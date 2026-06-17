7月開始の「dポイント」「d払い」自治体キャンペーン
株式会社NTTドコモ
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[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/842_3_399ac3ebc42bb492ca978dbddaab1936.jpg?v=202606171052 ]
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、全国の自治体においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＜d払いキャンペーン＞
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ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
* キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
* キャンペーン期間中でもポイント還元総額が上限に達した場合は、キャンペーン終了する可能性があります。
* 「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。