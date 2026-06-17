x3d、AI時代のエンジニア・PM育成プログラムを刷新し提供 ― 最大全65講座の新体系で刷新

x3d株式会社

背景

生成AI研修は数多く提供されていますが、ツールの使い方を教えるだけでは組織の開発力は向上しないという課題がありました。x3d株式会社は、累計1,500社以上・5,000名以上に及ぶAI/DX支援の実績から、AI活用能力は「マインド・スキル・インフラ」の3軸の掛け算で決まると体系化してまいりました。

また、これまでx3dでは大手SES企業、上場企業における開発部門へのAIエンジニリアリングプログラム・AIエージェント開発組織育成のコンサルティングなどの経験を経て、その知見をエンジニア・PM育成に特化させ、新たに「AIエンジニアリング育成プログラム」として刷新いたしました。

■紹介ページ

https://x3d.jp/services/engpm



AIエンジニアリング育成プログラムの全体像

本プログラムは、現場で実践できるAIエンジニア・PMを育成するため、3段構造で設計されています。



・前段:ベース教育 ― Claudeマスターズ／Copilotマスターズ 等

・前提:AIエンジニアリング・ファンデーション ― 全職能共通25講座(プロンプト→コンテキスト→ハーネス→ループ＋評価エンジニアリング)

職能別:3つのマスタープログラム

・１. AIDDマスター(11講座)

・２. AIエージェント開発マスター(14講座)

・３. RAGOps/運用保守マスター(13講座)



締め:AI時代の組織とエンジニア ― 共通2講座



カリキュラムは2026年6月時点で全65講座構成とし、四半期ごとに更新してまいります。



体系化したAIエンジニア職能



・AIDDエンジニア

・AIエージェントエンジニア

・RAGOpsエンジニア

・AIDTエンジニア(準備中)

・AI Orchestrationアーキテクト(上位プログラム準備中)



なお、RAG(検索拡張生成:外部の知識ベースを参照しながら回答を生成するAI技術)の運用を担うRAGOpsや、AIによる開発を主導するAIDD(AI-Driven Development)など、生成AI時代に新たに求められる職能を網羅的にカバーしています。



特長 ― AIエンジニアリング育成プログラムが選ばれる4つの理由

・1,500社以上の現場知見に基づく体系 ― 累計1,500社以上の法人研修実績から得られたデータと知見をベースに設計。

・独自理論体系 ― 「組織AI教育3軸理論」と「AIエンジニアリング4層理論(プロンプト・コンテキスト・ハーネス・ループ)」を軸に構成。

・四半期ごとのカリキュラム更新 ― 進化の速い生成AI領域に対応するため、継続的にアップデート。

・絶対に挫折させない設計 ― 段階的かつ実務に直結した学習設計により、確実な定着を支援。



導入の流れ

・STEP1: 組織ヒアリング

・STEP2: プログラム設計

・STEP3: 研修実施

・STEP4: 効果測定・定着支援



想定対象

本プログラムは、AI時代に対応したエンジニア・PM組織を構築したい企業・組織を対象としています。具体的には、生成AIを活用した開発体制への移行を進める開発部門、AIエージェントやRAGの内製化を目指す情報システム部門、人材開発・組織開発を担う人事部門の皆様にご活用いただける内容となっています。



代表コメント

x3d株式会社 代表取締役 武石 幸之助のコメントは以下のとおりです。



「これまで1,500社以上、5,000名以上の方々への生成AI研修・組織開発支援を通じて、AI時代のエンジニアリング教育には、単なるツール教育を超えた体系が必要であると確信してまいりました。今回刷新した『AIエンジニアリング育成プログラム』は、プロンプト・コンテキスト・ハーネス・ループという4層理論と評価エンジニアリングを軸に、現場で本当に成果を出せるAIエンジニア・PMを育成するための体系です。x3dは今後も、AIを企業文化として根づかせ、お客様と共にAI時代の組織づくりを支援していきます。」

こちらの講座の提供については武石のnoteでも思いを記載しています

https://note.com/knsket/n/na8ff28f6a6a2?sub_rt=share_pb



その他のお知らせや活動報告は x3d お知らせ一覧 をご覧ください。



会社概要

x3d株式会社(クロスサード、東京都港区、代表取締役:武石幸之助)は、「AIを浸透させ、社会を前進させる」をミッションに、AI教育・組織開発から業務改善支援、AI開発・マーケティング支援までを一気通貫で提供するAIスタートアップです。累計1,500社以上の法人研修実績を持ち、独自の研修メソッドと生成AIマネジメントゲーム(R)をはじめとするソリューションで、企業・組織へのAI定着を支援しています。



・会社名:x3d株式会社

・所在地:〒105-0012 東京都港区芝大門2-12-9 HF浜松町ビルディング 2階

・代表者:代表取締役 武石 幸之助

・設立:2023年1月6日

・資本金:3,500万円(資本準備金含む)

・URL:https://x3d.jp/



【お問い合わせ先】

x3d株式会社 広報担当

E-mail：pr@x3d.jp

お問い合わせフォーム：https://x3d.jp/contact