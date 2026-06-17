滋賀レイクスより安曇川スポーツセンター（一般開放エリア）へバスケットボールリングを寄贈　B.LEAGUE Hopeの一環として、地域の子どもたちがスポーツに親しめる場づくりへ

株式会社桑原組

株式会社桑原組（本社：滋賀県高島市、代表取締役：桑原 勝良）は、このたび、プロバスケットボールクラブ・滋賀レイクス様より、B.Hope Goal プロジェクトとして、移動式バスケットボールリングを弊社が運営する「安曇川スポーツセンター」に寄贈いただきました。

寄贈いただいたバスケットボールリングは、安曇川スポーツセンター、他目的グラウンド横（一般開放エリア）に設置し、地域の子どもたちや関係者がスポーツに親しめる場づくりに活用してまいります。

安曇川スポーツセンター（一般開放エリア）に寄贈されたバスケットボールリング■ 寄贈の背景：スポーツを通じて、地域の子どもたちに笑顔と挑戦の機会を

B.LEAGUE Hopeは、B.LEAGUEが推進する社会的責任活動であり、スポーツの力を通じた社会課題の解決や地域社会への貢献を目指す取り組みです。

今回の寄贈は、滋賀レイクスがB.LEAGUE Hopeの一環として取り組む地域貢献活動と、桑原組がこれまで大切にしてきた「地域に根ざし、まちづくりを通じて地域社会へ貢献したい」という想いが重なり、実施に至ったものです。

桑原組は、総合建設業として地域のインフラや暮らしを支えるだけでなく、子どもたちの健やかな成長や、地域の皆さまが交流できる場づくりにも貢献していきたいと考えています。

今回寄贈いただいたバスケットボールリングを通じて、地域の子どもたちが身近な場所でスポーツに親しみ、挑戦する楽しさや仲間と過ごす喜びを感じられる機会につながることを願っています。

安曇川スポーツセンターに設置された移動式バスケットボールリング

■ 寄贈概要

寄贈内容：移動式バスケットボールリング

寄贈元：滋賀レイクス

設置場所：株式会社桑原組 安曇川センター（多目的グラウンド横一般開放エリア）

目的：地域の子どもたちや関係者がスポーツに親しめる環境づくり

関連取り組み：B.LEAGUE Hope Goal PROJECT

https://www.bleague.jp/b-hope/bhope-goal-project/

◼️ご利用について

一般利用開始日：6月17日～（施設休業日はご利用できません）

利用時間：9:00-17:00

利用にあたって：ご予約は不要です。混雑時は譲り合ってご利用ください。バスケットボールの貸し出しはございませんので各自でご持参ください。

寄贈いただいたリングを活用し、バスケットボールに親しむ桑原勇人副社長■ 取締役副社長 桑原勇人コメント

このたびは、滋賀レイクス様より素晴らしいバスケットボールリングをご寄贈いただき、心より感謝申し上げます。

スポーツは、子どもたちにとって体を動かす楽しさだけでなく、仲間と協力すること、挑戦すること、悔しさを乗り越えることを学べる大切な機会だと考えています。

今回寄贈いただいたリングが、地域の子どもたちにとってバスケットボールに触れるきっかけとなり、笑顔や交流が生まれる場所になれば大変嬉しく思います。

私たち桑原組も、地域に根ざす企業として、これからも地域の未来を支える取り組みを大切にしてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社桑原組

所在地：滋賀県高島市

代表者：代表取締役 桑原 勝良

事業内容：総合建設業（建築工事・土木工事・建設資材製造販売 等）

設立：1959年（昭和34年）

URL：https://kuwahara-group.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社桑原組

担当：企画室 勝井

TEL：0740-32-2345

【滋賀レイクス オフィシャルサイト】

公式オフィシャルサイト

URL：https://www.lakestars.net/

滋賀レイクス プレスリリース

URL：https://www.lakestars.net/news/detail/id=24890

【桑原組公式SNS】

公式TikTok

URL：https://www.tiktok.com/@kuwahara_group

公式YouTube クワチャン【桑原組公式】

URL：https://www.youtube.com/@kuwachan-1959?sub_confirmation=1

公式Instagram

URL：https://www.instagram.com/kuwahara_recruit/

公式note

URL：https://note.com/kuwachan_1959