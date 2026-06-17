YOKOIDO、AMR導入コストを全面公開 ― 見積依頼ページ公開と2週間レンタル開始

株式会社GEクリエイティブ

株式会社ＧＥクリエイティブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：畠山 丈洋）は、２０２６年６月１７日（水）、ＡＭＲブランド「YOKOIDO」において、AMRの見積ページ公開＆レンタルサービスを開始いたしました。本体価格・保守費・調査費・オプション費用まで公開することで、PoC（概念実証）や社内稟議にかかる情報収集の手間を削減し、導入検討を支援します。

AMRの価格・保守費用を全面公開

YOKOIDO、AMR導入コストを全面公開。見積ページ公開と2週間レンタルサービスを開始

近年、自律走行搬送ロボット（AMR）への関心が高まる一方で、導入担当者からは「本体価格や保守費用、オプション構成が分からず、メーカーや販売代理店へ個別に問い合わせなければ予算検討を進められない」といった声が聞かれます。

YOKOIDOではこうした課題を解消するため、「購入お見積りページ」を公開しました。本ページでは、リフトアップ型AMR「YL-180」（2,980,000円）や、けん引型AMR「YT-500」（2,880,000円）をはじめ、本体価格、保守料金、調査費、各種オプション費用まで公開しています。

また当社のAMRはソフトウェアを自社開発しており、一般的なAMRで発生しやすいライセンス料が不要です。担当者は必要な機器構成や台数を入力するだけで概算見積を確認できるため、導入初期段階での予算検討や社内稟議を進めやすい構成としています。

2週間レンタルサービスでPoCを支援

さらに、YL-180とYT-500の2機種について、2週間レンタルサービスを開始しました。ブラウザ上の設定画面から、お客様自身で地図作成やルート設定を行うことができ、実運用環境での走行可否を事前に検証いただけます。

AMRを家電のように導入できる世界を目指して

当社は「AMRを家電のように導入できる世界」を目指し、価格や運用情報の透明化と、お客様自身で導入・運用できる製品開発を進めてまいります。

関連ページ

▼購入お見積りページ

YOKOIDO 購入お見積りページ(https://www.yokoido.com/category/all-products)↗

▼AMR導入ガイド

YOKOIDO AMR導入ガイド(https://www.yokoido.com/amr-guide)↗

▼レンタルページ

YOKOIDO レンタルページ(https://www.yokoido.com/category/rental)↗

会社概要

会社名：株式会社ＧＥクリエイティブ

代表者：代表取締役 畠山 丈洋

所在地：〒４６１-０００５ 名古屋市東区東桜１-９-２６ ＩＫＫＯパーク栄ビル３Ｆ

設 立：２０１６年７月

資本金：１，５００万円

コーポレートサイト：https://mghd.ge-creative.co.jp/

ＹＯＫＯＩＤＯ：https://www.yokoido.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社GEクリエイティブ（YOKOIDO）

担当：金木 良樹（営業・導入相談） / 越後 巧（事業責任者）

E-mail：info.yokoido@ge-creative.co.jp

TEL：080-8453-7185（YOKOIDO直通）

参考情報: YOKOIDO公式サイト「AMR導入ガイド」「購入お見積り」「レンタル」で、提供サービスの詳細をご覧いただけます。