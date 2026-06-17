宅配型トランクルーム「AZUKEL（アズケル）」、紹介プログラム「みんなでAZUKELキャンペーン」を開始

株式会社日本パープル

情報セキュリティおよび物品保管サービスを展開する株式会社日本パープル（本社：東京都港区、代表取締役社長：林壮之介）が運営する宅配型トランクルームサービス「AZUKEL（アズケル）」は、2026年6月16日より、新たな紹介プログラム「みんなでAZUKELキャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンでは、既存会員から紹介を受けた新規会員が対象条件を満たした場合、紹介者・新規会員双方にAmazonギフトカード5,500円分を進呈します。

AZUKEL（アズケル）では、お客様から寄せられた「家族や友人に紹介したい」「紹介制度があると利用しやすい」といった声を受け、このたび紹介プログラムを新設しました。

1. 「みんなでAZUKELキャンペーン」概要

【開始日】

2026年6月16日

【特典内容】

紹介者：Amazonギフトカード5,500円分

新規会員：Amazonギフトカード5,500円分

【対象者】

AZUKEL既存会員から紹介を受けた新規会員

【利用の流れ】

１. 既存会員が会員IDを家族や友人へ共有

２. 紹介を受けた方が新規会員登録・預け入れ

３. 条件達成後、専用フォームから申請

４. 紹介者・新規会員双方へAmazonギフトカードを進呈

2.AZUKEL（アズケル）について

AZUKEL（アズケル）は、自宅から荷物を預け、必要な時に取り出せる宅配型トランクルームサービスです。

専用ボックスで預けられる「専用ボックスプラン」と、大型家具・家電も保管できる「スペースプラン」を提供しています。（プラン併用可能）

【専用ボックスプラン】

全国対応 ※沖縄県・離島を除く

・レギュラー：200円（税込）／30日間

・預け入れ送料無料

・取り出し送料：1,100円（税込）／箱

【スペースプラン】

一都三県対応 ※離島を除く

・0.1畳：1,900円（税込）／30日間～

・集荷先とお届け先が同一の場合、配送料金無料

・大型家具・家電も梱包不要で預け入れ可能

また、自社保管施設にて24時間365日の温湿度管理を実施しており、衣類や寝具、家電、書籍、アルバムなどを適切な環境で保管しています。

3. 梅雨時期は収納を見直すタイミング

総務省統計局の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、東京都の住宅の71.6％は共同住宅となっています。

マンションやアパートなどでは収納スペースが限られることも多く、衣替え後の衣類や寝具、季節家電などの保管場所に悩む方も少なくありません。

AZUKEL（AZUKEL）運営担当で整理収納アドバイザー1級の臼井は次のようにコメントしています。

「梅雨から夏にかけては、収納を見直す絶好のタイミングです。冬物衣類や寝具、ヒーターなどの季節用品を整理することで、住空間をより快適に活用できます。

また、お客様からは『家族や友人に紹介したい』というお声も多くいただいていました。同じような収納の悩みを持つ方にもAZUKEL（アズケル）を活用いただけるよう、このたび紹介プログラムを開始しました。」

4.梅雨時期に見直したい収納アイテム3選

１. 冬物衣類

ダウンジャケットや厚手のセーターなど、次のシーズンまで使用頻度が低い衣類

２. 冬用寝具

布団や毛布など収納スペースを大きく占有する寝具類

３. 季節家電

ヒーターや加湿器、こたつなどの季節家電

また近年では、アルバムや写真、コレクション品、推し活グッズなど、湿気の影響を受けやすい大切なお荷物の保管先として宅配型トランクルームを利用するケースも増えています。

6.今後の展望

AZUKEL（アズケル）は、オリコン顧客満足度(R)調査「宅配型トランクルーム」総合第1位（2022年・2023年）を獲得しています。

今後もAZUKEL（アズケル）は、収納不足や住空間の有効活用といった社会課題の解決を支援する宅配型トランクルームとして、サービス改善と利便性向上に取り組んでまいります。

【データ出典】

・総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf

【サービス概要】

- サービス名：AZUKEL（アズケル）- 提供会社 ：株式会社日本パープル- 本サイト：https://azukel.com/(https://www.azukel.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251120)- キャンペーンサイト：https://www.azukel.com/lp/lined2/(https://www.azukel.com/lp/lined2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251120)- 対象：個人向け- オリコン顧客満足度(R)：2年連続（2022年・2023年）総合1位を獲得

【会社概要】

- 会社名： 株式会社日本パープル- 本社所在地： 東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階- 代表者： 代表取締役社長 林壮之介- 設立： 1972年5月12日- 事業内容： 文書管理、物品保管、物流支援サービス、セキュリティストレージ事業など- 企業サイト： https://www.mamoru-kun.com/(https://www.mamoru-kun.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251120)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本パープル AZUKEL カスタマーサポート

- TEL：03-6744-6983（平日11:00～18:00）- E-Mail：azukel@purple.co.jp- URL：https://azukel.com/(https://azukel.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251120)

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