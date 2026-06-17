【出展報告】株式会社ISTソフトウェア、「Eight EXPO 2026 夏」AI特化エリア「AI-PAX」に出展 - 生成AIツール『ゼロプロ』に多くの反響

株式会社ISTソフトウェア※図：「Eight EXPO 2026 夏」出展告知バナー

2026年6月3日（水）～6月4日（木）に東京国際フォーラムにて開催された「Eight EXPO 2026 夏」へ、株式会社ISTソフトウェア（以下、当社）は、生成AIツール『ゼロプロ』で出展しました。

会期中は、多くの皆さまに当社ブースへご来場いただき、誠にありがとうございました。

プロンプト・チャット不要で“ぱっ！”と使える生成AIツール『ゼロプロ』

※図：生成AIツール『ゼロプロ』プロモーション画像

『ゼロプロ』は、あらかじめ最適化された生成AIツールを選択し、画面に表示された入力項目を埋めるだけで利用できるサービスです。メール作成、要約、議事録作成、企画立案、調査・分析など、さまざまな業務シーンで活用できるツールを標準搭載しており、生成AIに不慣れな方でも安心してご利用いただけます。プロンプト不要で、誰でも簡単・手軽に利用できることをコンセプトとしています。

主な特長は以下の通りです。

- プロンプト・チャット不要用途に応じて最適なAIモデルとプロンプトがあらかじめ設定済み。考えるのは“目的”だけ。- 企業利用を前提としたセキュアな環境契約単位で構築された環境を提供し、入出力内容はAIの学習に利用されません。- 幅広い業務にすぐ使えるツールを標準搭載メール作成、要約、チェック・改善、企画・アイデア出しなど、日常業務で活用しやすいツールを多数用意。

展示会では実際の画面をご覧いただきながら、業務効率化につながる活用方法や、企業利用を前提としたセキュリティ対策についてご紹介しました。

当社ブースには、製造業、情報サービス業、建設業、小売業をはじめ、さまざまな業種の企業様にお立ち寄りいただきました。

来場者の皆さまからは、

- 生成AIを活用したいが、プロンプト作成が難しい- 社員へ生成AIを展開したいが、利用が定着しない- 機密情報を扱うため、セキュリティ面に不安がある- 複数の生成AIサービスを使い分けるのが難しい

といった課題や関心事項について、多くのご相談をいただき、『ゼロプロ』の特長に大きな関心をお寄せいただきました。

特に、「プロンプト不要で利用できる点」や「企業利用を前提としたセキュリティ対策」について多くのご質問をいただき、生成AI活用のハードルを下げるサービスとして高い関心を集めました。

ゼロプロは、生成AI活用における「使い方が分からない」「セキュリティが不安」といった課題の解決を目指して開発されたサービスです。

◆「Eight EXPO 2026 夏」開催概要

【 開催期間 】2026年6月3日（水）～6月4日（木）、※両日ともに10:00～18:00

【 開催会場 】東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）

【 開催形式 】リアル開催（会場開催のみ）、事前申し込み制（無料）

【 主 催 】Eight（Sansan株式会社）

■生成AI活用のハードルを下げる『ゼロプロ』サービス概要※図：生成AIツール「ゼロプロ」サービスバナー▼サービス概要はこちらから▼

https://www.ist-software.co.jp/service/zeropro/

ゼロプロの特徴や利用イメージを分かりやすくご紹介しています。

生成AIツール『ゼロプロ』は、プロンプト・チャット不要で、日頃の業務が“ぱっ”と使えて、“すっ”と終わる。中堅・中小企業向けに設計された、かんたん・手軽・セキュアな生成AIツールです。

当社は、今後も『ゼロプロ』を通じて、お客様の業務効率化と生産性向上を支援するとともに、生成AIを活用する人と活用しない人との間に生じる「AI格差」の解消に取り組み、誰もが安心して生成AIを活用できる環境づくりを推進してまいります。

展示会でご興味をお持ちいただいた方はもちろん、本記事をご覧になり『ゼロプロ』にご興味をお持ちいただいた方も、ご相談やデモのご依頼、無料トライアルのお申し込みなど、お気軽にお問い合わせください。

改めまして、ご来場いただきました皆さまに心より御礼申し上げます。

【会社概要】

・会社名 ：株式会社ISTソフトウェア IST Software.Co.,Ltd

・所在地 ：東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイ アロマ スクエア13F

・代表者 ：代表取締役社長 瀬端 伸一

・設立 ：1976年7月

・事業内容：

システムインテグレーション

データセンターを活用した情報処理サービス

自社パッケージ/ソリューションの企画・販売

サーバー/PC/ネットワーク機器などの機器販売

生成AI技術を用いたシステム開発/サービスの提供

・URL https://www.ist-software.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ISTソフトウェア

ITサービス企画本部 飛彈・河合

TEL ：03-5480-6777

E-mail：istsw-market@ist-software.co.jp

URL https://www.ist-software.co.jp/