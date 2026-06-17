中高生を対象とした起業体験プログラム「飛行船」への参加者を募集します

１ 日 時

岡山市

１. 講演会・説明会・起業体験ワークショップ

令和８年６月２８日（日）13時～15時30分

２. 起業体験プログラム「飛行船」

令和8年7月26日(日)・7月31日(金)・8月1日(土)・2日(日)・3日(月)・9日(日)の全6日間 各日10時30分～17時30分

2 場 所

ももスタ（北区駅前町一丁目 イコットニコット２階）

3 内 容

１.講演会・説明会・起業体験ワークショップ

第一部 起業体験プログラム「飛行船」事業説明会

第二部 講演会

講師：伊吹とよへ のお二人（インフルエンサー）

演題：「ともだちと挑戦する」

第三部 起業体験ワークショップ

※第一部、第二部は保護者の参加も可

申込期限：令和８年６月２０日（土） 定員：１００名

２.起業体験プログラム「飛行船」

６日間のプログラムを通して、学校では学ぶことができない、起業に関する実践的な知識や情報、心構え等を習得しつつ、ビジネスプランの作成等を通じて実際の起業を体験してもらいます。

「新しいことをやってみたい」、「挑戦してみたい」といった中高生の方の参加をお待ちしています。

申込期限：令和８年７月２１日（火） 定員：３０名

４ 対 象

現地参加可能な中学・高校生（１.のみ小学６年生も対象）

５ その他

・プログラム名「飛行船」の由来

最初は飛ぶはずもないと思われていたものが、気が付いたらあっという間に遠くに飛び立ち、 憧れを持って見送られるというところをイメージし、うまくいくはずがないと言われ続けても挑 戦することをあきらめないでほしいという思いから命名しました。

・本プログラムの狙い

本プログラムは、学校では学ぶことや経験する機会が少ない、起業家精神（アントレプレナーシ ップ）の醸成や起業家的資質を向上させてほしいという思いで実施しています。

6日間という短い期間ですが、発想力・創造力・問題発見＆解決能力・情報収集＆分析能力・チ ームワーク力・リーダーシップ＆サポーターシップ・コミュニケーション能力等を向上させることに つながるプログラムです。