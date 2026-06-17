α世代が熱狂する「Roblox」をどうビジネスに活かすかがわかる！ 『先読み! Roblox α世代にリーチするコミュニケーション戦略』を6月17日に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、急成長を遂げるゲーミングプラットフォーム「Roblox」になぜα世代が集まるのかという背景から、ビジネスモデル、参入ノウハウまでを凝縮した書籍『先読み! Roblox α世代にリーチするコミュニケーション戦略』を2026年6月17日（水）に発売いたします。

■α世代の「生活の一部」となった新市場

全世界で毎日1億人近くが集まるゲーミングプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」。2010年～2020年代生まれのα（アルファ）世代が放課後を過ごす広大な仮想空間で、若者にリーチできる巨大市場として多くの企業が熱い視線を注いでいます。また、収益化の仕組みが整っていることから、多くのクリエイターやコンテンツホルダーが競うように参入しています。たとえば昨今では、海外ではGUCCIやNIKE、大手映画会社などが相次いでブランドの体験コンテンツを展開し、大きな話題を呼びました。日本でも、日本経済新聞社やタカラトミーなど、業種を問わず参入の動きが広がっています。

しかし、Robloxには独自の文化やコミュニティが形成されているため、参入にハードルがあるのも事実です。そこで本書では、Robloxの世界観やα世代に支持されるための作法をていねいに解説します。

■「自社なら何ができるか」が描ける実践構成

本書では、日本におけるRobloxの第一人者であるGeekOut株式会社のCPO 田中創一朗氏とITライター酒井麻里子氏によって、Robloxの魅力の秘密やビジネスモデル、企業参入のノウハウなどを深く掘り下げて解説しています。対話形式で知りたいことをひもといていくため、Robloxの全体像がつかみやすく、専門知識ゼロの読者でも、独自の経済圏「ロブロノミクス」の仕組みから、企業が実際に参入する際のコミュニケーション戦略までを、つまずかずに体系的に理解できます。また、事例紹介で終わらせず、「自社なら何ができるか」を読者自身が描けるところまで踏み込んだ、企業とユーザーの新しい関係づくりを学べる一冊です。

■子どもが夢中になる世界を、大人が理解するための実用ガイド

Robloxに一度も触れたことのない読者に向けて、アカウントの取得から基本的な遊び方までをていねいに解説。ビジネス活用を検討する企業の担当者はもちろん、子どもがどんな世界で遊んでいるのかを知りたい保護者にとっても、Robloxの全体像がつかめる一冊です。ペアレンタルコントロール、年齢に応じてやりとりできる相手を制限する仕組み、不適切な言葉のフィルタリング、ゲームのレーティング管理など、Robloxを安全に楽しむための機能も具体的に紹介しています。

■本書は以下のような方におすすめです- トレンドに敏感な方- 企業のマーケティング担当者、新規事業担当者- 広告・ブランド戦略に関わるビジネスパーソン- メタバースやUGC経済の動向に関心のあるクリエイター- Robloxを入り口に、次世代プラットフォーム経済の動向を知りたい読者- 子どもが熱中しているRobloxのことを正しく知りたい保護者■紙面イメージ「そもそもRobloxってどんなもの?」から、専門用語に頼らずわかりやすく解説ユーザー、クリエイター、企業それぞれの立場でRobloxとどう向き合えばよいかヒントが満載

■本書の構成

Chapter1 α世代が熱狂するプラットフォーム

Chapter2 Robloxという世界の魅力

Chapter3 Robloxのビジネスモデル

Chapter4 企業が知るべきコミュニティとしてのRoblox

Chapter5 進化を続けるRobloxの文化圏

■書誌情報

書名：先読み！Roblox α世代にリーチするコミュニケーション戦略

著者：田中 創一朗 著/酒井麻里子 著

発売日：2026年6月17日（水）

ページ数：192ページ

サイズ：A5

定価：1,870円（本体 1,700円＋税10％）

電子版価格：1,870円（本体 1,700円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02449-1

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/429502449X

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101184

◇書影ダウンロード：https://dekiru.net/press/502449.jpg

■著者プロフィール

田中創一朗（たなかそういちろう）

京都大学大学院修士（文学）。国内外のマーケティング企業でプロダクトマネージャー・事業開発を経て2022 年GeekOut設立、日本におけるRobloxの普及を促進するべく、事業開発に従事。 IP、タレント、企業、自治体等他業種にわたるRoblox 活用の支援、ベテランRoblox開発者を国内外から社内スタジオ（GeekOut Studio）に招聘してのオリジナルゲームの開発に加えて、Roblox等を中心に活動するUGCクリエイターへのコンテンツ開発に留まらない事業開発支援・協業に注力。



酒井麻里子（さかいまりこ）

ITジャーナリスト／株式会社ウレルブン代表。生成AI・XR・デジタルツインなどの次世代テクノロジーを深掘りし、現場で使えるユースケースを言語化。スマホなどのハードウェアはリアルな使い込みと検証でレビュー。生成AIアドバイザーとして、企業のAI研修・導入アドバイスも実施。Web マガジン『TechComm-R』運営。 Yahoo!ニュース エキスパート。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。