国内初『FDE検定』の認定図書に選定 ― 「日本流FDE」を体系化した国内初の書籍、新刊『AIに自分の仕事を教える時代』発売

～「フォワード・デプロイド・エンジニア（FDE） 」を日本の現場に。日本流FDEの提唱者・大石光宏が新刊をKindleで配信開始～

M&S Innovation Consulting

AX（AI Transformation）実装コンサルタントの大石光宏は、新刊『AIに自分の仕事を教える時代 ―日本流FDEという、新しい選択肢』を2026年6月7日、Amazon Kindleで配信開始しました。

本書は、自分の仕事がAIに置き換わるのではないかという不安に対し、「AIに自分の仕事を教える側に回る」という反転の選択肢を示します。その担い手が、本書が提唱する「日本流FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア） 」です。

著者の大石光宏は、日本流FDEの提唱者であり、国内初のFDE検定の立上げに発起人として参画した人物。発売後、本書はIoT検定制度委員会『FDE検定』認定図書に選定されました。

本リリースのポイント

・世界はAIを「現場で動かす」段階へ。 2026年5月、世界の大手AI企業が職種「FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア） 」に巨額投資を開始。最先端AI企業の年収相場は35万～55万ドル。

・世界版FDEは日本に届かない。 高度なエンジニアを前提とする世界版では、全企業の99.7%を占める中小企業に普及しない。本書は、非エンジニアでも担える「日本流FDE」を定義する。

・著者は日本流FDEの提唱者。 大石光宏は国内初「FDE検定」の発起人。本書はIoT検定制度委員会「FDE検定」認定図書として、AI実装の「定義」と「方法論」を示す。

本書の背景――AIは「持つ」段階から「現場で動かす」段階へ

2026年5月、世界の大手AI企業が「FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア＝前線配備エンジニア） 」という職種への巨額投資を始めました。AIは「持っているか」を競う段階から、「現場で実際に動かせるか」を競う段階へと移っています。最先端AI企業におけるFDEの年収相場は35万～55万ドルに達します。

FDEとは、AIを開発する側ではなく、顧客の現場に常駐してAIを実際に動かし成果を出す前線配備型の職種です。

しかし、世界版のエンジニア型FDEをそのまま日本に持ち込んでも、日本企業の99.7%を占める中小企業には届きません。高度なエンジニアを前提とした世界標準のモデルと、日本の現場との間には大きな隔たりがあるためです。

そこで本書が提示するのが「日本流FDE」という新しい選択肢です。

日本流FDEとは何か――定義と3つの軸

日本流FDEとは、現場に入り業務担当者と共に動き、中立の立場で最適なAIを選び、プログラマーでなくとも課題を構造化して運用に乗せる、非エンジニア型のAI実装人材を指します。 その定義は、次の3つの軸で構成されます。

1. 現場の実装家――現場に入り、業務担当者と一緒に動く。

2. 中立の選定者――特定ベンダーに偏らず、中立の立場で最適なAIモデル・サービスを選ぶ。

3. 非エンジニアの実装力――プログラマーである必要はない。現場を読み、課題を構造化し、最適なAIを選び、運用に乗せる力を持つ。

つまり日本流FDEは、コードを書く力ではなく、現場の課題をAIで解く力を中核に据えた人材像です。だからこそ、中小企業の現場でも機能します。

本書で得られること

本書では、生成AIやAIエージェントを「導入して終わり」にしないための実装論を、次の構成で解説します。

・世界がAI実装人材に巨額投資を始めた背景

・PoC死、デモと本番のギャップ、組織の地層――AI実装が現場で止まる本当の理由

・日本流FDEの「3つの軸」 「4つの力」 「実装の7ステップ」

・属人化した暗黙知を整理し、自社のAIを動かす方法

・国内のFDE関連動向と、国内初のFDE検定の最新状況

国内初の「FDE検定制度」は、IoT検定制度委員会が構想を発表しています。本書の著者・大石光宏は、その立上げに発起人として参画しています。本書は、この公的な動きと現場の実装知見の双方をつなぐ一冊です。

推薦の声――FDE検定を共に立ち上げた発起人より

「AI時代に必要な視点を、日本の現場に合わせて体系化した一冊。FDEを学ぶ上での必携書です。」

―― 近森 満（IoT検定制度委員会 事務局長／株式会社サートプロ 代表取締役CEO）

「日本の現場のリアルを知り尽くした大石氏だからこそ書けた、愛のあるAI実装論。企業の未来

を創るヒントが凝縮されています。」

―― 山口 透（株式会社エムティブレイン 代表取締役）

こんな方へ

・AI実装を本気で進めたい経営者

・社内のDX・AI推進担当者

・AIコンサル（AI実装コンサルタント）を目指す人

・プログラミングは書けないが、AIに関わる仕事をしたい個人

・自分の仕事がAIに置き換わると不安な社会人

著者からのメッセージ

「AIに仕事を奪われるのか」という問いには、もう一つの答えがあります。奪われるのではなく、AIに自分の仕事を教える側に回る。その役割が日本流FDEです。

私はこれまで、中小企業や自治体、病院といった日本の現場で、生成AIを実際に動かしてきました。そこで痛感したのは、足りないのは技術ではなく、現場とAIをつなぐ人だということです。

プログラムが書けなくても、現場を読み、課題を構造化できる人なら、AI実装の主役になれます。

本書が、その一歩を踏み出すための地図になれば幸いです。

―― 大石 光宏

書籍情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185242/table/1_1_ee25daa1c4e329717d64ee3fdd441648.jpg?v=202606171252 ]

著者プロフィール

大石 光宏（おおいし みつひろ） 全国対応のAX（AI Transformation）実装コンサルタント。日本流FDEの提唱者であり、国内初 FDE検定の立上げに発起人として参画。

グローバル製造業で新製品開発・財務／経営企画（M&A・事業再建）を経て、中小企業の経営改革・DX・生成AI企業実装をFDEとして多数支援。掛川城公園・浜松城公園・田中城・清見寺などの公共／観光施設、自治体HP、総合病院で音声対話型生成AIの実装・実証を推進している。

デジタル庁デジタル推進委員、総務省アドバイザー（DX） 、経済産業省ミカタプロジェクト等に登録。生成AIコミュニティ「mirAIフォルダ」発起人・代表。

著書に『図解即戦力 IoTのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書』（技術評論社, 2020） 。

関連リンク

・書籍ページ（Amazon Kindle） ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4CJ4HJW

・著者note（日本流FDEの連載・解説） ：https://note.com/cute_swan748

発行元について

mirAIフォルダは、AX（AI Transformation）実装コンサルタント・大石光宏が発起人・代表を務める生成AIコミュニティです。

「AIの社会実装を加速し、スマートな社会を到来させる」ことをミッションに、中小企業・自治体・医療・観光・教育の現場で、情報収集・業務改善・価値創出の3段階でAX（AI Transformation）の伴走支援を目指し、日本流FDEの普及を推進しています。

本件に関するお問い合わせ

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