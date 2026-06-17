【『会社四季報』創刊90周年】日本の全上場企業約3800社を網羅する唯一の企業情報ハンドブック『会社四季報』は創刊90周年を迎えました

株式会社東洋経済新報社

株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也）が発行する日本の全上場企業を網羅する唯一の企業情報ハンドブック『会社四季報』は、2026年6月17日（水）発売の「26年3集 夏号」をもって創刊90周年を迎えました。

【書籍概要】

『会社四季報26年3集 夏号』

東洋経済新報社 編

発売日：2026年6月17日

定価 ：2900円（税込）

ページ：2128ページ

『会社四季報』は1936年に創刊して以来、戦中戦後の混乱期を除いて一貫して年に4回発行してきました。日本の上場企業の業績や財務データを掲載していますが、約3800社の全上場企業に対して担当記者が毎号取材を行い、今期・来期の業績を独自予想するのが最大の特徴です。

90周年にあたって掲げたキャッチフレーズは「これからも未来を書いていく」。今後も東洋経済記者が全上場企業に取材し、AIでは予測できない企業の業績予想や未来について丁寧に描き出していきたいというメッセージを込めました。

90周年記念号にあたる「26年3集 夏号」では、株主還元の指標として注目のDOE（自己資本配当率）を新たに収録開始。また記念特典として、1936年当時の創刊号が電子閲覧できるサービスをご用意しました。

また、この90周年にあたって6月以降、多くの方により深く四季報を知っていただけるように、定期開催のイベント・セミナー「四季報カフェ」をスタートします。そのほか、テキストや動画の特別コンテンツも多数、予定しています。詳細や新着情報は、このたびオープンした「90周年記念特設サイト」に随時アップして参りますので、以下のURLまたはQRコードよりご覧ください。

（特設サイトURL）

https://str.toyokeizai.net/-/shikiho90th/(https://str.toyokeizai.net/-/shikiho90th/)

創刊90周年を記念し、読者の皆さまと共に楽しむ特別企画として「四季報川柳」も募集しています。 優秀作は上記特設サイトなどにて発表いたします。

（詳細情報とご応募は以下より）

https://t.tykz.net/ShikihoSenryu(https://t.tykz.net/ShikihoSenryu)

またこのたび、四季報のオンライン媒体「会社四季報オンライン」は個人・法人あわせた有料会員数が5万人を突破しました。四季報は読者の方それぞれのニーズにあった形でご活用いただけるよう、オンライン、また複数の関係媒体へこれからも展開を広げてまいります。

投資情報誌として、また世の中を知るための雑誌として、これからも『会社四季報』をお役立ていただければ嬉しく思います。