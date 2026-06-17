マンション防災に特化した情報メディア「マンション防災ネット」が正式オープン

アッカ・コミュニケーションズ合同会社マンション防災ネット詳細を見る :https://mansion-bosai.net/

アッカ・コミュニケーションズ合同会社（本社：東京都港区、代表社員：伊藤みゆき）は、マンション防災に特化した情報メディア「マンション防災ネット」（ https://mansion-bosai.net/(https://mansion-bosai.net/) ）を2026年6月1日に正式オープンいたしました。

近年、大規模地震や豪雨災害など自然災害への備えが重要視される一方で、マンション居住者や管理組合には戸建住宅とは異なる防災課題が存在しています。エレベーター停止への対応、高層階での生活維持、共用設備の管理、備蓄品の確保、住民同士の協力体制の構築など、マンション特有の課題に対応するためには専門的な情報が欠かせません。

そこでマンション防災に関する情報を集約し、マンション居住者・管理組合・管理会社などの関係者に向けて実践的な情報を発信する専門メディア「マンション防災ネット」を開設いたしました。

「マンション防災ネット」とは

マンション防災ネットは、マンションでの暮らしに役立つ防災情報を発信する専門メディアです。

災害発生時の対応だけでなく、日頃から取り組める防災対策や備蓄、防災グッズ、防災イベント、関連サービスなどの情報を分かりやすく紹介し、マンション住民や管理組合の防災力向上をサポートします。

サイトURL

https://mansion-bosai.net/

主な掲載コンテンツ

マンション防災ニュース

防災関連のニュースや制度改正、自治体の取り組みなどを紹介します。

防災グッズ紹介

非常食や簡易トイレ、ポータブル電源など、防災に役立つ商品の情報を掲載します。

防災イベント情報

全国で開催される防災訓練や防災セミナー、防災フェアなどの情報を紹介します。

防災アプリ・サービス情報

災害情報の収集や安否確認に役立つアプリやサービスを紹介します。

マンション防災コラム

在宅避難や管理組合の防災対策、災害時のコミュニティ形成など、マンションならではの防災課題を分かりやすく解説します。

開設の背景

近年、「在宅避難」の重要性が広く認識されるようになっています。マンションは建物の安全性が確保されている場合、自宅で避難生活を送ることが可能ですが、そのためには十分な備蓄や情報収集手段、住民同士の連携体制など、事前準備が欠かせません。

また、管理組合においても、防災マニュアルの整備や防災訓練の実施、備蓄品の管理など、平時からの継続的な取り組みが求められています。

しかし、マンション防災に関する情報はさまざまな媒体に分散しており、必要な情報を効率的に収集することが難しい状況があります。

「マンション防災ネット」では、マンション防災に関する情報を集約し、居住者や管理組合が必要な情報にアクセスしやすい環境づくりを目指します。

今後の展望

今後は、防災専門家やマンション管理の実務担当者への取材記事、管理組合の先進事例、防災関連企業との連携企画などを通じて、より専門性の高い情報発信を行ってまいります。

また、マンション防災に関する情報プラットフォームとして、災害への備えを日常の取り組みとして定着させるとともに、マンションコミュニティ全体の防災力向上に貢献してまいります。

▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

マンション防災ネット 広報

info@mansion-bosai.net