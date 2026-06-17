テレビや雑誌の取材殺到の超話題作が今日発売!!　山村紅葉、小説家デビュー作『祇園の秘密　血のすり替え』刊行を記念して、物語の舞台である京都でトーク＆サイン会が７月４日に開催決定！

株式会社双葉社(C)Momiji Yamamura2026／双葉社

母はミステリーの女王・山村美紗。“サスペンスの女王”が、ついに「作家」の遺伝子を解禁！ さらに対象店舗での「招福もみたんステッカー」プレゼントキャンペーンも実施決定!!

著者の山村紅葉氏 (C)Momiji Yamamura2026／双葉社招福もみたんステッカー ※デザインは変更になる場合がございます。 (C)Momiji Yamamura2026／双葉社

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区）は、俳優・山村紅葉氏による初の小説『祇園の秘密 血のすり替え』を、６月17日に発売しました。こちらを記念して本作の舞台である京都でのトーク＆サイン会を７月４日に実施いたします。

さらに京都府または滋賀県の対象店舗にて『祇園の秘密 血のすり替え』の書籍を購入された方に「招福もみたんステッカー」をプレゼントするキャンペーンも行います。こちらは数量限定で先着順となりますので、無くなり次第、終了いたします。

【本作について】

母は“ミステリーの女王”と称された山村美紗氏。本作は、山村美紗氏が筆を置いた65歳という節目の年齢で、娘である山村紅葉氏が世に送り出す、特別な意味を持つデビュー作となります。

物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。伝統を守るための決断が、やがて次の世代に思いもよらぬ影響を及ぼしていきます。京都という土地を舞台に、伝統芸能を継ぐものならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望と葛藤が交錯する、濃密な物語です。

「この子は、誰の子や？」

生まれた瞬間に書き換えられていた運命。守るべきは、血か。それとも……。その真実は、あまりにも残酷だ――。ページをめくる手が止まらない、極上の愛憎ミステリー。

＜イベント概要＞

【日時】2026年７月４日(土)14:00～16:00

第一部 14:00～ トークイベント

第二部 14:30～ サイン会

【場所】キャンパスプラザ京都

【参加費】税込3,000円（書籍代＋参加券）

【参加方法】京都府または滋賀県のイベント参加券取扱い書店にて、『祇園の秘密 血のすり替え』1冊＋イベント参加料を含めた3,000円(税込)をお支払いいただくと、「イベント参加券」をお渡しします。当日、イベント会場での販売はございませんので、必ず事前に取扱い書店でご購入、もしくは下記詳細URLよりオンラインでのご購入をお願いします。

※数量限定につき、定員に達し次第、受付終了いたします。

【対象店舗等詳細URL】https://www.books.gr.jp/index.php?e=66

＜「招福もみたんステッカー」プレゼント概要＞

【入手方法】京都府または滋賀県の取扱い書店にて、『祇園の秘密 血のすり替え』をご購入いただくと、希望者に「招福もみたんステッカー」をお渡しします。取り扱い店舗につきましては、下記詳細URLよりご確認をお願いします。

※数量限定につき、無くなり次第、終了いたします。

【取扱店舗詳細URL】https://www.books.gr.jp/index.php?e=66

※地域により発売日が異なります。

※開催期間は最速地域で、店頭に到着する日付を含んでおります。

※発売日前のご予約、入荷状況、特典の有無等について、店舗への直接のお問合せはお控えください。

＜書籍情報＞

【書籍タイトル】祇園の秘密 血のすり替え

【書籍発売日】2026年6月17日

【著者】山村紅葉

【定価】1,980円（税込）

【判型】四六判

【出版社】双葉社

【ブックデザイン】鈴木成一デザイン室

【装画】古沢有莉

【ISBN】9784575249002

https://www.futabasha.co.jp/book/97845752490020000000

【著者プロフィール】

山村 紅葉（やまむら もみじ）

京都府出身。早稲田大学卒業後、国税専門官を経て女優へ。「二時間サスペンスの女王」と呼ばれる。母である作家・山村美紗先生が筆を置いた節目の年齢で、小説家デビューとなる。