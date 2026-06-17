【Eggs ’n Things】旬の白桃をはじめ、夏を彩る新作メニューが登場！「白桃のパンケーキ」「ジャークチキン＆エッグス」6月25日（木）～ 7月22日（水）

EGGS ‘N THINGS JAPAN株式会社

2026年6月17日

報道関係者各位

EGGS ’N THINGS JAPAN株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長 石原一裕）は、6月25日（木）～ 7月22日（水）の期間中、『白桃のパンケーキ』と『ジャークチキン＆エッグス』を国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffeeで販売いたします。

URL ：https://www.eggsnthingsjapan.com/news/260617.html(https://www.eggsnthingsjapan.com/news/260617.html)

『白桃のパンケーキ』2,210円（税込2,431円）

『ジャークチキン＆エッグス』1,680円（税込1,848円）

『ピーチトニックスカッシュ／ピーチティー』780円（税込858円）

『ライムスカッシュ／ライムミントスカッシュ』780円（税込858円）

販売期間：6月25日（木）～ 7月22日（水）

取扱店舗：国内店舗 ※六本木ヒルズ店を除く

旬の白桃を贅沢に使った『白桃のパンケーキ』が登場！みずみずしい白桃の美味しさを存分に詰め込んだ、この季節だけの白桃尽くしな一皿です。果実感が楽しめる爽やかな『ピーチトニックスカッシュ』や『ピーチティー』も登場し、テーブルを桃色に彩ります。また、力強く香ばしい焼き目に仕上げた『ジャークチキン＆エッグス』は、特製スパイスをじっくり効かせた夏にぴったりの旨味あふれる一品です。すっきりと味わえる、爽快感抜群の『ライムスカッシュ』や『ライムミントスカッシュ』との組み合わせは暑さに負けない食欲をそそるお食事として最適です。



◇桃が香る極上サマーメニュー◇

白桃のパンケーキ（イートイン）白桃のパンケーキ（テイクアウト）

●白桃のパンケーキ

販売価格：2,210円（税込2,431円）

テイクアウト販売価格：1,500円（税込1,620円）

この季節だけの“桃づくし”の贅沢なパンケーキ！ごろっとした白桃にコクのある白桃クリームとソースを合わせました。最後の一口まで白桃の豊かな香りをご堪能いただけます。

ピーチトニックスカッシュ（イートイン）ピーチトニックスカッシュ（テイクアウト）ピーチティー（イートイン）ピーチティー（テイクアウト）

●ピーチトニックスカッシュ／ピーチティー

販売価格：780円（税込858円）

テイクアウト販売価格：780円（税込842円）

白桃の果肉感とトニックウォーターのほろ苦さが大人の味わいのスカッシュと芳醇な白桃の甘みと紅茶の香りが広がるティー。



◇ライムで味わう特製グリルドチキン◇

ジャークチキン＆エッグス（イートイン）ジャークチキン＆エッグス（テイクアウト）

●ジャークチキン＆エッグス

販売価格：1,680円（税込1,848円）

テイクアウト販売価格：1,680円（税込1,814円）

本場のスパイスが香る、じっくり焼き上げた特製ジャークチキン！特製スパイスとレモン果汁にしっかり漬け込んだ、旨味あふれる一品です。力強く香ばしい焼き目のチキンにライムをギュッと絞れば、爽やかで奥深い味わいが広がります。

ライムスカッシュ／ライムミントスカッシュ（イートイン）ライムスカッシュ／ライムミントスカッシュ（テイクアウト）

●ライムスカッシュ／ライムミントスカッシュ

販売価格：780円（税込858円）

テイクアウト販売価格：780円（税込842円）

ライムの酸味がすっきりとしたスカッシュ！より爽快感を感じたい方はミント入りがおすすめ。

スパイスの効いた “ジャークチキン＆エッグス” との組み合わせは相性抜群です。

＜Eggs ’n Thingsについて＞

Eggs ’n Thingsはハワイで1974年に生まれました。“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで、幅広くお食事をご用意しております。2010年には2号店であり、ハワイ以外では初となるEggs ’n Things 原宿店がオープンしました。その美味しさとマハロの心を日本中にお届けするために、現在は40店舗を展開しています。

Eggs 'n Things

＜Eggs ’n Things Coffeeについて＞

Eggs ’n Things の世界観を継承したカフェスタイルの店舗です。Eggs ’n Thingsならではの、パンケーキをはじめとしたボリュームたっぷりのハワイアンフードやフレンチプレスで丁寧に抽出する100%コナコーヒーなど、こだわりのドリンクが店内はもちろん、テイクアウトでもお楽しみいただけます。

Eggs 'n Things Coffee

【SNS情報】

■X (旧Twitter)：https://x.com/eggsn_harajuku

■Instagram：@eggsnthings_jp(https://www.instagram.com/eggsnthings_jp/)

■Facebook：https://www.facebook.com/eggsnthings.harajuku

※「Instagram」「Facebook」には各店舗にアカウントがございます。

【会社概要】

会社名：EGGS ’N THINGS JAPAN株式会社

設立：2009年10月23日

代表者：代表取締役 社長 石原 一裕

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7-2-29 VORT乃木坂I 2F

電話番号 ：03-6447-0380

事業内容 ：国内でのEggs ’n Things店舗運営

HP：https://www.eggsnthingsjapan.com/