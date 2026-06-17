【イベントレポート 】サリバテック、須賀川市、須賀川商工会議所、ならびにアクサ生命保険株式会社 郡山支社 主催の健康経営セミナーに登壇

株式会社サリバテック

株式会社サリバテック（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：砂村眞琴、以下「サリバテック」）は、 須賀川市、須賀川商工会議所、ならびにアクサ生命保険株式会社 郡山支社と、「人材確保・定着及び健康経営の推進に関する連携協定」の締結を記念し、2026年6月8日（月）に須賀川市民交流センター tette（テッテ）にて『健康経営セミナー』を開催されたセミナーに登壇いたしました。

近年、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」が、企業の人材確保や定着率向上において重要な役割を果たしています。本セミナーでは、協定締結を機に、地域の経営者および企業の皆様に向けて、健康経営の基礎から実践的な取り組み事例、従業員の健康を守るための最新情報までを幅広く情報提供されました。

プログラム内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85491/table/52_1_87038e477008059bdd5f6dcdf8f0aea2.jpg?v=202606171052 ]開催概要

日時： 令和8年6月8日（月） 午後2時～午後3時30分

場所： 須賀川市民交流センター tette（テッテ） 1階 ルーム1-1

主催： 須賀川市、須賀川商工会議所、アクサ生命保険株式会社 郡山支社



須賀川商工会議所では、昨年度より会員企業様向けに最新のがんリスクスクリーニング検査「サリバチェッカー」をご案内しており、すでに多くのお申込みをいただいております。さらに、地域の相談医療機関として公立岩瀬病院様に検査後のフォローアップまでご協力いただいております。須賀川商工会議所が中心となり地域が一体となった健康増進の取り組みが着実に広がっています。

だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」

「サリバチェッカー」は、だ液中の代謝物を分析し、AIで解析することでがん罹患リスクを評価する検査です。男性は膵がん・肺がん・胃がん・大腸がん・口腔がんの5種、女性はこれに乳がんを加えた6種のがんリスクを一度の検査で評価できます。慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発されました。これまでに累計11万人以上にご利用いただいています。

サリバテックのミッション

スクリーニング検査事業により、疾病の早期発見と早期介入に寄与する

セルフケアと医療との橋渡し役として、人々の「いのち」と「からだ」を守る仕組みを社会に提案する

アカデミアと協調し、継続的な技術開発と臨床研究を進め、成果をいち早く社会に還元する

【サリバテック概要】

会社名：株式会社サリバテック

代表者名：代表取締役 砂村眞琴

事業内容

・だ液によるがんリスク検査事業

・新規リスク検査開発事業

・研究検査受託事業

コーポレートサイト: https://salivatech.co.jp/

サービスサイト: https://sc.salivatech.co.jp/

<お問い合わせ先>

株式会社サリバテック

E-mail：info@salivatech.co.jp