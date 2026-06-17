Spiber、Brewed Protein(TM) 100%素材をイタリアの国際的な見本市で発表

Spiber株式会社

この度当社は、2027年秋冬シーズンに向けた素材提案として、Brewed Protein(TM)を100%使用した新素材を発表いたします。

本素材は、長年にわたり開発を続けてきたBrewed Protein(TM)を100%使用した新素材であり、2026年6月にイタリアで開催される国際的なテキスタイル見本市「Pitti Immagine Filati」および「Milano Unica」にて披露いたします。

2027年に創業20周年を迎えるSpiberにとって、本発表は20年にわたる開発の成果として、Brewed Protein(TM)がそれ自体で成立する素材として新たな段階へ到達したことを示すものです。

会場では、Brewed Protein(TM) 100%素材を用いた複数の生地やプロダクトを展示し、その特徴や可能性を提案いたします。

今後も当社は、Brewed Protein(TM)の開発・生産・普及に取り組むとともに、国内外のパートナー企業の皆さまとともに、新たな素材カテゴリーの可能性を探求し、その価値を市場へ広げてまいります。

100% Brewed Protein(TM) Double Face

Pitti Immagine Filati

・開催日:2026年6月24日-26日

・会場: Firenze Fortezza da Basso

・ブースセクター：Padiglione Centrale

・ブース番号:Piano Inferiore, Stand K/18

イベント詳細はこちら(https://www.milanounica.it/en)。（英語・イタリア語のみ）

Milano Unica

・開催日:2026年7月7日-9日

・会場: Rho Fiera Milano

・ブースセクター：The Japan Observatory (Hall 1)

・ブース番号: Stand JOB A06



イベント詳細はこちら(https://filati.pittimmagine.com/en)。（英語・イタリア語のみ）