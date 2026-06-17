東武不動産が推進するクリエイター育成コース「ラーニングクリエイターコース2025」第3期修了。東武グループ＆一般企業社員、教育者、大学生など、多様なメンバーが共に学び、子ども向けイベントを企画・実施。

東武不動産株式会社

東武不動産株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：田中 浩）は、一昨年、昨年に引き続いて、東武グループおよび一般企業の社員、教育者、大学生などが参加するクリエイター育成プログラム「ラーニングクリエイターコース2025」（第3期）を実施し、その修了にあたり、2026年3月及び

5月に、墨田区業平の「ことまちラボ」にて受講者が企画した子ども向けイベントを開催しました。

本コースは「まなびのまち」の共創を目指し、2025年10月31日に開講。5カ月間の学びの集大成として、受講者3グループがそれぞれイベントの企画・運営を担いました。



◆目的

近年、地域に賑わいや新たな価値を生み出す拠点が全国各地に増えています。しかし、拠点が増える一方で、そこで実際に活動を企画・運営できる人材の育成が重要な課題となっています。

本コースは、異なる企業、立場の人々が集まり、それぞれの経験や視点を活かしながら、地域に根付いた活動を生み出すリーダーを育成するプログラムです。

10月31日開校日講座の様子

サイトURL:https://univ.lne.st/college/koto-machi-college/

◆イベント１.概要（2026年3月29日実施）

【すみだを香りで再発見！～まち歩きから始まる香りを宝石せっけんに込めて大切な人に贈ろう！～】

珈琲の匂いを体験（しげの珈琲工房）石鹸づくり

押上・業平エリアを散策しながら、街の香りを体験するイベントを実施しました。

当日は、自家焙煎の珈琲店や金型製作の町工場などにも立ち寄り、店舗や工場それぞれの香りを感じながら街歩きを楽しみました。散策後は、印象に残った香りを思い出しながら、オリジナル石鹸の制作工房の指導のもと宝石せっけんづくりに挑戦。墨田区ならではの魅力を五感で体験する、特別な時間となりました。

◆イベント２.概要（同）

【砂をぬって！まいて！砂絵アート体験！】

砂を使った塗り絵体験とうきょうスカイツリー駅にイラストを掲示

押上の地名の由来（※1）にちなみ、向島の牛嶋神社に由来する牛や御神輿をモチーフにしたイラストに、砂を使った塗り絵体験イベントを実施しました。

参加者は自由な発想で色を重ね、それぞれ個性あふれる作品に仕上げました。完成したイラストは、とうきょうスカイツリー駅構内に1週間掲出（※2）。あわせて、イラストの付近に花形のカードを設置し、駅をご利用の皆さまに「墨田区の好きなところ」をご記入いただき、イラストに貼り付けていただきました。

その結果、予想を上回る多くのメッセージが寄せられ、参加者と駅利用者の思いが重なり合う作品が完成しました。地域の魅力をアートとして表現する、特別な機会となりました。

※1 押上の地名の由来：川の流れで土が押し上げられ、この土地が形づくられたことに由来（諸説あり）。

※2 掲示期間：2026年3月29日～4月6日

◆イベント３.概要（2026年5月17日実施）

【まちを歩いて観察しよう！～「まち拓オタク」と探求するすみだのひみつ～】

マンホールの柄を型取りお気に入りのタイルを選定

隅田公園に集まり、お題にした模様（マンホールなど）や、気になった場所に粘土を押し当てて形を写し取る、「魚拓」ならぬ「まち拓＝まちの型とり体験」を実施しました。

石のゴツゴツ・木のザラザラなど、普段見過ごしがちな素材に触れながら、科学・建築・植物の視点でまちを観察。集めた型の中からお気に入りを選び、世界に一つだけのタイルアートを皆で完成させました。

参加された親子の皆さんからは「街歩きを兼ねたイベントで、地域の魅力を知ることができた」といった声もいただきました。

本年10月からは「ラーニングクリエイターコース2026」（第4期）がスタートする予定です。

〇東武不動産株式会社

東京・墨田区の押上に拠点を持ち、2023年より「ことまちプロジェクト」を開始しました。その一環として「ことまちカレッジ」を立ち上げ、ラーニングクリエイターの育成を開始しました。人と人、人と場所のつながりを創ることを通じて街のにぎわいを次世代に残す取り組みを推進しています。 社会が大きく変化し、まちづくりにおいても多様な課題が顕在化している今日、「まち」は枠にとらわれずに様々な世代・分野の人々が学び合い、「自分ごと」を発見して新たな価値を創造する活動を起こす場所として、優れたフィールドになります。 ラーニングクリエイターコースでは、東武不動産が本社を構える押上をフィールドにした実践課題を提供します。

◯株式会社リバネス

「科学技術の発展と地球貢献を実現する」をビジョンに掲げ、2002年の設立以来、大学・企業の多様な研究者・専門家が自ら子どもの前に立ち、探究型の出前実験教室を開発・実施する取り組みを推進してきました。また、2014年からは「サイエンスキャッスル」を立ち上げ、自ら問いを立て、探究的な活動を行う中高生とともに様々な活動を行っています。教科書の学びと学外の知識を組み合わせて子どものワクワクする感覚を刺激し、主体的な行動を促す教育プログラムをクリエイトできる人材を「ラーニングクリエイター」と名付け、2020年からは上記の活動を通じて培ったノウハウを学校教員に提供するプログラムを開始しました。本コースを通じて、教員に限らず多様な人材が主体的で探究的な学びづくりに参画し、次世代育成への貢献を加速することを目指します。

会社概要

会社名：東武不動産株式会社

本社:〒130-0002

東京都墨田区業平3-14-4 ノブカワビル2F

代表者:代表取締役社長 田中 浩

設立:2009年10月16日 資本金:1億円

TEL:03-3622-8165 FAX:03-3622-8169

HP：https://www.tobu-re.co.jp/



問い合わせ先

東武不動産株式会社

担当者:総務グループ 広報担当 福田

連絡先:Eメール:y-fukuda@tobu-re.co.jp 電話番号：03-3622-8165

株式会社リバネス https://lne.st/

担当者:楠 ひとづくり研究センター・人材開発事業部

連絡先:Eメール:hd@lnest.jp 電話番号：03-5227-4198