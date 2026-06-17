IT FORCE、介護タクシーの「安心」と「料金透明性」を高める「介護タクシー配車システム」の特許を取得

IT FORCE株式会社

IT FORCE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：陰山 光孝）は、介護タクシーの利用者と介護タクシー事業者を繋ぐ独自の配車予約システムに関する特許（特許第7876786号）を取得しました。本技術は、介護タクシー予約アプリ『よぶぞー』に実装されており、ドライバーの指名予約や目安料金の算出、条件フィルタリングによる最適マッチングなどにより、利用者と事業者双方の課題解決を目指します。

特許取得の背景

「東京商工リサーチ TSRデータインサイト」によると、2024年上半期の介護事業者の倒産件数は過去最多となる81件（前年同期比50.0％増）を記録しました。中でも訪問介護事業者の倒産が最も多く、介護報酬改定（引き下げ）などによる売上不振が大きな要因の一つとされています。

また、高齢化の進行に伴うドライバー不足に加え、介護タクシーの予約は電話対応が中心であることから、「言った・言わない」のトラブルや、運転中の電話対応による安全リスクが課題となっています。さらに利用者にとっても、料金体系やドライバー情報が事前に分かりにくいケースが多く、利用の心理的ハードルの一因となっていました。

こうした課題の解決を目的に、当社は介護タクシー予約アプリ『よぶぞー』を提供しています。アプリ上で配車予約を完結できる仕組みにより、電話対応に起因するトラブルの抑制や予約の取りこぼし防止を実現しています。なお、「よぶぞー」は旅行業の登録を受けており、コンプライアンスを厳格に遵守しながら、システム上で柔軟な配車手配を行うことが可能です。この実務的な強みと、今回取得した特許技術を掛け合わせることで、介護タクシー業界が抱える「配車手配の煩雑さ」や「ドライバー不足」といった課題を解決します。

本特許の概要

今回取得した特許技術は、利用者の状態と対応可能なドライバーを最適にマッチングするだけでなく、「どのようなドライバーが来るのか分からない」「どのくらい料金がかかるのか見当がつかない」といった利用者の不安を解消する点に特徴があります。これにより、介護タクシーを安心して利用できる環境を整え、利用ハードルの低減につながることが期待されます。

ポイント

１．「いつものドライバー」を安心して指名できる多彩な予約機能

特定の利用者のデータベースに記憶されたお気に入りドライバーを、アプリ上のボタンから簡単に指定できる「指名予約」の機能を備えています。また、名刺やリーフレットの二次元コードを読み取るだけで専用予約画面が起動し、直接予約依頼を送信することが可能です。利用者は状況に合わせた多様な方法で「いつもの人」を指名でき、迷うことなく安心してサービスを受けることができます。

２．「目安料金」算出・提示による透明性の担保

ドライバー自身が設定した料金テーブルに基づき「目安料金」を自動計算して予約画面上に表示します。利用者の「いくらかかるか分からない」不安を解消し、料金トラブルを未然に防ぎます。

３．利用者情報から最適なドライバーを結びつける「最適マッチング」

「指名予約」がない場合は、データベースに格納された情報に基づき、条件に合致する適任のドライバーを自動でランク付けし、最適なドライバーから順に配車を割り当てます。また、利用者の「介護情報」からドライバーが対応可否を判断できる機能を備えています。これにより、ミスマッチを未然に防ぐマッチングを実現します。

４．「配車できない」という事態を減らす、ドライバー連携の「予約共有」機能

指名予約を受けたドライバーが対応できない場合に備えて、信頼できる「他のドライバー」をデータベースに登録し、予約情報の共有（転送や依頼）ができます。予約時に利用者が他ドライバーへの振替を承諾した場合に限る機能で、利用者に対する「配車できない」という事態を極力減らします。旅行業の登録をしているからこそ実現できる、柔軟かつ適法な代理手配機能です。

特許番号：特許第7876786号

発明の名称：介護タクシー予約システム、予約方法及びコンピュータプログラム

特許権者：IT FORCE株式会社

出願番号：特願2024-121313

登録日：令和8年6月12日

今後の展望

今回取得した特許技術を活用し、介護・福祉移動の予約をより円滑に行える環境づくりを進めていきます。今後は自治体・医療機関、各種関連団体との連携を進めながら、「よぶぞー」の登録事業者数増加や提供エリア拡大を見据えて、誰もが安心して移動できる社会の実現に貢献する所存です。

介護タクシー予約アプリ『よぶぞー』について

『よぶぞー』は介護タクシーに特化した配車予約のためのマッチングアプリです。介護タクシーを簡単に利用できることで、高齢者や要介護者などの移動困難な方に手軽な移動手段の確保を提供し、社会活動への参加を促します。介護タクシー事業者にとっても参画しやすいプラットフォームで、社会全体の生産性の向上に貢献しています。

IT FORCE株式会社 企業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86945/table/33_1_3c68dbbc9f4fc7a69598943d5bd0896f.jpg?v=202606171052 ]

当社のミッションは「デジタル技術を活用して、社会と人々の生活を変革する」です。各種システム開発のほか、Salesforceのコンサルティングパートナーとして導入支援を行っています。4つの事業領域（ビジネスエンパワーメント・公共DX・社会福祉DX・AIソリューション）でサービスを展開し、「熱い想い」をもって、社会課題の解決に貢献していく所存です。

■代 表 者 ： 代表取締役社⾧ 陰山 光孝

■所 在 地 ： 東京都中央区新川1丁目14番5号 金盃第3ビル

■会社ＨＰ： https://itforce.co.jp/

■事業内容：システムソフトウェア開発、システム開発コンサルティング、Salesforce導入支援、中国オフショア開発サービス、【自社製品の開発・販売】『よぶぞー』介護タクシー予約アプリ／『セーフくん』アルコールチェック管理サービス／『監査くん』監査DX支援