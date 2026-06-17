ROG Nebula HDR(TM)ディスプレイとELMBテクノロジーを採用した新型「ROG Strix SCAR 18」を含む ROG Strixシリーズ5製品12モデルを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」より、4Kリフレッシュレート240Hz mini LEDディスプレイと、モーションブラーを徹底的に抑えるELMB(Extreme Low Motion Blur)テクノロジーを搭載し、インテル(R) Core(TM) Ultra 9プロセッサー 290HX Plusと最大NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPUを搭載した、圧倒的なパフォーマンスゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18 G835LXG / G835LWG」と、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 / 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、インテル(R) Core(TM) Ultra 9プロセッサー 290HX Plusを搭載したハイパフォーマンスゲーミングノートPC「ROG Strix G18 G815LR」「ROG Strix G16 G615LW」と、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 / 5070 Ti / 5070 / 5060 Laptop GPUを搭載し、AMD Ryzen(TM) 9 9955HX3Dプロセッサ、または、AMD Ryzen(TM) 9 9955HXプロセッサ、AMD Ryzen(TM) 9 8940HXを搭載したハイパフォーマンスゲーミングノートPC「ROG Strix G18 G814FP」「ROG Strix G16 G614FR / G614FP / G614PW / G614PR / G614PM」5製品12モデル発表いたしました。本日より順次発売開始となります。

6月17日(水)当日よりROG Strix SCAR 18 G835LXGの実際のデザインや使用感、性能を実際にご体験いただけるように、下記家電量販店にて展示予定です。詳しくは各家電量販店へお問い合わせください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1733_1_b6d185443255f6cc4c9fe362a4c7bc34.jpg?v=202606170152 ]

ROG Strix SCAR 18 G835LXG / G835LWG

（オフブラック/AniMe Vision）

○製品スペックの概要と発売日および価格

製品詳細： https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-18-2026/(https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-18-2026/)

▼ASUS Store製品ページ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1733_2_ef8b44942862f1d3fb9ef2ece1343d21.jpg?v=202606170152 ]

※ROG Strix SCAR 18 G835シリーズの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-G835_2026.pdf)からご確認ください。

・圧倒的なグラフィックス処理性能。あらゆるゲームを快適に行える、究極のハイパフォーマンス

最新のインテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusを搭載しており、ゲームプレイにもコンテンツ制作にも圧倒的なパフォーマンスと、インテル(R)AI Boost（NPU AIエンジン）にも対応し、AI対応アプリにも性能を発揮します。さらに、強力なグラフィックスパフォーマンスを誇る、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPU、または、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 Laptop GPUを搭載し、DLSS4.5などのAIアクセラレーション機能も使用することができ、あらゆるAAAゲームタイトルやクリエイティブ作業において軽快な動作が可能です。64GBのメモリを標準搭載しており、マルチタスクにも最適で、負荷のかかる作業を複数同時に行っても快適に動作することが可能です。

・モーションブラーも抑える、最高峰ディスプレイ4K mini LED「ROG Nebula HDR (TM)」を搭載

ASUSのディスプレイの中でも最高峰のディスプレイである、mini LEDディスプレイのROG Nebula HDR Display(TM)を搭載しています。4Kアスペクト比16:10、リフレッシュレート240Hzの超高速駆動ディスプレイで、2,000ゾーンを超えるローカルディミングのmini LEDバックライトで映し出す映像は、最高1,600nitsの輝度と100,000:1のコントラストで、黒色はより黒く、明るい色はより鮮やかに表示できます。モーションブラーを抑えるROG Nebula ELMB(Extreme Low Motion Blur)をノートPCに初めて採用し、40の独立したゾーンを備えており、ピクセルが色を切り替える瞬間にディスプレイをオフにすることで、残像がないクリアな映像を映し出し、eスポーツシーンに最適です。HDR規格のDisplay HDR(TM) 1000にも対応しているので、通常とは段違いに美しいHDR対応ゲームを楽しむことが可能です。DCI-P3 約100%の広色域に対応しているため、クリエイティブ関係の作業にも使用できます。

・天板部分にカスタマイズ可能な「AniMe Vision」ディスプレイを搭載

ROG Strix SCAR 18 G835の天板部分には8,522個の精密に加工された穴から、810個のLEDが輝き、様々なアニメーションで個性を演出することができる「AniMe Vision」ディスプレイを搭載しています。専用のユーティリティアプリ「Armoury Crate」からあらかじめ搭載されているアニメーションを選択することや、自分でテキストを入力し表示させることも、お好みのGIFアニメーションをインポートして設定することで、自分だけのアニメーションを表示させることも可能です。またシャーシの底面にはフルサラウンドRGBライトバーを搭載しており、ゲームプレイ時の没入感を高めます。

