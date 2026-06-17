揺れ動く60代、老化に抗って楽しく生きるには。40年以上の経験を持つ国際セラピストが伝える、頭皮と髪・肌・美容・健康・生き方、丸ごと詰め込んだ美容ライフスタイル本が6月18日発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（東京・品川区、代表取締役：小宮英行）は、日本が世界に誇る京都発のコスメブランド「Nursery（ナーセリー）」を展開する株式会社ヒューマンリソースコミュニケーションズの代表であり、世界最高峰のエステティック国際ライセンス・CIDESCO認定インターナショナルエステティシャンでもある春日郁代が、60歳から誰もが抱く美容や健康の心の悩みを解決、自身が実践しよかった美容法や健康法、人生をもっと楽しく生きていくための方法を自身の体験・実践を通して紹介した書籍『この老い、はじめてだから 60代、うまく生きる32のこと』(https://www.amazon.co.jp/dp/4198661693)を2026年6月18日に発売いたします。

60代は、これまで経験したことのない心身の変化や老化に直面する年代です。

「こんなはずじゃなかった……」

「何をどうケアすればいいのかわからない」

そんな戸惑いや不安を抱える人は少なくありません。

年齢を重ねることで現れる肌・体・心の変化。しかし、その変化を理解し、自分に合った向き合い方ができれば、老いは決して怖いものではなくなります。

本書は、世界へ展開するコスメブランドを率いながら、長年美容の最前線で女性たちと向き合ってきた著者が、自身の経験と知見をもとに綴る、“60代からを心地よく生きるため”の一冊です。

髪、スキンケア、メイク、ボディ、インナーケア、人との付き合い方・・・・・・など

さまざまな悩みに寄り添いながら、年齢を重ねることを前向きに受け入れるためのヒントを、自身の体験を通し厳選した32のテーマで、1冊にまとめた単なる美容本ではなく、「これからの人生を、自分らしく、美しく生きるための心得本」として、多くの女性の共感を呼ぶ内容となっています。

■60代から注目すべきは髪・頭皮！

60代からは髪が印象を作ります。頭皮ケアの重要性や自身が実践するヘナカラーへの挑戦など、髪・頭皮へのアプローチは最重要課題！

■60歳になって敏感肌になったと感じる人多数！ぜひクレンジングの見直しを。

あるとき、同世代の友人から相談されました。

「季節の変わり目からなのか、敏感肌になって肌が荒れるの。どうすればいい？」と。

意外と見落としている人の多い、クレンジングの脱脂力。出荷本数3000万本を突破するクレンジングブランドの考案者が考える、クレンジングから始める素肌づくりのコツ。

■著者コメント

私は長年、美容に携わる仕事を通し多くの方々と関わってまいりました。

美容や健康の知見を持ち、第一線で活躍してきた私でも60歳を過ぎた頃から、思いがけない戸惑いや悩みに遭遇する事が多々ありました。

そのような体験、抗いの中で、私自身が実践して効果があった事、乗り越えるためのマインドの数々を皆様に発信し、悩める多くの方々に少しでもお役にたてたら、私自身を支えてくださった方々にも恩返しができるのでは、という思いのもと、今回の本を出版することに致しました。

今の時代をともに生きる同世代の皆様、後輩の方々に、少しでも自分の体験や知見が活かせるよう、今後もさらに情報を発信していく予定です。

この本が皆様のお役に立てることを心から願っております。

■こんな人におすすめ

・60代以降の髪や肌、体の変化に戸惑いを感じている人

・更年期後の不調やエイジングサインへの対処法を知りたい人

・年齢にふさわしい美容法やメイクを学びたい人

■この本で学べる５つのこと

１.60代からの髪と頭皮の正しいケア方法

白髪、うねり、パサつき、頭皮のコリなどへの具体的な対策。

２.年齢肌に合わせたスキンケアの考え方

敏感肌、くすみ、たるみ、シワなどの改善に役立つ習慣やケア。

３.上品で若々しく見える大人のメイク術

厚塗りにならないメイクや、チーク・リップ・ハイライトの活用法。

４.健康寿命を延ばすボディ＆インナーケア

運動習慣、サプリメント選び、目・歯・爪のケア、食事管理などの実践法。

５.人生後半を楽しむための知恵

学び直し、夫婦関係、終活、人生設計など、心豊かに生きる考え方。

■この本のポイント Q&A

Q. この本が伝えたい一番大切なことは何ですか？

A. 60代からの美容は、「自分らしく美しく年齢を重ねること」が大切。心や健康、生き方まで含めて整えることで、本当の美しさが育まれます。

Q. 髪や頭皮のケアで大切なことは？

A. 頭皮環境を整えることです。頭皮のコリや毛穴詰まりを改善し、健康な髪が育つ土台づくりを重視しています。

Q. スキンケアで最も重要なポイントは何ですか？

A. 年齢に合わせたケアを行うことです。敏感肌やたるみ、くすみなどの悩みに対し、無理のないスキンケアを続けることが大切です。

【著者プロフィール】

春日郁代（かすが いくよ）

株式会社ヒューマンリソースコミュニケーションズ 代表取締役／CIDESCO認定インターナショナルエステティシャン

1979年より美容業界に携わり、大手美容サロンにてトップセラピストとして活躍。1986年、京都にてサロンを開業。2001年、株式会社ヒューマンリソースコミュニケーションズを設立。

女性ならではの感性とインターナショナルセラピストとしての専門性を活かし、化粧品開発やビューティースパの運営を手がける。なかでもアロマティックスキンケアブランド「Nursery」をはじめ、長年にわたり培った美容知見と女性の感性に寄り添って開発された多彩なビューティー商品は、アメリカ、中国、UAEなど世界各国で展開され、高い支持を得ている。

美を単なる外見にとどめず、心や社会との関係性の中で総合的に捉え、「しなやかで美しい生活の実現」を提唱。

2021年よりラジオ番組『Thank Goodness！』（FM京都）のパーソナリティーを務めるほか、美容情報誌での連載など多方面で活躍。国内外を舞台に精力的に活動し、ジャパニーズビューティーを世界へ発信する存在として注目を集めている。

（株）ヒューマンリソースコミュニケーションズ

https://hrc.inc/

書誌情報

[書名] この老い、はじめてだから ６０代、うまく生きる３２のこと

髪のこと、肌のこと、そして美容も健康も“ 抱えている悩み” をぜんぶ！

[著者] 春日郁代

[発売日] 2026/06/18

[定価] 1,870円（10%税込）

[判型／仕様] 四六判ソフトカバー／160ページ オール４C

[発売] 徳間書店

[Amazon] https://www.amazon.co.jp/dp/4198661693

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