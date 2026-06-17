愛知県の自然観光の魅力を伝えるためのイベント「DESTINATIONAICHI(デスティネーションアイチ)」の出展事業者を募集します！

愛知県

愛知県では、昨年度に引き続き、Aichi Sky Expo（常滑市）で開催される日本最大級のアウトドアとライフスタイルの祭典「FIELDSTYLE(フィールドスタイル)」と連携し、同イベント内において、愛知県の自然観光資源の認知度向上を目的としたイベント「DESTINATION AICHI」を開催します。

本イベント開催に当たり、出展を希望する愛知県内の事業者・団体を、以下のとおり募集しますので、是非御応募ください。

1「DESTINATION AICHI」開催概要

開催日時：2026年11月14日（土）、11月15日（日）《２日間》

両日とも午前９時から午後５時まで

開催場所：Aichi Sky Expo 展示ホールＤ東側（予定）（愛知県常滑市セントレア５丁目）

入場料：無料（ただし、「FIELDSTYLE」内開催のため、「FIELDSTYLE」の入場料※は必要。）

※【前売り券】１日券1,800円、２日通し券2,800円（予定）

【当日券】2,300円 小学生以下無料（予定）

２ 募集段階・期限[表: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/77_1_54e82d3c1776ce9ecfc9dcbb5c04d6c0.jpg?v=202606171052 ]

※第一次募集の応募状況により、第二次募集を行うことがあります。

※出展可否の回答は、第一次募集終了後２週間を目処に御連絡します。

３ 申込先

「DESTINATION AICHI」運営事務局へ下記URLからお申込みください。

スマートフォンは、別添「募集要項」３ページの二次元コードからもお申込みできます。

（URL:https://e-ve.event-form.jp/event/133204/225I4oyi）

＜「DESTINATION AICHI」運営事務局連絡先（UNDERLINE株式会社）＞

メール：destination.aichi@field-style.jp

４ 募集事業者・団体について

・募集事業者・団体数：30者程度

・出展内容は、アウトドアや自然観光、アウトドアテイストのライフスタイルに関連した

ＰＲや物販、愛知県内の観光ＰＲにつながるような物産品や工芸品などの商品やサービ

スのＰＲに限ります。

５ 出展条件について

・出展者は、愛知県内に事業所を有する事業者・団体に限らせていただきます。

※「DESTINATION AICHI」初出展の事業者・団体を優先的に選考します。

・出展料は無料です（出展にかかる実費（基礎小間仕様以外の設営費・人件費・旅費等）は出展者負担となります。）。

・基礎小間仕様は、１小間（３ｍ×３ｍ）、長机１本、椅子２脚、スタッフパス３枚、電源

（１回路、100V/1.5kw、要申請）となり、それ以外は持込みまたは有料オプションとなります。

・１日のみの出展はできません。

・会場のスペース及びイベントコンセプトの関係上、申込をいただいても御出展いただけない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。

・その他、詳細条件については、「DESTINATION AICHI」運営事務局にお問い合わせください。

６ 主催

愛知県、FIELDSTYLE実行委員会、名古屋テレビ放送株式会社

【参考】過去のFIELDSTYLEとDESTINATION AICHIエリアの様子

【参考】「FIELDSTYLE」について

○概要

「遊び」をテーマにしたイベントとして2017年にスタートした日本最大級のアウトドアとライフスタイルの祭典。

https://field-style.jp/

○近年の開催実績

・FIELDSTYLE EXPO 2025（エリア内で「DESTINATION AICHI」を同時開催）

（日時：2025年11月15日・16日 場所：Aichi Sky Expo 来場者数：52,000人

出展数：600社（FIELDSTYLE及びDESTINATION AICHI合計））

・FIELDSTYLE TOKYO 2026

（日時：2026年５月９日・10日 場所：東京ビッグサイト 来場者数：52,000人 出展数：530社）