・ツールレス設計によりSSDやメモリを簡単にアップグレード

ストレージ容量やメモリ容量を増設する際にユーザーが抱くストレスを軽減するために、工具不要で簡単にSSD、RAM、冷却ファンへアクセスできるツールレス設計を採用しています。ツールレスで底面部分を開くことができ、簡単にM.2 SSDスロットおよびメモリスロットにアクセスすることが可能です。M.2 SSDスロット部分にもツールレス設計のQ-Latchシステムが搭載されており、ドライバーを必要とせず、増設が可能となっています。また、ファンのクリーニングも簡単に行うことが可能です。

※他メーカ製部材へ交換/増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各部材の提供元メーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。交換/増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイトをご確認ください。

・圧倒的なパフォーマンスを引き出す冷却システム「ROGインテリジェントクーリングシステム」搭載

高い熱伝導率を誇るThermal Grizzly社製の液体金属グリスを冷却機構とチップの間に塗布することで、CPUおよびGPUの温度低下を促します。特別に設計されたベイパーチャンバーを搭載し放熱効率も最適化しています。さらにゲームプレイ時に最高の体験を得られるように、冷却吸気を底面部分から行い、すべての排気をヒンジ背面部分で行うことで、マウスを操作する際に手に熱い空気が触れないように設計しました。また、3つのファンで強力に冷却することができるTri-Fanテクノロジーを搭載し、CPUだけでなく、GPUとVRAM部分にも空気を送り込むことで、安定したパフォーマンスを維持することが可能です。

ROG Strix G18 G815LR

（エクリプスグレー）

ROG Strix G16 G615LW

（エクリプスグレー）

○製品スペックの概要と発売日および価格

ROG Strix G18 G815LR製品情報：https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2026/

ROG Strix G16 G615LW製品情報：https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2026/

▼ASUS Store製品ページ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1733_3_aa012a9cf31889bf9a794ad3b65e5550.jpg?v=202606170152 ]

※ROG Strix G18 G815LRの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-G815LR_2026.pdf)からご確認ください。

※ROG Strix G16 G615LWの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-G615LW_2026.pdf)からご確認ください。

・あらゆるゲームもコンテンツ作業も快適に行えるハイパフォーマンス

最新のインテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusを搭載しており、ゲームプレイにもコンテンツ制作にも圧倒的なパフォーマンスと、インテル(R)AI Boost（NPU AIエンジン）にも対応し、AI対応アプリにも性能を発揮します。ROG Strix G18 G815LRにはNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、ROG Strix G16 G615LWには、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 Laptop GPUを搭載しており、高画質のゲームタイトルやクリエイティブ作業において軽快な動作が可能です。

・ツールレス設計によりSSDやメモリを簡単にアップグレード

ストレージ容量やメモリ容量を増設する際にユーザーが抱くストレスを軽減するために、工具不要で簡単にSSD、RAM、冷却ファンへアクセスできるツールレス設計を採用しています。ツールレスで底面部分を開くことができ、簡単にM.2 SSDスロットおよびメモリスロットにアクセスすることが可能です。M.2 SSDスロット部分にもツールレス設計のQ-Latchシステムが搭載されており、ドライバーを必要とせず、増設が可能となっています。また、ファンのクリーニングも簡単に行うことが可能です。

※「他メーカ製部材へ交換/増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各部材の提供元メーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。交換/増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト(https://asus-event.com/anshin/)をご確認ください。

・圧倒的なパフォーマンスを引き出す冷却システム「ROGインテリジェントクーリングシステム」搭載

高い熱伝導率を誇るThermal Grizzly社製の液体金属グリスを冷却機構とチップの間に塗布することで、CPUおよびGPUの温度低下を促します。さらにゲームプレイ時に最高の体験を得られるように、冷却吸気を底面部分から行い、すべての排気をヒンジ背面部分で行うことで、マウスを操作する際に手に熱い空気が触れないように設計しました。また、3つのファンで内部を強力に冷却することができるTri-Fanテクノロジーを搭載し、CPUだけでなく、GPUとVRAM部分にも空気を送り込むことで、安定したパフォーマンスを維持することが可能です。

ROG Strix G18 G814FP

（エクリプスグレー）

○製品スペックの概要と発売日および価格

製品情報：https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2025-g814/

▼ASUS Store製品ページ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1733_4_16e6d3941c0b3747792fff7b2291ad72.jpg?v=202606170152 ]

※ROG Strix G18 G814FRの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-G814FR_2026.pdf)からご確認ください。

