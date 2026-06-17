さわやか全開！青と黄色の2色が織りなす夏色ラムネ！『爽　夏色ラムネ＜ソーダ＆パイン＞』2026年7月6日(月)より全国で発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は7月6日(月)に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる 『爽』ブランドから、「爽 夏色ラムネ＜ソーダ＆パイン＞」を発売します。

今回の新作は、夏に人気のラムネフレーバーを使用した商品です。過去の爽ブランドにおいても、2023年に発売した「爽 2色ラムネ」、2024年発売の「爽 Wラムネ」も「キンキンな清涼感が暑い夏のリフレッシュになる」と高い評価をされ、直近5年間においてもスマッシュヒットを記録しています。

中身は、2色のラムネを別々に食べても、混ぜ合わせて食べてもよしの “ゆる巻き”で充填！見た目の楽しさだけでなく、味わい方の工夫もした仕立てになっています。

パッケージは若者に人気なラムネの世界観と夏の爽やかさのトレンドを表現しており、爽を通じて「あの夏の若々しい世界観」や「爽やかな夏」を視覚的に感じることができるようなデザインです。

夏らしさと爽やかさが全開！夏にぴったりな見た目も味わいも楽しめる爽は、暑い日にリフレッシュしたい人などにおすすめです！

『爽 夏色ラムネ＜ソーダ＆パイン＞』

爽ならではのフォトジェニックな盛り付け

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2670_1_19e2cef3dd556bde47ab4e6749ed53d7.jpg?v=202606171052 ]■商品特長- 食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長です。- （ゆる巻き）にした青色ラムネと黄色いパイン味のラムネの爽やかな2色のラムネの味わいが楽しめます。- ソーダ部は夏らしいすっきり爽やかさを感じる青色ラムネです。- パイン部は夏らしいパイン味の黄色ラムネ（パイン果汁・果肉1％使用）です。- 大きいサイズの微細氷で、暑い日のクールダウンにピッタリです。

市松模様～トルネード模様までフレーバーごとに最適な充填方法を選択し、目にも楽しく、食べてもおいしい工夫をしています。

市松

開けた瞬間に目に飛び込む斬新な模様。別々に食べても、混ぜ合わせて食べてもよし！の二刀流“市松”で充填！

ゆる巻き

2色の味わいを別々に食べても、混ぜ合わせて食べてもよしの “ゆる巻き”で充填！

トルネード

2色のぐるぐるな見た目の楽しさとどこを食べてもおいしい“トルネード”で充填！

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/