高原を一望できる場所に位置するリゾートホテルです。那須ICから車で約15分、那須塩原駅からタクシーで約30分。ロイヤルリゾート那須の愛称でも知られる那須高原に位置しています。朝夕のビュッフェスタイルの食事、夕食時のアルコール、ラウンジで提供するソフトドリンクなどを宿泊料金の中で自由に楽しむことができます。2026年4月1日からは、ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル‧サンソリエル）」で、Food & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。

コンセプトは、地元の魅力あふれる街角のマルシェ新シグネチャーメニューの「バーガー三種」（朝食）ベジタブルラザニアや温野菜、スムージーなど、ベジタブルメニューも豊富詳細を見る :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

【所在地】〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙4449番地2

【TEL】03-5539-2597（予約センター）

【URL】https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/

【アクセス】東北自動車道 那須ICより車で約15分、JR那須塩原駅よりタクシーで約30分。



グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・ リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

https://group.accor.com(https://group.accor.com/en)をご覧ください。

※2026年6月17日時点の情報です。

※写真はすべてイメージです。