ROG Strix G16 G614FR / G614FP / G614PW / G614PR / G614PM

（エクリプスグレー）

○製品スペックの概要と発売日および価格

製品情報：https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2025-g614/

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1733_5_a199bca7689e6e5c1954fb419fa65b1c.jpg?v=202606170152 ]

※ROG Strix G16 G614シリーズの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-G614_2026.pdf)からご確認ください。

・ゲームプレイにもクリエイティブにも圧倒的はパフォーマンス

新しいROG Strix G18 G814シリーズおよびROG Strix G16 G614シリーズにはモバイルゲーミングプロセッサの「AMD Ryzen(TM) 9 9955HX3D プロセッサ」または、「AMD Ryzen(TM) 9 9955HXプロセッサ」または、「AMD Ryzen(TM) 9 8940HXプロセッサ」の圧倒的なグラフィックスパフォーマンスをもつCPUを搭載しています。ROG Strix G18 G814シリーズにはNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPUを搭載し、ROG Strix G16 G614シリーズには最大NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 Laptop GPUを搭載しており、ゲームプレイやゲームコンテンツ制作、クリエイティブ制作も快適にこなすことができます。

・強力な冷却機能「ROGインテリジェントクーリング」搭載

ROG Strix Gシリーズのモデルシャーシとマザーボードはどちらもフルワイドヒートシンクを搭載できるように設計されています。ヒートシンクのフィンは排気孔にさらに近づけられ、より効率的な冷却を実現しています。さらに、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Ti Laptop GPU以上搭載モデルには、熱伝導率が極めて高い液体金属グリスをGPUに使用しており、広大な放熱面積を持つ独自のPulsarヒートシンクによってCPUだけでなくGPUの熱も合わせて強力に放熱します。高いグラフィックスパワーを誇るGPUを十分に冷却できる驚異的な冷却性能でCPUとGPUのブーストを長時間維持できるため、より高い性能を安定して発揮させることができます。

・画面をより広く使えるアスペクト比16:10リフレッシュレート最大300Hzのディスプレイを搭載

今回発表のROG Strix Gシリーズには、18型または16型の解像度2,560×1,600ドットのアスペクト比16:10、リフレッシュレート300Hz対応でデジタルシネマ向けのRGB色空間規格DCI-P3 約100%のディスプレイを搭載しており、さらに、G-SYNCにも対応するため、滑らかかつ美しい映像表示が可能です。

●ROG Strix SCAR 18 / ROG Strix Gシリーズ 新製品共通特長●

・GPUの信号を直接出力でグラフィックス性能を向上

通常のノートパソコンではGPUの信号はCPUを経由して出力されていますが、Armoury CrateからGPUモードの切り替え機能を搭載しており、CPUを経由させずにGPUから直接出力できるようにしています。これにより、CPUを経由する際の遅延をなくすことができ、同じスペックの他のノートパソコンよりもワンランク上のグラフィックス性能を発揮できます。

・快適な音声チャットが行えるAIノイズキャンセリング機能を搭載

こちらからのマイク入力だけでなく、相手からの音声にもノイズキャンセリングを適用できるAIノイズキャンセリング機能を搭載しています。マイク入力にのみ効果がある一方向のノイズキャンセリングではなく、双方向でノイズキャンセリングが行えるため、よりクリアで聞きやすい音声チャットが可能です。また、AIが音質を学んでノイズを軽減するため、使えば使うほどさらにクリアな音質を実現できます。またすべてのモデルにおいて、オーディオジャックからの音声出力時にはHi-Res対応しております。

・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。詳細はASUSのあんしん保証Webサイトをご覧ください。

以上

● お客様からのお問い合わせ先

「ASUSコールセンター」

固定電話からのご利用

フリーダイヤル0800-123-2787 （通話料無料）

携帯電話・PHSなどからのご利用

ナビダイヤル0570-783-886（通話料はお客様負担）

受付時間： 9:00～19:00 （年中無休）

ASUSオフィシャルサイト：https://www.asus.com/jp/

● ASUS JAPANについて

ASUS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 Alvin Chenアルヴィン・チェン）は、パソコンやスマートフォンといったデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを日本向けに販売する、ASUSTeK Computer Inc.の日本法人です。ASUSのChromebook、ゲーミング向けブランドROG (Republic of Gamers) のゲーミングノートPCおよびゲーミングスマートフォンは、全て2023年日本国内販売台数シェア1位*を獲得しました。ASUS及びROGは「Start with People（人を中心に据えた製品開発）」の理念を追求し続け、さまざまな分野で認められています。*BCNデータを基づいた自社調べ